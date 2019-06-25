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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) санкции (7412) Толстой (6)

 "Встанем и уйдем": делегация РФ грозит покинуть сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

Российская делегация встанет и уйдет из ПАСЕ если в докладах по оспариванию полномочий в ПАСЕ будет хоть малейшее ограничение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил глава делегации Петр Толстой.

В настоящее время ПАСЕ, в соответствии с регламентом, не может лишить российскую делегацию права голосовать, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи - так называемые "большие санкции".

Но у ПАСЕ остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию - так называемые "малые санкции". Так ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначенными докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в иных организациях, сообщил источник в аппарате ПАСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принятая ПАСЕ резолюция - недопустимая уступка РФ, свидетельство отхода от принципов и ценностей Совета Европы, - МИД

Отвечая на вопрос о том, что будет делать российская делегация, если хотя бы одно из этих малых ограничений будет в докладах об оспаривании полномочий делегаций, Толстой заявил: "Встанем и уйдем".

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134083
 
 
 Топ комментарии
 
Пока Европа не почувствует запах собственной крови, ей на наших инвалидов "глубоко насрать"... Они в 30-точно так же, "сопли жевали" - "лишь-бы войны не было...". Сначала "закрывали глаза" на нарушение запрета на развитие Германией тяжёлых вооружений, потом - на ввод войск в демилитаризованную зону, потом - на аншлюс Австрии, потом - на Судеты... А дальше было уже поздно...
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"А можно не лизать Вам второе яйцо?" - "нет, лижи! А то мы встанем и уйдем"
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

А давайте без ілюзій.
Не далі як у суботу я, говорячи в Дніпрі на BookSpace про Леоніда Плюща, розповідала, як свого часу президент Франції Жіскар д'Естен ламав "постчехословацьку" ізоляцію СРСР, чоломкаючись у Парижі з Брежнєвим, а Леонід Плющ та інші східноєвропейські політеміґранти вийшли на протестний пікет, тож французька поліція їх затримала, щоб не перешкоджали "розрядці міжнародної напруги" (пам'ятаєте таке слівце - "дейтант"?). А нині вночі "нові дейтантники" так само почоломкалися з Путіним - нічого нового під французько-німецьким сонцем, політики "старої" континентальної Європи от уже століття без перерви чоломкаються - то з Гітлером, то зі Сталіним, то з Брежнєвим, то з Горбачовим, то з Путіним - як карта ляже...((((

Так що справа не в них, справа в нас.
З нового тут - лиш те, що Європа нарешті виразно розділилась (воно і з 2014-го було видно, але за результатами нічного голосування в ПАРЄ оформилось навіч) - на "Мазепину" й "Петрову". (Що характерно - цієї самої ночі в Кривому Розі, звідки родом наш чинний, гм, булаводержець, у пам'ятника Хмельницькому відвалилась правиця - sic!!! - і що ми знаємо про знаки, якими світобудова старається нас врозумити? ((((( - https://1kr.ua/news-51361.html…)
Учімося, думаймо, читаймо (с). Інших рецептів наразі, боюсь, не має ніхто.
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Свинособача суть в одному анекдоті:

