 Бунт в одесской колонии – это искусственно созданная "смотрящим" ситуация, - первый замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Мелюхов

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ первый замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов.

""Смотрящий", которого должны были вывозить, пытался заставить администрацию колонии выпустить его из участка усиленного контроля, где он находился. Ему было там не совсем удобно находиться. Это отдельный участок. Он не имеет к другим осужденным прямого доступа, мог с ними перекрикиваться либо через окно, либо общаться только по мобильной связи. И он очень хотел из этого участка выйти. Для того, чтобы выйти, сначала избрал такой метод, как жалуемся все на питание. И дал команду некоторым осужденным – под угрозой физической расправы над ними, – чтобы они специально приготавливали очень плохую еду. Организовать снимки и запустить их через соцсети тоже было несложно", - рассказал он, добавив, что ситуация была создана искусственно.

При этом замначальника ГУИС подчеркнул, что в колониях нет гражданских лиц в хозблоке, а осужденных кормят сами же осужденные.

Читайте также: За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят "воры в законе", правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин

По словам Мелюхова, это распространенная со стороны осужденных ситуация, когда они себе хотят что-то выбить, какую-то поблажку, то жалуются на плохие условия содержания, плохое питание, плохое медобслуживание.

"Но это они выдвигают официальные требования. А на самом деле смотрящий говорил: ребята, если вы меня выпустите из зоны усиленного контроля, я тут все порешаю, никаких жалоб не будет. Т.е., он сам это все придумал, сам это все организовал и потом предлагал свои услуги в разрешении этой ситуации, чтобы осужденные не жаловались на плохую еду, которую они сами же плохо и приготовили", - пояснил он.

Читайте полное интервью с замначальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимиром Мелюховым здесь.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.