EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  354  16
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5785) ранение (2135) операция Объединенных сил (1329)

 Двое украинских воинов ранены, еще двое травмированы с начала суток на Донбассе, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения ОС зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Огонь из артиллерии и минометов противник сегодня пока по вел, но активно применял гранатометы различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в 02:00, с направления н.п. Саханка российско-оккупационные войска обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраины с. Лебединского.

В половине седьмого утра противник осуществил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.

Кроме того, около 9:00 утра был зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шумы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело погибшего украинского воина Анатолия Сорочинского эвакуировано в тыл. ФОТО

"По оперативной информации, с начала текущих суток, в результате активного применения противником гранатометного огня, в рядах украинских войск есть санитарные потери: двое украинских воинов ранены и еще двое травмированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все они были оперативно эвакуированы с боевых позиций, им была оказана медицинская помощь.

"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими военнослужащими из состава Объединенных сил", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3134086
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
 показать весь комментарий
 
вилкул , бойко , медведчук , савченко , ... Мало?
 показать весь комментарий
 
це чоловік Королевської, вони обоє за такий мир
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну Зелебоба когда там уже прекратят стрелять а чепушило ?
 показать весь комментарий
 
 
Поїдь на фронт, на передній край війни і будеш знати, скільки ще раша буде стріляти.
 показать весь комментарий
 
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
 показать весь комментарий
 
 
Мой номер телефона есть в военкомате я состою на учёте буду нужен вызовут а собственно ты шо хотело ?
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбил зарабатывает на войне. Ему это выгодно.
 показать весь комментарий
 
 
це чоловік Королевської, вони обоє за такий мир
 показать весь комментарий
 
 
Я не вижу участия зели в войне на Донбассе . Минобороны сам по себе , зеля вообще не отсвечивает .
 показать весь комментарий
 
В оправдание отказа ЦИК ссылается на информацию из правоохранительных органов. "Генеральная прокуратура Украины имеет обоснованные сведения, что Клюев А.П. не пребывает на территории Украины с февраля 2014 года. Добавленные к заявлению Клюева А.П. документы о проживании Клюева в Донецке не дают оснований для установления факта его проживания в Украине на протяжении последних пяти лет, а значит, Клюевым А.П. не выполнено требование Конституции Украины и Закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в постановлении ЦИК.

На заседании комиссии представитель ЛП доказал, что Клюев избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который вообще-то считается украинской территорией.
 показать весь комментарий
 
А ГДЕ ТА ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КОТОРУЮ ОБЕЩАЛ ЗЕЛЯ?
 показать весь комментарий
 
вилкул , бойко , медведчук , савченко , ... Мало?
 показать весь комментарий
 
 
и отказ партии Саакашвили в допуске к Раде добавь.

А также прочие странности
 показать весь комментарий
 
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показать весь комментарий
 
 
держитесь, сыночки...
(рашке все разрешили... ей теперь совсем на всех плевать...)
нет таких Законов, чтобы запретить с*кам стрелять... только точные "ответки", как вы умеете!
лупаште! от всей души
и берегите себя!
 показать весь комментарий
 
 
Одужуйте, герої. Бережи вас Господь, рідненькі
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены, еще двое травмированы с начала суток на Донбассе, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх