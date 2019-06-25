 "Ринг так ринг": Насалик принял вызов топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова и предложил бой без правил

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ринг - так ринг! Но по-настоящему, по-мужски. Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с Вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института "благородных девиц". Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. Вы же мужчина, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у Вас достаточно тестостерона. С местом и временем определимся. Жду Вашего ответа в течение 48 часов", - написал Насалик.
Вместе с тем, Насалик предложил перед тем, как выйти на ринг, определить, за что друг друга бить.
"Итак, во-первых, несете Вы полную ответственность за работу "Укргаздобыча" с конца 2016 г. по февраль 2019 г. и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Юрием Витренко? Ведь честь драться только с человеком, который тоже имеет честь... Если с честью все в порядке, давайте переходить к делам. Надеюсь, опыт участия в боях без правил у Вас есть, если нет - то еще есть время. Ради честных правил на газовом рынке, я также упомяну свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ", - написал он.
Зуб даю!
А Насалик порохобот.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
🙈🙈😂😂😂 не знаю плакать или смеяться. Это просто жесть.
РОЛИЛСЯ- Александрия, находится в Кировоградской области.
После университета Насалик два года работает ведущим специалистом в Ульяновске в местном Центре микроэлектроники. Однако уже в 1992 году он получает должность советника на Короне и Сапфире, по вопросам экономики.
Так работает еще три года. После возглавляет «Техноинвестцентр», благодаря которому ступает на высокую карьерную лестницу. Старается использовать все имеющиеся связи, в том числе и среди родственников, друзей и даже налоговой.
Замешан в мошенничестве с НДС-операциями касательно экспорта энергоносителей. Массовые проверки налоговой службы его компаний могли привести к аресту Насалика, однако тот решает баллотироваться в ВР. Выборы проходят для него с успехом, а заодно решаются и все проблемы. Удивительно, но офис, в котором хранились все документы, которые нужно было показать налоговой, после его выборов просто сгорел.
Прав лавров: "Дебилы, б-л-я..."
поддерживаю высказанную выше мысль - лучше на пистолетах...ну или автоматах...
и в идеале - министерство на министерство... чтоб наверняка...
керівника газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз" Андрія ФавороваДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3134061
оце я розумію "рівень"...а потім всі дивуються чому срашку в ПАРЄ повернули....
Задолбали, клоуны и зебилы!
Все, как на подбор, один другого краше. И по всем плачет тюрьма.
Через деякий час з лісу виходить хтось один - або не виходить ніхто (якщо зарізали одне одного).
Лопата - щоб переможець, якщо такий є, поховав переможеного.
От і всі правила для випадку, коли "примирити" може лише сира земля.
А тут - кловунада якась...
1.Нафтогаз (примерно 15 млрд. добыча ) его непонятными по сей день ценами на газ, с его руководителями с десятками миллионов зарплат, машинами (у папы римского намного дешевле), непонятными премиями в миллионы уже в валюте, раздутого штата управления и подчинения (подчиняется кабинету министров Украины), наблюдательный совет, когда будут думать об увеличении добычи (уменьшать зависимость от газа РФ) т.д.
2.Частные компании (примерно 6 млрд.добыча)- почему то почти все принадлежат "отцам" бывшей партии Регионов. Возникает вопрос- а по какой цене они продают газ. Тут же возникает следующий вопрос- если частная компания, значит должны платить РЕНТУ (газ принадлежит народу Украины). К примеру- 1 гривня ренты с кубометра - это ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ гривень к бюджету. Когда уже и кто даст ответы на все эти вопросы? Если общество будет и дальше молчать и не поднимать эту тему, тогда мы и дальше будем двигаться в этом направлении-"Чого бідний- БО ДУРНИЙ, чого дурний- БО БІДНИЙ"