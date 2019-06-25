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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7530) ПАСЕ (1326)

 Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС

Решение ПАСЕ является предательством Украины и принципов ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

"Оценка решения ПАСЕ очевидна. Это - предательство Украины и принципов ЕС. Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой.

Санкции против России никогда не были добровольными. Все эти годы они принимались и продолжались под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти, которая опиралась на активную антипутинскую позицию общества", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец

По мнению Луценко, "если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора - каждый должен делать свое": "Прокуратура - получать доказательства кремлевских преступлений на Донбассе и в деле самолета МН 17. МИД и МЮ - добиваться решений международных судов. СНБО - ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент - возглавить процесс защиты национальных интересов".

"Ну и о самом важном, о роли общества. Никто в мире не будет защищать немую малороссию", - подчеркнул Генпрокурор.

Также Луценко выразил благодарность украинской делегации в ПАСЕ: "Они сделали все, что могли".

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134075
 
 
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юрик..расскажи как ті портнова отмазал..патриот херов..
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Ооо, ещё один тявкнул
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Что прям такой тролль троллевый? Празник смотрю у тебя? Весёлый какой
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праздники закончились, вы все про#бали!
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Луцык иди к жене. Не позорься ))
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игорюня иди к резиновой бабе, позорься! разрешаю! Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 3299
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Петраликсеевича срочно вернуть как самого незаменимого? Да петрикантропы?
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Юрик , мы и без тебя это знаем . Слабый президент - слабая страна . Петя жадный , но он жадный патриот . Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 2510
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Поэтому выполнение Минских договорняков не выполнялось со стороны оккупанта, значит можно и нужно очищать свою территорию от кацапов оккупантов и сепаров всеми доступными методами.
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Ну и что же такого особенного и неожиданного случилось?
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А Жулька молчит...типично не портит себе репутацию в глазах паРашки... Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 4736
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Луцик, расскажи о снятых Украиной санкций с завода в Приднестровье.

02.05.19 02:36 Порошенко снял санкции с расположенного в Приднестровье металлургического завода по просьбе премьера Молдовы, - "Схемы"
Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 3257Президент Петр Порошенко поспособствовал тому, чтобы с расположенного в Приднестровье "Молдавского металлургического завода" были сняты украинские санкции. Это произошло после просьбы со стороны премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов программы "Схемы" и RISE. Moldova, информирует Цензор.НЕТ.
"Молдавский металлургический завод" расположен в г. Рыбница на территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики - пророссийского сепаратистского анклава, не признающего власть Кишинева.
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Если санкции с оккупанта может снять ПАРЕ , то к минским договорняками санкции не привязаны.
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100%! Хотелось бы,чтобы Ю.Луценко пришел в политику-это его.
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Луценко , как самый успешный генпрокурор , уже все вопросы правосудия внутри страны решил ? Больше ему нех заниматься ? Вот кто непревзойденный шут во власти.Как говорят :и швец, и жнец, и на дуде игрец .Юрец в политику игрец.
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