- Слы, уася, дай подкурить, а?
- Держи, пожалуйста.
- А сига найдётся?
- Держи.
- Опа них*я! Золотой портсигар? Hу-ка, давай заодно и его.
- Караул!!!
- А-тя-тя!... Да у тебя и зубы золотые!...
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История учит тому, что ничему не учит, но больно наказывает за незнание ее уроков. Европа,ты забыла Гитара и политику умиротворения? Тогда из-за твоей ...близорукости 70 миллионов полегло. Сегодня гибнут украинцы, завтра рашенфюрер доберется до ваших жирных задниц.
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Ну, шо эуропейцы: "пустили свинью за стол, а она и ноги на стол".
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маленький пардон, не ноги - а ратиці (копыта)...
а в этом случае и не ноги-ратиці, а дерьмо на стол - радуйтесь, нам (рашке) можно!
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шантаж? не-не?
а на колени стать и умолять чтобы рашка не уходила, еще не успев вернуться...должны только те страны которые проголосовали за возвращение...или все-все?
ну...дорогеньки...зрозуміли суть вашої миленької рашки? тільки диктувати свої суворі вимоги і плювати на всї інші обов"язки... тобто - тільки права і ніяких обов"язків!!!!
ну..їжте тепер...ні! хлебайте ситечком!!!!
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Ну теперь эуропэйцам осталось только еще отсосать у парашников. ***, куда катятся международные институции....
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поц єто тот который оставил такое наследство.
долго еще срана будет разгребать педрові стайні.
корупцію , мародерство, зубожіння. брехню як всередені країни так і зовні, де вже не вірять навіть тоді коли говорить правда.
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ЗЕлекторату нехрен выть про "зубожиння", "зубожиння" было весной 2014-го, когда казна была пуста от слова совсем, когда армия и силовики были фактически обезглавлены ибо все "командиры" и их замы, включая овоща сбежали в Рашку... А сейчас не "зубожиння", сейчас простой и досадный факт - идиоты выбрали стране вместо Президента клоуна и таки да, идиотов у нас много...
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Путин диктует Европе свои условия и продажная Европа их принимает. Уроды.
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Отлично. Пусть ПАСЕ готовит вазелин и жопу, раз берут кацапстан обратно. Если честно, то даже как-то не жаль, может, поумнеют, когда кацапстан их поимеет во все дыры.
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Я чувствую ПАСЕ скоро будет платить кацапам, чтобы они там сидели.
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Чому Білорусів не повертають, а лише Росію? Невже Лукашенко більш кровожерливий диктатор аніж Путін?
Невже смертна кара в Білорусі, яку ввів Лука (із-за чого Білорусь виключили із ПАРЄ) - це рівнозначне тому що коїть Росія? Від смертної кари, в Білорусі гине приблизно 0-5 засуджених на страту в рік. Невже це рівнозначне тим 13 тис. мирних жертв на Донбасі, збитому Боїнгу із 300 пасажирами, військовополоненим, яких Росія тримає у себе і окупаціям чужих територій та війнам, які Росія постійно провадить із сусідами? Та у нас кожного місяця тільки гине 10-20 солдат від російського агресора
Білорусам напевно буде образлива така вибірковість "демократичної" Європи
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Можна спробувати запросити Білорусів українській делегації.... попри смертну кару в Білорусі. От в США, в деяких штатах є смертна кара, але нічого.... США є спостережним членом у ПАРЄ..... Так само і Білорусь можна примостити у цій організації....
Раз пішла така пянка з Росією, то українській делегації слід не з ПАРЄ виходити, а працювати на повну її дескридитацію і на розвал цієї організації.....
Як перший крок - винесення на розгляд ради, про запрошення Білорусі... а чому б ні?
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Можна Україні ініціювати запрошення Білорусі і розгляд цього питання в ПАРЄ... І аргументувати, так як це вони аргоментують, фінансовими чинниками.... Мовляв, фігня там смертна кара... але ДЕЛЕГАЦІЯ БІЛОРУСІ хоч невеличка, але це ще пару лямів внеску, тобто НЕВЕЛИЧКА ДОПЛАТА до їхніх зарплат....
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Ты главное аркаше копеечку скинь на карточку, чтобы оно и дальше крапало в пользу тех, кто ему текстики заказывает.
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а по сути можешь ответить?зачем ты это сделала,вместе с другими 73%?ну,страну сломала зачем?
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А по сути порохоботы вместе с лахтинскими сейчас в радостной истерике.Бегают и срут по всем веткам"А мы гаварили, а мы предупреждали... " Чем хуже для Украины -тем лучше для них. А нормальным украинцам сейчас больно и обидно . Бо мы переживаем за Украину, а не за поруганный рейтинк шоколадной свиньи.
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Ты сейчас в свинарнике репетируешь или на пастбище?
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Стоп..стоп..стоп!
Что значит всанем и уйдем?!
Перед уходом набейте хари этим евро геям...нагадте на столы...пустите по кругу евро старушек...

