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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1878) ПАСЕ (1326)

 Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал президент.

Зеленский отметил, что главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.

"Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков", - подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК

Также президент напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву.

"С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация не исключила приостановление своего членства в ПАСЕ.

Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134065
 
 
 Топ комментарии
 
О прроснулся! С добрым утром клоун!!
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Ох ты ж божечко мой воно разачарован он так трудился и потел на этом поприще а тут такое
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При Порошенко такої куїні не було
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Ничего подобного. 30 млн взносов в бюджет ПАСЕ были просто предлогом. На кону куда бОльшие деньги от снятия санкций с России. Вот за них идет торг. А зеленое чмо исключили из торга. Вместе с нашей страной.
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ДЕМОНСТРАТИВНО ВЫЙТИ ИЗ этой пседо-декорации (проститутской) ПАСЕ, да и ОБСЕ, ООН тоже ничем не лучше!
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Нічого іншого для українців не залишилося.
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Краще обрати націоналіста. До того все йде, але для багатьох будуть за цей час неприємності.
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Порошенко на ділі довів, що він - найкращий український націоналіст. Нехай не найзатятіший, бо - розумний націоналіст.
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Решение было принято еще весной на голосовании совета министров ЕС.
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Решений было принято достаточно за все 5 лет войны. Но пока был Порошенко, он европейских бюрократов как-то сдерживал. А когда вместо него появилось зеленое чмо, нас с облегчением послали.
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А де черговий ролік знятий у якомусь туалеті?
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Украина должна быть сама собой и не надеяться на такую Европу с фигой в кармане, пора уже понять, что только мы сами сможем построить свою страну.
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"Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше", - написав Президент. Ти, клоуне, хто прислухається до сутенерів?
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Ну как там новый гламурный Офис Президента в УКР Доме ?
Все остальное подождет как я понимаю
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Раніше там був музей Леніна і величезний Ленін. Тепер треба встановити там таку ж за розмірами скульптуру Коломойського.
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а тепер воно бла-бла-бла, аби не мовчки Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 2806проте на днях, коли стало зрозуміло, що ПАРЄ може проголосувати за повернення Рашки, народний депутат та представник України у ПАРЄ, Ар"єв звернувся в адміністрацію преЗЕдента з проханням, щоб "зелено воно" звернулося до ради ПАСЄ щодо неможливості повернення РФ в цей європейський орган, Але ж у адміністрації рєЗЕдєнта на це навіть не відреагували ... атепер воно каже "жаль..."
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насправді по іншому. ребята мне насрать! и есі шо винен у всьому баріга
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Мы их сделали вместе , Владимир Владимирович .

. .
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"Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращение пленных украинских моряков", - подчеркнул Зеленский.
______________________
И не только моряков. Но сомневаюсь что европейские политики на это способны, их интересуют только свои сытые задницы, а общечеловеческие ценности это так, побалоболить.....
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Ничего себе Не слишком ли ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Западные политики содрогнутся от такого РАЗОЧАРОВАНИЯ Даже петя так строго не разговаривал с западом
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Не услишали бо погано говорив, шепотом, непереконливо, показав свою нерішучість. Європа зрозуміла що шостий ПРЕЗ не дуже бажає противитись рашці, а їм що більше треба як нам ?
Ще й до того всі злодії повернулись, всі суди штампують рішення проти України.
Пороха поважали в Європі, а злодії боялись.
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Eugene Zhutnik
почитав коменти. Тобто в цьому винен Зеленський, а не та влада, яка с*яла в очі європейцям роками і молила санкцій, при цьому сама торгувала з рф і сепаратистами, розвела корупцію і беззаконня. Але винен Зе. В реванші винен Зе, а не та влада, яка по ночам зустрічалась з медведчуками і закривала справи через ручного плокулола на ригів. "Коля хороший парєнь" - цитати великих людей. Як сказав луценко про портнова - "У вас є щось на нього? У мене немає". Які питання? Відпускала сепарів з вязниць і садила туди активістів. Дозволяла медведчуку літати до москви. Тобто все ок? Л-логіка, прям залізна.
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Опьять происки злачинных папередникоф!
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В усёму виновати попередники ! М. Я. Азаров.
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Точно. Особенно когда порошенко сам себе был попередником.))))
Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 7322
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Как же ты омерзителен зелёный президент я тебя презираю,тряпка трус предатель интересов Украины
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Винуватий в цьому не тільки шоколадний, хоча в основному він, своїми договорняками і торгівлею з РФ і їхніми ставлениками, але і Зеленський із призначеннями Богдана, спішкою з поверненням Привату, це все приводи зняти санкції з РФ але я думаю їх б зняли і при шоколадному, тому що він замість реальний дій просто займався шантажем європейців, нічого не робив для подолання корупції, скандал із Свинарчуками, клянчив постіного гроші а потім їх "освоював", а в період голосування за санкції просто робив провокації щоб Україна зявилась в пресі і все він дістав Європейців, тому вони так спішно це роблять після його уходу. Не було б Зеленського вони б знайшли інший привод.
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Обезьянку выпустили на публику и разрешили поиграться в президента...
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Очень даже "вовремя" ПАСЕ так проголосовало. На руку порошенко.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
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Ну да,ну да, как у танцора ,которому яйца мешают?
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О, пошла писать губерния.
Запоминай, - при Порошенке русня даже не мечтала о снятии санкций.
А при зеленском єто стало реальностью.
Ви сделали єто вместе. Мрази...
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"Только месяц на службе", а ни одного достижения, только про"бы.
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Скоро и санкции начнут снимать Так что готовьтесь разочаровываться
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Ой! Таки разочарован! А как? Глубоко или просто? Блин, низзя так лютовать супротив такой организации!
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Европейские партнёры может и не против что-то услышать, но сейчас им очень нужны 60 млн. долларов, которые РФ задолжала ПАСЕ за время своего отсутствия. Ничего личного - просто бизнес.
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Вы понимаете, что 60 млн. евро для ЕС - это исчезающе малая величина?
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Це для ПАСЄ, а не ЄС. А до того ж був чорний нал для цих депутатів
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Главное - не сумма... Главное - ПРЕЦЕДЕНТ...
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Дипломатия - это не дыбильные анекдоты со сцены травить.
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Дипломатия - это не дыбильные анекдоты со сцены травить.
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Сам тот факт что оно отписалось в ФБ, причем явно не само так как украинским ни в зуб ногой, говорит о приоритетах вовочки. Просто все те ПАСЕ, война на Донбассе, Крым такое далекое и мешает наслаждаться шаурмой и купанием в фонтанах....
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Карликовый клоун Вовка, тебя увидели в Европе и поняли что ты фуфлыжник голимый.
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проснувся після вечірнього кварталу...
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Ага, просрал, а теперь сожалеет........
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Я так зрозумiв,що повернення москалей в ПАРЕ,це жест доброй воли.На який москали мають вiдповiсти поверненням нашiх морякiв.Аргументация конечно слабенька у ЕС.Мол,вернули,щоб не нарушались права москалей.А оккупант разве не порушуэ права человека? Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 6538
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Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 5451 Хроники Хунты@JuntaChronicles

