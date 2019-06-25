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 Политика Украины
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 Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец

Украинская делегация в ПАСЕ просит Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ассамблеи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы депутат Леонид Емец.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ.

1.Прекратить участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации.

2.Делегация обращается в Верховную Раду Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ.

3.Делегация обращается к Президенту и МИД относительно определения дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".

Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3134072
 
   
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кто всрався....
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ЗЕ - напомню президент отвечает за внешнюю политику и безопасность
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1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?

2) Если Порошенко "грабил страну", а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал либо Зеленский начал воровать.

3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?

4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?

5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?

6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?

7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?

8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?

9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?

10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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Если Янукович "грабил страну", а Порошенко после него не грабил, то почему простой народ стал жить еще хуже? Где деньги, которые после Януковича никто не ворует? Выходит, что либо Янукович не воровал либо Порошенкой начал воровать еще больше?
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т.е. ты говоришь что вазелин ТАКОЙ ЖЕ вор как янукович!?)) браво, зебил!
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Ты провокатор и сволочь.
А то, что война идёт с парашей, ты в курсе? Это война началась с побега Януковича.
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А при Зеленском значит война закончилась уже?
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такие как ты зебилы УЖЕ орут что в Украине "гражданская война, которую развязал Порох" .. о чем ты выше, фактически, и сообщил - перекинув стрелки с яныка на Пороха.
путин у тебя вообще "ни при чем"
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Так экономика страны зависит от того, что орут зебилы, или может зебил это ты, который пытается манипулировать и подменять понятия?
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С чего простой народ стал жить хуже? Даже не смотря на войну развязанную лаптестаном живет народ лучше при чем при Януковиче. У меня при Януковиче была зарплата 200$ сейчас 600. Я стал в 3 раза лучше жить!
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А теперь более детально, на какой это работе зарплата повысилась с 200 до 600 долларов?
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Хуже жить? Піди розкажи тім в ОРДЛО, які кожного дня юрбами біжать в Україну, за жратвою і пенсіями..
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Питання для найтупіших: хто такий ***** і що він розпочав в Україні 20.02.2014?
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Да им плевать, нужен крайний, а то что это началось еще при Порошенко и что там депутаты от БПП никого не интересует.
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зебилы - ВНЕШНЯЯ политика это зона ответственности президента.
Но зебилы выбрали прИзЕдента вазелина, который отвечает только за селфи с шаурмой и "поссать в фонтан"
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.... Вазелин трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.
8. Вазелин не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.
9. Вазелин отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.
10. Вазелин полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вазелина, а действия и желания ИВК.
Исходя из всего вышесказанного, Вазелин даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.
Вазелин снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
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Що обосновать?
Тут одне з двох, або зрозумів відразу, або73,22%...
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Очень просто.Он президент,и его основные полномочия внешняя политика и безопасность.
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Все было решено еще до него, о чем прямо и сказали Меркель с Макроном на встрече.
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Ото ***** з Жиріком веселяться... Знову кацапи дурнуватих хохлів наї@#ли....
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"Доскакалися" - ось кацапський лейтмотив цих днів Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець - Цензор.НЕТ 4939
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Наконец-то .
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Украине нужно сосредоточиться на внутренней политике - это намного важнее , чем внешняя политика .
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КНДР повністю зосереджена на внутрішній політиці)
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Ото ж як вони там внутрі добре живуть..
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Орієнтування на місцевості на Корейському півострові: мох на деревах.
Якщо люди його жеруть - ви в КНДР.
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пошли отмазки зебилов)
дурик, мы живем не в замкнутом мире - и НЕТ разделение на внутреннюю и внешнюю политику, это инь-янь и они составляют одно ЦЕЛОЕ.
Впрочем, зебилам дали установку отмазать вовочку и перевести стрелки на внутреннюю политику, за которую вазелин "не отвечает, как узнали после выборов".
Вопрос - а нефига нам брехливый блазень, который НИ за что НЕ ОТВЕЧАЕТ, кроме шаурмы?
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Украине нужно сосредоточиться на своей армии - иначе экономикой "займется" ее северный "сосед"!
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Та звичайно. А параша нехайвсе далі окуповує Україну, впарює нам дамбас федеральним округом з правм вето ... Нам головне - беню задовольнити.
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Поддерживаю. Платить из нашего кармана за это збиговысько - який сенс?!
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Крутая логика. Обосрались, ушли, на прощание громко стукнув дверью, хотя всем покую. Зато платить не надо.
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Это ПАСЕ обосралось и зашкварилось вернув фашискую Россию
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Ну хоч платити не будемо за те, що нам у очі сцять!
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Вот пару часов назад разбилась часть ракеты falkon heavy, видемо тоже зеленский виноват
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Нет, Порошенко! У зедебилов один ответ.
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Вазелин трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.