Пущай все будет РАДИОКТИВНЫЙ ПЕПЕЛ!!!))))
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И жидкое мыло с туалетной бумагой не забудте забрать с евро сортиров...
Как в прошлый раз....
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что главное в танке????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Главное в танке -это не бздеть!!! "Встанемо й підемо": делегація РФ погрожує покинути сесію ПАРЄ у разі застосування до неї хоч однієї з "малих санкцій" - Цензор.НЕТ 5547
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ой, Европа... оно тебе точно было надо?
надо? так унижайся дальше! бессильная и пугливая
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Ссыкота это состояние души!))
Прикинте как тяжело было ПЕПе держать это стадо в узде 5!!!! Су..а 5!!!лет
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А зЕ они при первом визите прокрутили на х..
Как чечен данского козака)))))
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ЕС пофиг наши погибшие и покалеченные . Параша им диктует свои условия и те готовы спеть и - Боже царя храни - лишь бы Параша не гневалась и дала свои 7- млн долларов .
И только большая кровь в ЕС отрезвит этих вырожденцев -леваков . а пока они примитивны . как навозные мухи .
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Власне їм і на своїх 300 чоловік з Боїнга плювати.
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Ще не встигли ввійти, а вже показують свої рога!
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Авторитет вернулся на ХАТУ!)))
Евро геи снова будут у парашы))))
У себя дома...
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Совет Европы прогибается перед Россией"---Пять лет назад Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с аннексией Крыма. Теперь это решение отменили с раболепием, которое нельзя не заметить", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung."Должна ли вообще Россия быть частью Совета Европы? - задается вопросом журналист Вернер Й. Марти. - Согласно уставу, он является организацией, объединяющей демократии и правовые государства. Поэтому уже начиная со вступления России в Совет Европы в 1996 году ее членство вызывает противоречивые споры. Сторонники надеются на то, что членство в организации оказывает сдерживающий эффект на Россию, даже если она не выполняет многие демократические принципы. К тому же Совет Европы - на фоне вновь растущей напряженности в Европе - является удобной платформой для коммуникации (...). Противники, наоборот, придают большее значение опасности потери Советом Европы своего авторитета из-за того, что государства вроде России являются частью объединения"."Как случай России, так и случай Турции показывают, что Совет Европы обладает лишь незначительным влиянием для того, чтобы воспрепятствовать развитию авторитарных тенденций в странах-членах", - указывает издание.Тем не менее, для сохранения членства России в Совете Европы имеется еще одна причина - это связанный с ним Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Для многочисленных граждан России, испытавших на себе несправедливость российской юстиции, этот суд является последней надеждой. Ни из одной другой страны в ЕСПЧ не поступает так много жалоб, как из России. (...) Одного только этого обстоятельства достаточно для того, чтобы вернуть Россию в Совет Европы, даже если в изначальной причине санкции, аннексии Крыма, ничего не изменилось", - говорится в статье."И все же тяжело понять то, что для возвращения права голоса России не пришлось делать никаких уступок - более того, она даже получила дополнительные послабления со стороны Совета Европы. Например, новые положения, которые могут усложнить введение санкций в будущем, и исключение бывшего премьер-министра Литвы Кубилюса из борьбы за пост генерального секретаря. Его кандидатуру Москва назвала неприемлемой"."Попытка спустя пять лет нормализовать отношения между Советом Европы и Россией понятна, но то, насколько раболепно это было сделано, не только оставляет неприятное чувство, но и подрывает авторитет организации. Отсутствие стойкой позиции в отношениях с авторитарными режимами, как известно, редко приводит к успеху", - заключает Neue Zürcher Zeitung.
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посадили свиню за стол... теперь - хавайте, толерантные почитатели евро-пейских ценностей. мокши вам ещё нагадят прямо на трибуну.
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Українці, патріоти та небайдужі люди! Підтримайте петицію у відповідь на новий пакт «молотова рібентропа»

