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 Политика Украины, Общество
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 Филарет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся"

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод (руководящий орган) из пяти епископов.

Об этом сам Филарет заявил на пресс конференции в своей резиденции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ВВС.

"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он, добавив, что со временем их количество возрастет до 12.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почетный патриарх Филарет лишается права руководства Киевской епархией, но остается в составе епископата ПЦУ, - Синод (обновлено)

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

"Киевский патриархат продолжает существовать как УПЦ КП независимо ни от Константинополя, ни от Москвы. Все имущество, которое принадлежало Киевскому патриархату, остается имуществом этой церкви. УПЦ остается зарегистрированной в органах государственной власти как юридическое лицо. Поэтому мы продолжаем существовать", – сказал Филарет, пишет Гордон.

По мнению Филарета, "так называемая ПЦУ" начала рейдерскую атаку и захватывает храмы УПЦ КП.

"Захватили уже Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь, Успенскую церковь в Киеве, планируется захват Владимирского собора. Думаю, что этими объектами не ограничатся, будут захватывать Киевский патриархат. Поэтому мы обращаемся к государственным органам власти, чтобы они защитили права и свободы верующих КП", – заявил Филарет.

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Он отметил, что УПЦ будет обращаться в Европейский союз, если церковь "не защитят в Украине". 

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3134073
 
 
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уже началось. щас начнут с помощью титушек друг у друга церкви отжимать (точнее уже начали)
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Седня надо и себе что-то создать... Можно и синод. Филарет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся" - Цензор.НЕТ 7549
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походу филарет как был агентом кгб, так и остался агентом фсб
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Константинополя нет такого города))) Есть Стамбул
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Независимо это хорошо . Но как с признанием быть ? Константинополь разрешит ? Создайте свою религию ))
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старый маразматик..
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Глава УПЦ КП Филарет Денисенко сотрудничал с КГБ в пользу Церкви , заявил спикер Киевского патриархата Евстратий Зоря
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Московский Филарет-почем опиум для народа?
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Дайте деду обезбаливающее и свечи желательно, подгорает у старого знатно. Что-же он никак не успокоится, в его годы нужно о вечном думать, а он носится как пришибленный со своей сумасбродной идеей "отмежеваться."
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У Петка талант - так на тупняк развести столь проницательного попа - это похвально. Правда в результате обосрались все, но то таке. Главное было поездить с куском пергамента, как в средневековье. А это не растрата часом была? Если гос-во типо отделено от секты? Или и тут за свои все сделал, как и ПВО Киева? Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось" - Цензор.НЕТ 7392
Между прочим Луценко за подобное сел, а тут масштабище гораздо больше) Плюс посмеяться можно было - куча здоровых быков трепетно шепчут заклинания перед квадратом с каракулями Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось" - Цензор.НЕТ 8856
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ну 12 это классика. даже у ***** есть свои случайные 12 рыбаков )) )хотелось бы узнать чёнить о "тринадцатом архирее" ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФиларет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся"
 
 
 
 
 
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