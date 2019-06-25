 Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал президент.

Зеленский отметил, что главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.

"Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков", - подчеркнул глава государства.

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Также президент напомнил, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву.

"С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация не исключила приостановление своего членства в ПАСЕ.