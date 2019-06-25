 ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это будет рассмотрено в среду во второй половине дня", - сказала она на заседании ПАСЕ.
Также ПАСЕ проголосовала против того, чтобы назначить рассмотрение вопроса о полномочиях российской делегации в четверг утром. Это предлагала украинская делегация.
Вместе с тем, замглавы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом на пост заместителя председателя ПАСЕ. Голосование пройдет во второй половине дня методом тайного голосования, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
"Если он будет поддержан большинством голосов, он будет избран вице-председателем ассамблеи, а российской делегации придется выбрать другого заместителя главы российской делегации", - сказала Мори Паскье.
Выдвижение было оспорено украинской делегацией.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
https://petition.president.gov.ua/petition/63570
По словам адвоката, дело открыто по ст. 383 ("Заведомо ложное сообщение о преступлении") УК Украины.Ранее Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины пять заявлений о совершении преступлений Порошенко. В отношении экс-президента были заведены дела по обвинению в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".
По-друге: - Теж буде спринято як балабольство.
По-третє: - основна маса депутатiв ПАРЕ вже буде "перепрошита" росiйською делегацією.
У чому профiт?
так что поздно, после драки кулаками не машут.