https://petition.president.gov.ua/petition/63570
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Там где нет здравости,где маршируют открыто извращенцы на площадях ,там не может быть здравости и в других вопросах.
Все великие державы деградировали и распадались,когда теряли нравственность,потокали разврату и извращениям
То же ждет и ЕС
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Так всем давно известно, шо на россии (на кацапстане, на параше) наибольшее кол-во наркоманов, извращенцев и латентных геев. А москва - вообще гнездо разврата, там русские геи даже в Госдуруму попали.
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Дааа, и это ВСЕ происходит по одной причине - огромного количества тупого ЗеЛошья в нашей стране.
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европейцы все правильно делают! если хохлы 73 выбирают во время войны своим начальником бздливую тупую еврейскую девочку, нах им это стадо! лучше бабло из рашки выгребать! здравомыслящих украинцев слишком мало, стадо поменяло голову на телевизор, а потом на #опу.
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Позор мировой политике! Деньги рулят везде!!! Политики продаются только подороже.
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Позор нам. Мы показали миру, что заступиться за Украину было большой ошибкой, что наша страна-недоразумение даже собственной быдломассе не интересна. Теперь параша больше не агрессор, и лозунг зе "надо договариваться" радостно подхвачен и без того подуставшей от наших проблем Европой.
Еще не поняли, зебилы? Все, шах и мат! Страна просрана. Просрана вами. И если вы еще надеетесь, что все как-то само собой рассосется, - ... Впрочем, вам можно. На то вы и дебилы.
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Значит пять лет правил Пэпа, а просрана нами. Ниче се так поворот.
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Мы одни на этом "празднике жизни". Израиль давно это понял, и по этому ведет свою политику без оглядки на всяких кастратов-европейцев. Но к сожалению у Украины нет такой сплоченной и умной нации, поэтом наш удел быть разменной монетой.
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Больше всех конечно радуется Рамзан, он и не ожидал шо в мире найдется хоть кто-то, кто захочет целовать его личную дежурную , обвафленую соску в кокошнике по имени рф .Все таки у многих европейских стран крайне опушённое воспитание и признаки копрофилии
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А если рашисты останутся, надо встать и уйти украинской делегации. Со свиньями за одним столом не сидят. "Встанемо й підемо": делегація РФ погрожує покинути сесію ПАРЄ у разі застосування до неї хоч однієї з "малих санкцій" - Цензор.НЕТ 6708
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И ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
НИ ОДНОГО ТРОЛЯ сейчас тут нет. Как парашного так и наших гнид. Видимо празднуют и получают новые инструкции .
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Глава вірменської делегації у ПАРЄ Рубен Рубінян заявив, що не голосував проти резолюції про повернення РФ до Асамблеї, а його голос зарахували "не туди" з технічних причин.Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Рубінян оголосив під час сесії у вівторок.
Член правлячого вірменського блоку "Мій крок" заявив, що насправді віддав свій голос за повернення російської делегації до Асамблеї. На що президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявила, що змінити результати голосування вже неможливо.
Примітно, що Рубінян повідомив про помилку не одразу після нічного голосування, а вдень, коли до Страсбурга приїхала російська делегація.
Вірменський політик окремо опублікував на своїй Facebook-сторінці фото з главою делегації Росії в ПАРЄ Петром Толстим і главою думського Комітету у справах СНД Леонідом Калашниковим.
"Від імені вірменської делегації я привітав повернення Росії в ПАРЄ", - написав Рубінян.
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Правильно срашка давай Всю европу через жопу Раз они такие слюнявые и жадные оказались
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ну значит унитазы уже все поснимали и лампочки повыкручивали. пора ехайть в зад и праздновать добычу ))
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В Парламентській асамблеї Ради Європи запросили делегацію Російської Федерації повернутися в сесійну залу Асамблеї з відновленням усіх прав, без обмежень права голосу, й без виконання жодних умов, які стосуються відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, в тому числі припинення окупації Криму та окремих частин Донбасу. У зв'язку з цим рішенням, механізм запровадження санкцій, який в ПАРЄ діяв до цього, відтепер скасований.

Резолюцію у повному складі підтримали делегації з
Азербайджану,
Франції,
Іспанії,
Італії,
Норвегії,
Австрії,
Словаччини,
Португалії,
Сербії,
Туреччини.

Частково рішення про повернення російської делегації підтримали
Швейцарія,
Німеччина,
Молдова,
Чехія,
Вірменія,
Нідерланди.


Україна і Грузія проголосували проти у повному складі, також проти рішення проголосували більшість делегатів від
Польщі,
Литви,
Латвії,
Естонії,
Великої Британії,
Швеції.

Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища за звичайну.
Після повернення повноважень делегації РФ в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь в асамблеї.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова.
"Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі, ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії. І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - підкреслила вона.
Народний депутат сказала, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів делегації РФ у вівторок.
"Ми будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря ПАРЄ без України", - розповіла Іонова.
В.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції нагадала, що 6 з 11 депутатів з делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.
"Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство, це початок руйнування самої організації", - заявила Іонова, коментуючи резолюцію про повернення делегації РФ.
За її словами, в останні 5 років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко - "він включався і просто дзвонив кому треба, тримав зв'язок і з Меркель, і з іншими".
Іонова зауважила, що в адміністрації президента Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з президентом перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".
Вона додала, що німці і французи "сьогодні і останнім часом не приховували свою проросійську політику". - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/94698/Jaki_krajiny_golosuvaly_za_rishenna_skasuvaty_sankciji
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Ах, как хорошо агрессор мокает в дерьмо тупых евросвиней.
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ПАСЕ спасовало перед агрессором.
Теперь о них будут вытирать ноги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Встанем и уйдем": делегация РФ грозит покинуть сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"
 
 
 
 
 
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