Зеленский не говняный дипломат! Санкции с России не могли снять пять лет! А наш чувак за день Макрона и Меркель уломал! Шах и мат, порохоботы!
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это немножко не санкции...но и они не за горами, так что вовану респект...таки смог, осилил цих непоступливих європейців
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Еще кому то приходит мысль что пасе и минск2 это разеые стороны медали? Уж очень смахивает на команду о возвращении кацапов в пасе с тем что макрон и меркель не смогли о чем то договорится с Зеленским?
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Что ты вечно всё из-за угла что-то нам рассказываешь?
Там надо было быть, в Пасе. Тяв-тяв не прокатит. Ты сдал украинцев в Пасе. Теперь расскажи, какова цена? Что тебе предложили за сдачу интересов Украины?
Крым сдаешь. Донбасс сдаешь. Вместо борьбы с олигархами ты с ними договариваешься. В Раду лезут враги Украины. Портнов приехал и уже по фене ботает с людьми.Тымчука убили - ноль внимания. Богдан твой в оффшоры бабла кидает лямами. Кореше твои украинский язык в хер не ставят. Та ты царь мудаков!!!
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Коломойский должен быть доволен. Только в списке мажоритарщиков Слуги народа LIGA.net насчитала более двадцати человек, связанных с олигархом через общий бизнес, партию УКРОП или телеканал 1+1. С учетом людей Коломойского в списке Слуги народа, нынешних мажоритарщиков УКРОПа и Видродження - олигарх может иметь влияние на 60 нардепов нового созыва. Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 9923 .
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Снял Климкина и сожалеет, похоже этот похлеще януковища.
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Ну, за 33 дня ваЗЕлин провалил внешнюю политику страны. Я так понимаю, что до 100 дней его преЗЕдентства он просрет и по всем остальным фронтам. Ау! 73% имбецилов! Как вам? Научился? Еще дадим времени?
Разве кто- то сомневался, что будет по-другому?
П.С. Интересно, кАНАЛ г+г уже поет вове осанну или еще нет?
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когда там уже закон про импичмент примут? вторым заходом уже можно и клоуна оформлять
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У них празник же, это они так отмечают
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Они говорят тебе и таким как ты:
- Тебе насцали в глаза!
Ты такой:
- Когда? Кто?
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стоп, так только недавно же заявлял что достижение месяца работы, дружба клоуна с европейскими политиками
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За месяц после ЗЕленского руины во внешней политике и разруха в управлении страной.
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Я думаю , что в отместку гейропедикам нужно организовать канал переправки к ним дружбанов с Африки Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 1205
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ксожеление именно при зеленском как президенте россия вернулась вернулась в пасе,именно это напишут в книжках по истории
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А ти Троцький розумієш які далі будуть настрої в Україні та чим усе закінчиться?
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От лайно цей зе, бреше падло, чого не приймав з депутатами у пасе рішення по рогатим, здристнув, не допоміг...
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Еуропейська підерасня у всій красі... разом з "прінцепамі" ...
І неважливо хто у нас президент чи Петро Олексійович .чи Володимир Олексійович.
Стара ******* Шмеркель "з чувствам віни перед рускімі" відробляє своє бабло... Тому забудьте політичні чвари ! В ЄДНОСТІ НАША СИЛА ,ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!!!
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ЗЕЛЯ!!!
Когда гундосишь в ЖО*** Коломойскому - тебя ну очень СЛОЖНО услышать!

