 Украинская делегация прекращает участие в работе сессии ПАСЕ, - Емец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы депутат Леонид Емец.
"Решение украинской делегации в ПАСЕ.
1.Прекратить участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации.
2.Делегация обращается в Верховную Раду Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ.
3.Делегация обращается к Президенту и МИД относительно определения дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
2) Если Порошенко "грабил страну", а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал либо Зеленский начал воровать.
3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
А то, что война идёт с парашей, ты в курсе? Это война началась с побега Януковича.
путин у тебя вообще "ни при чем"
Но зебилы выбрали прИзЕдента вазелина, который отвечает только за селфи с шаурмой и "поссать в фонтан"
8. Вазелин не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.
9. Вазелин отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.
10. Вазелин полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вазелина, а действия и желания ИВК.
Исходя из всего вышесказанного, Вазелин даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.
Вазелин снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
Тут одне з двох, або зрозумів відразу, або73,22%...
Якщо люди його жеруть - ви в КНДР.
дурик, мы живем не в замкнутом мире - и НЕТ разделение на внутреннюю и внешнюю политику, это инь-янь и они составляют одно ЦЕЛОЕ.
Впрочем, зебилам дали установку отмазать вовочку и перевести стрелки на внутреннюю политику, за которую вазелин "не отвечает, как узнали после выборов".
Вопрос - а нефига нам брехливый блазень, который НИ за что НЕ ОТВЕЧАЕТ, кроме шаурмы?
8. Вазелин не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.
9. Вазелин отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.
10. Вазелин полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вазелина, а действия и желания ИВК.
Исходя из всего вышесказанного, Вазелин даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.
Вазелин снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.
Пока Зеля высказывает своё разочарование, люди совершают настоящие поступки ! 👍
поправок к закону ,который и это в лучшем случае будет работать через пять лет.
Это же цирк -видимость работы ,в зале нет и 100 депутатов,халтура .
Открой глаза и уши , собери срочное ,внеплановое заседание ВР по выживанию страны !
гнать это шмаркастое недоразумение и его барыг-коломойских из кресел - в камеры СИЗО!
мы 5 лет шли и развивались, несмотря на войну, но тут зебилам захотелось получить куем - вместо рояля.. ибо они "устали"..
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
вони собі створили "рішучі" перемоги й хай ними тішаться...
вже раз реальність показала їм їх місце, скоро знов покаже...
*не це добре й не погано, це просто факт)
2. Наивно всерьёз воспринимать аргумент, что Россию вернули в ПАСЕ из-за дефицита бюджета, связанного с неуплатой взноса на содержание этой организации. Для европейцев это абсолютные грошИ. Проблема тут совсем в других деньгах: в десятках миллиардов, которые последние годы западный бизнес лишён возможности зарабатывать в России, а также подкупе европейских политиков и функционеров, где Шрёдеры - лишь видимая часть айсберга. Дружить с Украиной против России морально выигрышно, но с практической позиции очень невыгодно. То, что нам это до недавнего времени удавалось - достижение незаурядное, но, как видим, не вечное.
3. Дальше будет хуже. Вслед за санкциями политическими будут постепенно отменяться экономические (собственно, ради них и сыр-бор). Для этого нам навяжут какой-нибудь очередной «план Мореля», когда мир мы получим исключительно в обмен на суверенитет. Пока есть надежда на США, но тех проблема Ирана беспокоит больше, чем РФ, да и против Китая с Россией дружить сподручнее. Так что, не факт.
В общем, в Украине Путин уже победил. Но не вчера, а 21 апреля, когда его фаворит (объективный, вне зависимости от его собственных намерений) получил поддержку трех четвертей избирателей.
Карл Волох
Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.
Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.
Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум от мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Ни Кучма предложит, ни Богдан какой-нибудь, ни даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".
После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ... что ПАСЕ. Так, первая ласточка.
Светлана Самборска
Вот и пускай дружат.
Китай так оддружит рашку что никому мало не покажется.
потерпела Украина.
Не злорадствуйте ,господа. Вопрос не в том будет ли наше представительство в ПАСЕ ,
а в том,что может последовать очередной шаг со стороны ЕС - отмена санкций против
россии. А на них держались хоть какие -то минские договорённости.