8. Вазелин не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.

9. Вазелин отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.

10. Вазелин полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вазелина, а действия и желания ИВК.

Исходя из всего вышесказанного, Вазелин даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.

Вазелин снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
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Их интересуют гей-парад , деньги и раша . Жаль , что это их единственные "европейские ценности" .
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Это ИХ интересы. А наши интересы кто будет защищать теперь, без украинской делегации?
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Как оказалось в составе российской делегации один депутат с Крыма, и европейцы не обращают на это внимания.
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Искать причину надо в Зеле . Он не смог убедить Европу . Европа устала от санкций . Петя жадный , но Украину он правильно защищал . Теперь в парламент лезет ватная орда . Зеля ссыт , договаривается .
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Совет министров голосовал еще при Пете, что же он не убедил?
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ПУСТЬ РАША ВИПОЛНИТ РЕЗОЛЮЦИИ КОИХ 12ШТ ТОГДА ВОЗВРАЩАЕМСЯ, А ТАК ПУСТАЯ ГОВОРИЛЬНЯ ТЕПЕРЬ ПАСЄ, ОБСЄ 2.0
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если пасе существует только ради получения взносов то пусть хотя бы враньем не занимается и внесет это в свой Устав
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А нам зачем эта организация если она существует для получения взносов?
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нам вона нафіг не потрібна..але ж "делегації" туди літають "пабалтать" за наш ж рахунок, й потім з мудрими рожами розповідають про якісь резолюції,які нічого ще не вирішили,ні до чого нікого не змусили...
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А ось мені цікаво, Ємець консультувався щодо дій української делегації в ПАСЕ? Чи не вважає необхідним?
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нет. емец это та гнида которая с другой гнидой проданшой придумали "закон" о сэз "сиваш".
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ПАСЕ? Да и хрен с ней, они давно хотели рашку вернуть. Или мы так надеялись на наших " партнеров "? Которые и Будапештский не выполняют?
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Похлопали мальчика по щекам Сказали мол ЗЕлёный ещё
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Браво ! 👏 👏 👏 👍
Пока Зеля высказывает своё разочарование, люди совершают настоящие поступки ! 👍
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Парубий ,просыпайся ,прекращай ,никому не нужные и не актуальные рассмотрения
поправок к закону ,который и это в лучшем случае будет работать через пять лет.
Это же цирк -видимость работы ,в зале нет и 100 депутатов,халтура .
Открой глаза и уши , собери срочное ,внеплановое заседание ВР по выживанию страны !
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главное - импичмент вазелину!
гнать это шмаркастое недоразумение и его барыг-коломойских из кресел - в камеры СИЗО!
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Умных и честных! Яценюка, Геращенко, Парубия, Турчинова, Климкина и тд... Но не в коем случае ни Жопоьлок ни Слугу Урода!
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Я тебя не спрашивал, студентишка Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець - Цензор.НЕТ 5608 Или это был твой второй акк?
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прежде всего свои мозги! а не зомбоящик..
мы 5 лет шли и развивались, несмотря на войну, но тут зебилам захотелось получить куем - вместо рояля.. ибо они "устали"..
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Это правильное решение,поддерживаю
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Очень даже "вовремя" ПАСЕ так проголосовало. На руку порошенко.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
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Нет зелю и беню+ портянкова на нары отправить.
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та й х ... з ними....їх насправді "більше" тільки у фб й на форумах)))
вони собі створили "рішучі" перемоги й хай ними тішаться...
вже раз реальність показала їм їх місце, скоро знов покаже...
*не це добре й не погано, це просто факт)
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Зебіли святкують перемогу переможную.
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эйти из этого мусорника - единственно правильное решение.
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Зеленский не лёг под Меркель и макрона как Педро в своё время и правильно сделал . Пусть теперь нас бояться как не предсказуемых
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Ты то же из квартала члено-пианистов?
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А ты из секты свидетелей дружбы пуйла и Педро?
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Так это правильно , стратегию пуйла выбираем: он и то бедный измаился, что Зеленский не ищет с ним встречи и не отчитываете как Педро по ночам Медведчуку
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Жертвы сбитого РФ Боинга ворочаются в гробу от такого голосования нидерландских депутатов.Ладно предать Украину за деньги,но своих невинно убитых граждан-это настоящее лицо западной цивилизации?
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Украине нужно сосредоточиться на своей армии - иначе экономикой "займется" ее северный "сосед"!
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верховный шаурмен ща все порешает: пинчук, коломойша и ахметка скинутся и поставят перед пасе 2 ларька с шаурмой
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1. Напомню, что именно об этом мы и предупреждали: глупо и опасно воспринимать международную поддержку Украины, антикремлевскую коалицию цивилизованного мира как нечто само собой разумеющееся. Они (а с ними и способность Украины противостоять агрессивной политике РФ) держались на очевидных незаурядных дипломатических талантах и невероятной пассионарности Порошенко. Избрание Зеленского было сигналом, что российская спецоперация прошла успешно и для западного мира пришло время привычной риалполитик.

