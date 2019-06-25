 Двое украинских воинов ранены, еще двое травмированы с начала суток на Донбассе, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, в 02:00, с направления н.п. Саханка российско-оккупационные войска обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраины с. Лебединского.
В половине седьмого утра противник осуществил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.
Кроме того, около 9:00 утра был зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шумы.
"По оперативной информации, с начала текущих суток, в результате активного применения противником гранатометного огня, в рядах украинских войск есть санитарные потери: двое украинских воинов ранены и еще двое травмированы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все они были оперативно эвакуированы с боевых позиций, им была оказана медицинская помощь.
"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими военнослужащими из состава Объединенных сил", - добавили в пресс-службе Минобороны.
А зараз хто заробляє на війні?????
На заседании комиссии представитель ЛП доказал, что Клюев избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который вообще-то считается украинской территорией.
А также прочие странности
(рашке все разрешили... ей теперь совсем на всех плевать...)
нет таких Законов, чтобы запретить с*кам стрелять... только точные "ответки", как вы умеете!
лупаште! от всей души
и берегите себя!