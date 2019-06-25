 "Встанем и уйдем": делегация РФ грозит покинуть сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил глава делегации Петр Толстой.

В настоящее время ПАСЕ, в соответствии с регламентом, не может лишить российскую делегацию права голосовать, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи - так называемые "большие санкции".

Но у ПАСЕ остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию - так называемые "малые санкции". Так ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначенными докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в иных организациях, сообщил источник в аппарате ПАСЕ.

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Отвечая на вопрос о том, что будет делать российская делегация, если хотя бы одно из этих малых ограничений будет в докладах об оспаривании полномочий делегаций, Толстой заявил: "Встанем и уйдем".

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.