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 Политика Украины
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Все про:Австрия (443) США (15074) Фирташ (1002) экстрадиция (418)

 Верховный суд Австрии начал рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа в США

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение апелляции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

На заседании помимо самого Фирташа и его адвокатов присутствуют также народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ, небольшой зал суда переполнен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Адвокат украинского бизнесмена уточнил агентству, что согласно австрийскому законодательству окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицает и называет политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойко, Левочкин, Суркис и Папиев: люди из ближайшего окружения олигарха Фирташа идут в парламент по спискам партии "Оппозиционная платформа-За життя", - "Схемы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3134064
 
   
 Топ комментарии
 
Пэтя за 5 лет так и не посадил Фирташа, так и не конфисковал его миллиарды в пользу народа и армии. Да и не только Фирташа. Вообще никого не посадил, олигархов обогатил, и себя в том числе, народ ободрал до нитки.Хорошо,что хоть Австрия занялась этим проходимцем, а то бы он сейчас в Раду баллотировался и прошел бы 100% как большинство преступников и проходимцев пройдут. Ганьба!
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отдадут? если отдадут, то некотором представителям украинских Ылит придется не сладко.
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Очень хорошо, что накануне процесса, австрийское правительство очистилось от русских агентов - вопрос лишь насколько очистилось
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За 5 років!!!! справу вже розглядає Верховний суд. А потім відправить справу на дорозлідування.
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наверное там тоже "чоколядные барыги" у власти? не?
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" австрийское правительство очистилось от русских агентов "

Кремлевские денежки творят чудеса . Будут новые агенты , раз старые попалились .
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А то петя петя.
Вот они друзья Фирташа
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Пэтя за 5 лет так и не посадил Фирташа, так и не конфисковал его миллиарды в пользу народа и армии. Да и не только Фирташа. Вообще никого не посадил, олигархов обогатил, и себя в том числе, народ ободрал до нитки.Хорошо,что хоть Австрия занялась этим проходимцем, а то бы он сейчас в Раду баллотировался и прошел бы 100% как большинство преступников и проходимцев пройдут. Ганьба!
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как там у ефремова дела? ждет пока зелюк его выпустит?
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Австрия занялась?
Нет ну вы посмотрите какая хуцпа.
Австрия крышует этого проходимца уже пять лет это - занялась.
Черное это белое,добро это зло,мир это война.
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отдадут? если отдадут, то некотором представителям украинских Ылит придется не сладко.
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не. беня там постольку поскольку, а основные други фирташа немного не в том Ылитном лагере. из того, представители которого в Вену к нему за указаниями мотались
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Думаю позитивное для себя решение фирташ уже себе купил
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а за ним прицепом, его компаньена Петю. Пусть расскажет кто финансировал выборы в 2014году.
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Пэдря - друг Фирташа, скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.))
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ты друг элтона джона, докажи что я не прав! Верховный суд Австрии начал рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 9469
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а, зачем петя к фирташу в Вену ездил в 2014 году, ну право, зачем...?
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Одна нанежда на США осталась , что они усмирят главных воров Украины - Фирташа и Коломойского.
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Экономические преступления очень выгодны, две секунды росчерком пера, а судят десятилетиями...а, ты на свободе....
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Думаю Фирташа штатам не отдадут. Фирташ человек кацапов в Украине. Европа(немцы) сейчас с кацапами хочет иметь дело а не с штатами
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Чаща весов с баблом всегда перевешивает чащу с честью (в Австрии это почти закон)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд Австрии начал рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа в США
 
 
 
 
 
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