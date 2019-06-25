 Верховный суд Австрии начал рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа в США

На заседании помимо самого Фирташа и его адвокатов присутствуют также народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ, небольшой зал суда переполнен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Адвокат украинского бизнесмена уточнил агентству, что согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.
Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.
Кремлевские денежки творят чудеса . Будут новые агенты , раз старые попалились .
Вот они друзья Фирташа
Нет ну вы посмотрите какая хуцпа.
Австрия крышует этого проходимца уже пять лет это - занялась.
Черное это белое,добро это зло,мир это война.