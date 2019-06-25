 Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал президент.
Зеленский отметил, что главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.
"Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков", - подчеркнул глава государства.
Также президент напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву.
"С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
После голосования украинская делегация не исключила приостановление своего членства в ПАСЕ.
В. ЗеБенин.
Все остальное подождет как я понимаю
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И не только моряков. Но сомневаюсь что европейские политики на это способны, их интересуют только свои сытые задницы, а общечеловеческие ценности это так, побалоболить.....
Ще й до того всі злодії повернулись, всі суди штампують рішення проти України.
Пороха поважали в Європі, а злодії боялись.
почитав коменти. Тобто в цьому винен Зеленський, а не та влада, яка с*яла в очі європейцям роками і молила санкцій, при цьому сама торгувала з рф і сепаратистами, розвела корупцію і беззаконня. Але винен Зе. В реванші винен Зе, а не та влада, яка по ночам зустрічалась з медведчуками і закривала справи через ручного плокулола на ригів. "Коля хороший парєнь" - цитати великих людей. Як сказав луценко про портнова - "У вас є щось на нього? У мене немає". Які питання? Відпускала сепарів з вязниць і садила туди активістів. Дозволяла медведчуку літати до москви. Тобто все ок? Л-логіка, прям залізна.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
Запоминай, - при Порошенке русня даже не мечтала о снятии санкций.
А при зеленском єто стало реальностью.
Ви сделали єто вместе. Мрази...
Зеленский не говняный дипломат! Санкции с России не могли снять пять лет! А наш чувак за день Макрона и Меркель уломал! Шах и мат, порохоботы!
Там надо было быть, в Пасе. Тяв-тяв не прокатит. Ты сдал украинцев в Пасе. Теперь расскажи, какова цена? Что тебе предложили за сдачу интересов Украины?
Крым сдаешь. Донбасс сдаешь. Вместо борьбы с олигархами ты с ними договариваешься. В Раду лезут враги Украины. Портнов приехал и уже по фене ботает с людьми.Тымчука убили - ноль внимания. Богдан твой в оффшоры бабла кидает лямами. Кореше твои украинский язык в хер не ставят. Та ты царь мудаков!!!
Разве кто- то сомневался, что будет по-другому?
П.С. Интересно, кАНАЛ г+г уже поет вове осанну или еще нет?
- Тебе насцали в глаза!
Ты такой:
- Когда? Кто?
І неважливо хто у нас президент чи Петро Олексійович .чи Володимир Олексійович.
Стара ******* Шмеркель "з чувствам віни перед рускімі" відробляє своє бабло... Тому забудьте політичні чвари ! В ЄДНОСТІ НАША СИЛА ,ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!!!
Когда гундосишь в ЖО*** Коломойскому - тебя ну очень СЛОЖНО услышать!
Ноль это всегда ноль на что его не умножай
- Шо за хрень с возвратом россиян в Европейскую Ассамблею? - спрашиваю на смеси западнофламандского матерного и французского литературного.
- Россияне здорово поработали в дипломатических кулуарах, - отвечает. Запущен мощный посыл, что в Украине пришёл к власти слабый и неопытный президент, марионетка олигархов с непредсказуемой внешней политикой. И стабилизирующая роль РФ в этой связи будет "полезна" на площадках ПАСЕ.
Плюс деньги, деньги, деньги - куда без них...
А ещё наивные представления бюргеров о том, что "простые люди" в Эрэфии смогут рассчитывать на решения Европейских институций по правам человека. Типа, Путин - тиран, но участием Московии в европейских делах мы защитим интересы её граждан. Как будто там выполняют решения международных судов, ага...
Европейцы в большинстве своём - хорошие, но наивные и зажравшиеся люди, готовые кушать всякую фигню, преподнесённую в красивой упаковке. А ещё никак не желающие верить, что могут быть следующими после Украины.
Что на выходе? По большому счёту, от всей этой возни в ПАСЕ нам ни холодно, ни жарко - в практическом плане положение в стране от запоребриковцев в зале Ассамблеи никак не изменится, да и экономических санкций это не коснётся. Просто, *****, ОБИДНО, да?
Но наши делегаты и дипломаты всё равно молодцы - они работают в экстремальных условиях и на износ.
Что будет дальше? Как и вы, не знаю, ибо Зеленский сейчас и Зеленский после парламентских выборов могут оказаться двумя разными людьми.
Во внешнеполитическом плане надежда на Вадима Пристайко, которого знаю, и который скорее сделает себе сеппуку, чем откажется от Евроатлантического курса. А ещё на дядюшку Сэма, свою армию и на то, что московские гниды в новом парламенте окажутся в меньшинстве.(с)
В Словакии всегда поднимают флаг над дворцом президента, когда он во дворце. Так делают во многих странах
А в старину Цари и короли всегда выступали перед гражданами страны, чтобы жители видели их ВЖИВУЮ и были спокойны что дворцового переворота нет
Сколько этот Фейсбук будет дурить людей?