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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) Паскье (6)

 ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ

В ПАСЕ рассмотрят 26 июня доклады двух комитетов по возражениям против восстановления полномочий делегации РФ, заявила во вторник председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Это будет рассмотрено в среду во второй половине дня", - сказала она на заседании ПАСЕ.

Также ПАСЕ проголосовала против того, чтобы назначить рассмотрение вопроса о полномочиях российской делегации в четверг утром. Это предлагала украинская делегация.

Вместе с тем, замглавы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом на пост заместителя председателя ПАСЕ. Голосование пройдет во второй половине дня методом тайного голосования, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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"Если он будет поддержан большинством голосов, он будет избран вице-председателем ассамблеи, а российской делегации придется выбрать другого заместителя главы российской делегации", - сказала Мори Паскье.

Выдвижение было оспорено украинской делегацией.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134081
 
 
 Топ комментарии
 
Україна повинна відновлювати ядерну зброю, інакше ми приречені!
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ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ - Цензор.НЕТ 7326 ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ - Цензор.НЕТ 7326 ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ - Цензор.НЕТ 7326 пишу об этом уже 5 лет - но с нынешним клоуном ,даже не надеюсь - не потерять бы с ним страну до Днепра - вот тут в чем уже вопрос
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ожидаемо и не удивило. европа забита расейским капиталом, газпром спонор всего, вплоть до кошачьих выставок. совсем не пахнет коррупцией....
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Україна повинна відновлювати ядерну зброю, інакше ми приречені!
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пишу об этом уже 5 лет - но с нынешним клоуном ,даже не надеюсь - не потерять бы с ним страну до Днепра - вот тут в чем уже вопрос
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Вже є така петиція, спробуємо підтримати (чи принаймні подивимось, наскільки людям не байдуже)

https://petition.president.gov.ua/petition/63570
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Стране в которой 73 процента ядерных дебилов ещё и ядерное оружие? Хех и шо ты с ним будешь делать ? Шмалять во все стороны или просто пугать как Ын в Корее при этом народ будет жрать траву .
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Просто военные должны взять власть лет на 10...пока 73% не растворятся в тумане
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Для этого руководить страной должны патриоты, а не клоуны
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ожидаемо и не удивило. европа забита расейским капиталом, газпром спонор всего, вплоть до кошачьих выставок. совсем не пахнет коррупцией....
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Если не завтра, то в ближайшее время паРашка полностью вернет себе условия 2014 года в ПАСЕ....
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"Зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех заявлений господина Портнова"
По словам адвоката, дело открыто по ст. 383 ("Заведомо ложное сообщение о преступлении") УК Украины.Ранее Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины пять заявлений о совершении преступлений Порошенко. В отношении экс-президента были заведены дела по обвинению в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".
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Спитайте себе: Чи вигідно Кремлю, щоб українська делегація покинула ПАРЄ? Відповідь "Так!". Якщо Ар'єв з гоп-компанією покине ПАРЄ, то відразу по приїзду СБУ має відкрити кримінальну справу за статтею Зрада інтересів України.
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Та да, кацапура-тільки сидіти з вами в одному приміщенні в западло.
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По-перше, загроза - це ще не означає здійснення. З іншого боку, навіть в шахах є приказка "загроза сильнійша за її здійснення". По-друге: погроза Арєва, Геращенко еtс стосується певного одного(двох) засідань... По-третє: на нову сесію ПАРЕ буде нова українська делегація, зі слугами уродів та зажопами.
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По-перше: - тобто балаболи?
По-друге: - Теж буде спринято як балабольство.
По-третє: - основна маса депутатiв ПАРЕ вже буде "перепрошита" росiйською делегацією.
У чому профiт?
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перше+друге - це політика. Особливо в контексті третього. І не міняй мій третій пункт на свій лад.
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Пусть уже не напрягаются и так все понятно
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ще лишилось щоб ПАРЄ офіційно вибачилась за "агалтелую русафобію"....
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ПАСЕ вместе с её Паскье, РФ просто поставило "в позу раком" за 75 млн. евро ...,
так что поздно, после драки кулаками не машут.
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