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этому ****** жаль...Вова это результат твоих поездок к Макрону и Меркель
Ноль это всегда ноль на что его не умножай
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"партньори нє услишалі нас"? Так тебе толком і зрозуміти не можливо, що ти там мелеш...
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Свинья на всех перекрестках визжать будет , что Зеленский виноват.
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Доигрался х..й на скрипке, шибко музику любил.
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Когда строили Северный Поток 2 никого не смущало продажность Европы, а тут вдруг Зеленский виноват
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Ну шо, хлОпці-молОдці у кільклсті 73 відсотки, хотіли обрати Голобородька у президенти? Тільки помилочка вийшла. Замість Голобородька обрали Голохвастова. Те тепер і майте.
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Был с утра на связи с маленьким бельгийским Генком (не путать с Гентом). Там почти на пенсии прозябает один старый знакомый, бывший клерк Фламандского парламента, а ныне помощник депутата ПАСЕ.

- Шо за хрень с возвратом россиян в Европейскую Ассамблею? - спрашиваю на смеси западнофламандского матерного и французского литературного.

- Россияне здорово поработали в дипломатических кулуарах, - отвечает. Запущен мощный посыл, что в Украине пришёл к власти слабый и неопытный президент, марионетка олигархов с непредсказуемой внешней политикой. И стабилизирующая роль РФ в этой связи будет "полезна" на площадках ПАСЕ.

Плюс деньги, деньги, деньги - куда без них...

А ещё наивные представления бюргеров о том, что "простые люди" в Эрэфии смогут рассчитывать на решения Европейских институций по правам человека. Типа, Путин - тиран, но участием Московии в европейских делах мы защитим интересы её граждан. Как будто там выполняют решения международных судов, ага...

Европейцы в большинстве своём - хорошие, но наивные и зажравшиеся люди, готовые кушать всякую фигню, преподнесённую в красивой упаковке. А ещё никак не желающие верить, что могут быть следующими после Украины.

Что на выходе? По большому счёту, от всей этой возни в ПАСЕ нам ни холодно, ни жарко - в практическом плане положение в стране от запоребриковцев в зале Ассамблеи никак не изменится, да и экономических санкций это не коснётся. Просто, *****, ОБИДНО, да?

Но наши делегаты и дипломаты всё равно молодцы - они работают в экстремальных условиях и на износ.

Что будет дальше? Как и вы, не знаю, ибо Зеленский сейчас и Зеленский после парламентских выборов могут оказаться двумя разными людьми.

Во внешнеполитическом плане надежда на Вадима Пристайко, которого знаю, и который скорее сделает себе сеппуку, чем откажется от Евроатлантического курса. А ещё на дядюшку Сэма, свою армию и на то, что московские гниды в новом парламенте окажутся в меньшинстве.(с)
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Голосуем за националистов, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ НАБИТЬ МОРДУ ПРОМАЦКОВСКИМ ДЕПУТАТМ.
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Вовчик, покажись на брифинге. Чтобы украинцы знали - ЗЕ здоров и во дворце.
В Словакии всегда поднимают флаг над дворцом президента, когда он во дворце. Так делают во многих странах
А в старину Цари и короли всегда выступали перед гражданами страны, чтобы жители видели их ВЖИВУЮ и были спокойны что дворцового переворота нет
Сколько этот Фейсбук будет дурить людей?
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Ре́гент (від лат. rego, «правити») - у монархічних державах тимчасово править замість монарха (під час неповноліття, хвороби дійсного монарха). Регент також призначався під час неможливості монарха виконувати свої обов'язки.


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Это явный саботаж пецедоцей!Как такое возможно,пан Президент?Украинская делегация не смогла такому противостоять?Зачемь их туда посылали?Они что-Украинофобы все?Если с задачей не справились-всех УВОЛИТЬ!
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Потрібно дивитися правді в очі: слабка, #банута держава, яка не розриває дипломатичні та економічні зв'язки з країною-агресором на більше не заслуговує.
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Что и это все на что он способен. Тогда бы уж лучше членом по клавишам рояля стучал.
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кто же тебя,зеленая сопля,услышит,когда ты двух слов связать не можешь?
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у президента не все в порядке с самоидентификацией...не мы президенты, а ты, не нас не услышали, а тебя...и твоя сборная - не исландская...неча пенять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас
 
 
 
 
 
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