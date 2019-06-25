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 Музей Майдана обратился в Нацполицию по поводу незаконной установки на Аллее Героев Небесной Сотни ящиков для сбора денег

Национальный Музей Революции Достоинства обратился в Национальную полицию по поводу незаконной установки на Аллее Героев Небесной Сотни ящиков для сбора денег и продажи браслетов с якобы благотворительной целью.

Об этом Музей Майдана написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Время от времени на аллее Героев Небесной Сотни появляется ящик для сбора денег якобы на благотворительность. Подчеркиваем, что музей не имеет никакого отношения к нему! Более того, нет никаких доказательств, что средства не идут в чей-то частный карман. Кто его устанавливает, в ближайшее время выяснит Национальная полиция. В то же время сегодня руководство музея обратилось к патрульной полиции с просьбой провести работу по дальнейшему недопущению незаконности действий, а именно продажи браслетов якобы с благотворительной целью и установления "благотворительных" ящиков на территории мемориального комплекса.

Просим всех быть особенно внимательными к пожертвованиям на аллее Героев Небесной Сотни, ведь там работают мошенники. Музей, в свою очередь, пытается решить эту проблему. Также просим граждан сообщать об актах вандализма, мошенничества и т.д. и помогать работникам музея наводить порядок на аллее", - говорится в сообщении.

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Музей Майдана обратился в Нацполицию по поводу незаконной установки на Аллее Героев Небесной Сотни ящиков для сбора денег 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134063
 
 
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На таком горе деньги клепают. Ужас ,деградация полная.
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Ты опять тут за аферистов ,которые деньги на Майдане делают топишь, порохобот? ну да не дивно, пэдроботы они все такие.)
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Да некогда им такими мелочами заниматься, там кацапы через интернет все магазины заминировали, и школы с больницами, нужно разминировать...
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Мєнти в долі, без них ніякі злочинці працювати не можуть.
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