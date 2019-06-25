 Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.
"Оценка решения ПАСЕ очевидна. Это - предательство Украины и принципов ЕС. Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой.
Санкции против России никогда не были добровольными. Все эти годы они принимались и продолжались под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти, которая опиралась на активную антипутинскую позицию общества", - написал он.
По мнению Луценко, "если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора - каждый должен делать свое": "Прокуратура - получать доказательства кремлевских преступлений на Донбассе и в деле самолета МН 17. МИД и МЮ - добиваться решений международных судов. СНБО - ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент - возглавить процесс защиты национальных интересов".
"Ну и о самом важном, о роли общества. Никто в мире не будет защищать немую малороссию", - подчеркнул Генпрокурор.
Также Луценко выразил благодарность украинской делегации в ПАСЕ: "Они сделали все, что могли".
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
02.05.19 02:36 Порошенко снял санкции с расположенного в Приднестровье металлургического завода по просьбе премьера Молдовы, - "Схемы"
Президент Петр Порошенко поспособствовал тому, чтобы с расположенного в Приднестровье "Молдавского металлургического завода" были сняты украинские санкции. Это произошло после просьбы со стороны премьер-министра Молдовы Павла Филипа.
Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов программы "Схемы" и RISE. Moldova, информирует Цензор.НЕТ.
"Молдавский металлургический завод" расположен в г. Рыбница на территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики - пророссийского сепаратистского анклава, не признающего власть Кишинева.