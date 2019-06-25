 С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством, сказал Смолий.
Как отметил глава НБУ, решение о выведении из обращения мелких монет позволит оптимизировать использование монет 1 и 2 грн.
Вместе с тем, Национальный банк Украины планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 грн, сообщил директор департамента денежного обращения центробанка Виктор Зайвенко.
"Монета номиналом 5 грн запланирована к введению в 2019 году", - сказал он
10 доларів.
Бугогааааааа
Еще раз, почему вазелину хватило месяца посадить ДРУЗЕЙ-КУМОВЬЕВ, юрЫстов-рейдеров в теплые кресла и назначить им баснословные зп, а по всем остальным "обещаниям" - ответить что "ПОШУТИЛ"? Или:
..Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? ...
...Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
... Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
Не дали со своими упырями в раде Зеленскому назначить главу МИД и сформировать свою команду - и думаете, что сможете повесить на него итог пяти лет параши с его потужною антипутинською коалициею.
Думаете, что можно действия петиного НБУ выдавать за происки Зе.
Не, дефолта не будет (с)
Но так как у зебилов сейчас по методичке: "выгораживать вовок - фуйла и ссыкуна", эти факты ты "забываешь"
Це шок.
Чому? Бо там в роки перебудови була велика інфляція, як і в Україні. А от кого не було - то це мародерів.
Країна, так схожа на Україну, йде вперед все швидшим кроком.
При стабільному злотому.
Не это ДЛБ изм
уже скоро победоносники шоколадный
Время Бени - сделать гривны - фантиками!
п.с. гривна упала с 8 до 12 во время Майдана и вторжения паРаши.. После чего была стабильна - аж до момента, когда Беня украл и вывел из Украины 5.5 млрд.долларов - на чем гривна и упала с 12+ до 40 грн... в конце 14 - начале 15гг.
В стране с прожиточным минимумом 1700 грн и пенсией 1500 грн вводят банкноту номиналом 1000 грн для "зручність, економічна доцільність, економія для держави і бізнесу". Напоминаю, в США уже 200 лет максимальный номинал составляет 100 долларов, и всем, ****, удобно!
Начало 2017 года - НБУ подтверждает введение купюры номиналом 1000 грн
Весна 2018 - презентованы монеты номиналом 1, 2, 5, 10 грн, которые заменят купюры аналогичного номинала.
1 июля 2018 года - в Украине вступило в силу решение об округлении цен в магазинах
1 июля 2018 года - прекращение чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 коп.
2018 год - прекращена печать банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн в связи с заменой на монеты (монеты 1, 2 грн введены в оборот с 2018 года, 5 грн вводятся с 2019 года, 10 грн - 2020 года).
Вот же Зеленский хитрец, все эти годы как за спиной Порошенко работал
Немає в Штатах і Європі срачу, що 100 баксів і 100 євро - це величезні купюри?
Чи є в Штатах монети 0.04 центи, 0.08 центів і 0.2 центи (1 коп, 2 коп, 5 коп)?
Найменша монета 1 цент (26 копійок).
І немає срачу з цього приводу.
То чому ж піднімається вереск про те, що 1000 гривень - велика купюра?
Інше питання - а хто ж обвалив гривню за 5 років із 12 до 27 гривень за долар?
Срачно його загратувати!
🤗