EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10112  138
Материалы по теме:
Все про:выборы (22578) опрос (1698) рейтинг (1231)

 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Социального мониторинга"

В Верховную Раду проходят пять политических партий, свидетельствуют результаты общенационального опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Согласно обнародованным во вторник результатам социсследования, партия "Слуга народа" имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За "Оппозиционную платформу за жизнь" готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за ВО "Батькивщина" – 8,8% (или 6,8%), за "Европейскую Солидарность", - 8,4% (или 6,5%), партию "Голос" – 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).

При этом к 5-процентному проходному барьеру приближаются партия "Гражданская позиция", за которую готовы отдать свои голоса 4,5% респондентов из тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании (или 3,5% среди всех опрошенных), а также партия "Сила и честь" с поддержкой в 4,4% (или 3,4% среди всех опрошенных).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК 24 июня зарегистрировал 1314 кандидатов в народные депутаты и 14 наблюдателей

Кроме того, за Радикальную партию готовы отдать свои голоса 3% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором (или 2,3% от всех опрошенных), ВО "Свобода" – 1,7% (или 1,3%), "Украинскую стратегию" - 1,2% (или 0,9%), партии "Объединение "Самопомич" и "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" набирают по 0,9% (или по 0,7% от всех респондентов), остальные партии имеют поддержку в пол процента или меньше.

Вместе с тем затруднились с ответом 12,9% респондентов (или 13% из всех опрошенных).

Согласно результатам исследования, задекларировали готовность принять участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019г 78,5% имеющих право голоса граждан Украины респондентов.

При этом с учетом понижающего коэффициента, введенного социологами на основе ответов на участие в выборах президента в 1,19 и понижающего коэффициента в условиях пребывания не по месту регистрации в 1,1, прогнозируемый уровень участия в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду составляет 50-60% имеющих право голоса граждан Украины (а средняя оценка социологов – 55%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужны еще одни досрочные выборы в Раду в которой будет сокращено количество депутатов, - Гройсман

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%

Источник: https://censor.net.ua/n3134078
 
 
 Топ комментарии
 
Мда, "самые лучшие" партии в парламент, когда Европа уже в открытую сливается Рашке. Еврофилы, Москвофилы, Олигархофилы, Совкодрочеры, и ни единой украинофильской или нациоцентричной силы...
Батько Хмель, мы все прое*али...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
БПП---они же ПЕС(партия европейская солидарность) стремительно ,по- "ющенски" скатывается вниз и там их ждёт ..--нет не Бездна,а партия "голос" верней "писк",для чего и создавалась , --зная и предвидя стремительное падение.
 показать весь комментарий
 
 
главное соевых в парламент не пускать. за 5 лет уже зае.али своими реформами
 показать весь комментарий
 
 
Вас русских зае.бали. Это да. Это их достижение.
 показать весь комментарий
 
 
чего не на украинском? и кто тут после этого русский?
 показать весь комментарий
 
 
Партії слуга народу і оп за життя це практично одна під назвою" партія регіонів".так що з поверненням.
 показать весь комментарий
 
 
Украина превращена в полегон для испытания граждан на выживаемость в экстремальных условиях. Глядя на эти списки понимаю что 5 лет ещё проросийского шабаша и унижений нам не избежать. Дело овоща и парашенко успешно продолжает зелемойша.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, умельцы из Слуг бени я думаю своими бестолковыми конвульсиями опустят до выборов свой рейтинг значительно. Только бы не в пользу покидьків из ОП.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то Гриценко в Рост пошел. 4,5%, по вчерашнему опросу 5,2%. Это прямой конкурент Славка, а также может утащить значительную часть электората Пети. Так что последнему еще есть куда падать.
 показать весь комментарий
 
 
За 5 лет ЗЕнедоразумение разорит Украину до щепки и убежит с Коломойским в Израиль, а ЗЕбилы останутся с его анализами.
 показать весь комментарий
 
 
пока что с анализами только петькины лопухи. Как например гончаренко))) который даже от одессы не смог... Идет через села... Петькины фигли мигли уже никому не нужны. И это хорошо. Петя гудбай))
 показать весь комментарий
 
 
Главное за националистов не голосуйте! Это они во всём виноваты! Зебилы #ля....
 показать весь комментарий
 
а кого , в Україні , зараз можна назвати справжніми націоналістами ?
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботов с минстецьками.Мы ж знаем-они героически спасали Украину,языка не жалея
 показать весь комментарий
 
 
угу - так стараються , що рейтинг ПЕСиків і самого Хряка падає все нижче ..))
 показать весь комментарий
 
Так і слуХа народа не те що не справжні а взагалі "фантомна булька", і справжні 73% за них горою .
 показать весь комментарий
 
 
В ВР придут нормальные работающие на народ депутаты только в том случае, если зарплата депутата будет ненамного превышать среднюю по стране.
 показать весь комментарий
 
Смешной, ты искренне веришь что депутутки живут на зарплату какой бы она не была?
 показать весь комментарий
 
 
Даже если им совсем зарплату не давать, они все равно будут согласны платить миллионы баксов за депутатский мандат. Зарплата - это им на мелкие расходы.
 показать весь комментарий
 
 
хтоб сумнівався. щоб продовжувати безнаказано красти вони барьєр таки прєодолєють.
 показать весь комментарий
 
 
"петькины" и голос топчутся на одном и том же электорате, обещая европейские мантры)))... вроде уже хоть количество лопухов уменьшается. Ляшко не проходит, смешко тоже нет, бппшники таят на глазах...
 показать весь комментарий
 
 
есть еще дебилы которые будут за 'слугу урода' голосовать??!!
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко рейтинг вырос до 3%! В отличии от "политтехнологов" которые не официально работают на Зе команду, подтверждается мысль рейтинг Ляшка лежит в критике Зеленского!!! Для Зеленского, Вакарчука лекторат Зе-команды является донорами!!!
Команда Ляшка!!! Думайте!! Все реально!!! с почти 40% можно забрать больше чем с 10%!!!
 показать весь комментарий
 
45% сатаністів - звідки стільки набралось в Україні? Ніхто не хоче відкрити приход Сатани? Обіцяє бути дуже прибутковим, навіть без Томоса.
 показать весь комментарий
 
 
Граждане порохоботы. У вас мозги не лучше, чем у других. Можете их взвесить и сравнить, хотя бы с мозгами орангутана, гориллы или шимпанзе. Так что тихо сморкайтесь в тряпочку, не хнычьте и не вопите что все тупые, кроме вас. Следующие пять лет Украина вполне сможет обойтись без ваших услуг.
Чего там у пети, 8.6%? А где же 52 и победа в первом туре?
 показать весь комментарий
 
 
Я уверен , что "Батькивщина" опередит ПЕС на вьіборах . "Голос" тоже может обойти старую гвардию Порошенко...
 показать весь комментарий
 
Так холос и есть парашенковский проэкт, я думал это уже все знают, а нет, не все
 показать весь комментарий
 
Шото "слуга" за два тижня усох на 5%,недаремно спішили до осені .
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Социального мониторинга"
 
 
 
 
 
 вверх