2. Наивно всерьёз воспринимать аргумент, что Россию вернули в ПАСЕ из-за дефицита бюджета, связанного с неуплатой взноса на содержание этой организации. Для европейцев это абсолютные грошИ. Проблема тут совсем в других деньгах: в десятках миллиардов, которые последние годы западный бизнес лишён возможности зарабатывать в России, а также подкупе европейских политиков и функционеров, где Шрёдеры - лишь видимая часть айсберга. Дружить с Украиной против России морально выигрышно, но с практической позиции очень невыгодно. То, что нам это до недавнего времени удавалось - достижение незаурядное, но, как видим, не вечное.

3. Дальше будет хуже. Вслед за санкциями политическими будут постепенно отменяться экономические (собственно, ради них и сыр-бор). Для этого нам навяжут какой-нибудь очередной «план Мореля», когда мир мы получим исключительно в обмен на суверенитет. Пока есть надежда на США, но тех проблема Ирана беспокоит больше, чем РФ, да и против Китая с Россией дружить сподручнее. Так что, не факт.

В общем, в Украине Путин уже победил. Но не вчера, а 21 апреля, когда его фаворит (объективный, вне зависимости от его собственных намерений) получил поддержку трех четвертей избирателей.

Карл Волох

Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.

Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.

Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум от мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Ни Кучма предложит, ни Богдан какой-нибудь, ни даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".

После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ... что ПАСЕ. Так, первая ласточка.

Светлана Самборска
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Пока есть надежда на США, но тех проблема Ирана беспокоит больше, чем РФ, да и против Китая с Россией дружить сподручнее.

Вот и пускай дружат.
Китай так оддружит рашку что никому мало не покажется.
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Цікаво,а внески на 2019 рік вже заплатили?
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Прикольно получается. Страна, которая вот так запросто оттяпала у другой кусок территории, а также плевать хотела на все международные институты будет в ПАСЕ, а Украина уходит в изоляцию по-факту. А вообще, конечно, это правильное решение выйти из всех этих организаций, а точнее шаражкиных-контор.
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А чому тільки Україна тікає з цього гадюшника, решту присутність вбивць влаштовує?
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С Германией,Италией,Испанией всё понятно-это фашистские страны,которым нравится русский империализм.А за Нидерланды и Чехию конкретно стыдно.
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Продажная европка забыла с чего началась 2-я мировая???? Ню-ню...
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У дипломатичних колах подібна істерика сприймається, як слабкість і малодухість. Новостворена "Європейська Солідарність" у всій красі. Пора міняти назву на "Тайожная Солідарність". Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець - Цензор.НЕТ 8582
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А ну ка, порохоботы, кто смелый с Вас и подаст список делегатов от Украины в ПАСЕ ?
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А чому тільки Україна тікає з цього гадюшника, решту присутність вбивць влаштовує?
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Молодцы, президент-фантом, так хоть эти посражаются.
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В ПАСЕ потерпели поражение не делегация ,не лично Зеленский ,это поражение
потерпела Украина.
Не злорадствуйте ,господа. Вопрос не в том будет ли наше представительство в ПАСЕ ,
а в том,что может последовать очередной шаг со стороны ЕС - отмена санкций против
россии. А на них держались хоть какие -то минские договорённости.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец
 
 
 
 
 
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