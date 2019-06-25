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 Политика Украины
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Все про:Минэнергоугля (528) Насалик (174)

 "Ринг так ринг": Насалик принял вызов топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова и предложил бой без правил

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик согласился на предложение руководителя газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз" Андрея Фаворова решить спорные вопросы на боксерском ринге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ринг - так ринг! Но по-настоящему, по-мужски. Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с Вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института "благородных девиц". Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. Вы же мужчина, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у Вас достаточно тестостерона. С местом и временем определимся. Жду Вашего ответа в течение 48 часов", - написал Насалик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогаза" есть законное право не поднимать с мая цены на газ, - Минэнергоугля

Вместе с тем, Насалик предложил перед тем, как выйти на ринг, определить, за что друг друга бить.

"Итак, во-первых, несете Вы полную ответственность за работу "Укргаздобыча" с конца 2016 г. по февраль 2019 г. и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Юрием Витренко? Ведь честь драться только с человеком, который тоже имеет честь... Если с честью все в порядке, давайте переходить к делам. Надеюсь, опыт участия в боях без правил у Вас есть, если нет - то еще есть время. Ради честных правил на газовом рынке, я также упомяну свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ", - написал он.

Ринг так ринг: Насалик принял вызов топ-менеджера Нафтогаза Фаворова и предложил бой без правил 01
Ринг так ринг: Насалик принял вызов топ-менеджера Нафтогаза Фаворова и предложил бой без правил 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134061
 
   
 Топ комментарии
 
лучше эти вопросы решайте на пистолетах.. перестреляйте друг-друга...
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Ринг только в цирке нужно поставить млять вся страна превратилась в шапито
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Это менеджеры свинки Пэпы 🐷
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лучше эти вопросы решайте на пистолетах.. перестреляйте друг-друга...
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какой ринг, если у каждого есть наградное оружие?
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Это все, что нужно знать о зетопменеджерах.
Зуб даю!
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откуда ты козло-русишвайн на паРАШКЕ знаешь про украинский менеджмент? а свой, газпромовский почему не выучил? и сколько вам уродам писать--"пэпа" это феня с козлиных каналов, по Украине это не гуляет. прокол, лишат премии.
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Объективности ради но Фаворов назначен ещё Порошенко, и Фаворов человек Ахметова.
А Насалик порохобот.
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- Добрый вечер, - решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
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Вместе с тем, Насалик предложил перед тем, как выйти на ринг, определить, за что друг друга бить Источник: https://censor.net.ua/n3134061

🙈🙈😂😂😂 не знаю плакать или смеяться. Это просто жесть.
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владимир-скоморох, хоть и скачет, на великах ездяет и штангу жмет не хуже яценюка, предпочитает батлы...с меркель и макроном не вышло, а так, на внутренней арене он всем задаст
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не)...петрово - это поедание соевых батончиков на скорость...а у президента владимира выжать штангу, как сеня-кролик не получится...вовкино- это батлы среди заранее отсепарированной публики.... термин сепарация знаком тебе?
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Ага видели мы эту заранее «отсепарированную» публику на дебатах 😁
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Тут не плакать, тут рыдать от ужаса нужно... И уж точно не до смеха, когда страна становится сумасшедшим домом.
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Ринг только в цирке нужно поставить млять вся страна превратилась в шапито
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А пана Петра теж можно на двобiй викликати? "Ринг, так ринг": Насалик принял вызов топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова и предложил бой без правил - Цензор.НЕТ 2848
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Вызови лучше Тайсона он парой ударов всколыхнет жижу и возможно она начнет думать
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Доведут эти понаехавшие, что украинцы скоро всех на вилы отправят 😀😀😀
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Насалик - ТИПИЧНАЯ ВАТА

РОЛИЛСЯ- Александрия, находится в Кировоградской области.

После университета Насалик два года работает ведущим специалистом в Ульяновске в местном Центре микроэлектроники. Однако уже в 1992 году он получает должность советника на Короне и Сапфире, по вопросам экономики.
Так работает еще три года. После возглавляет «Техноинвестцентр», благодаря которому ступает на высокую карьерную лестницу. Старается использовать все имеющиеся связи, в том числе и среди родственников, друзей и даже налоговой.
Замешан в мошенничестве с НДС-операциями касательно экспорта энергоносителей. Массовые проверки налоговой службы его компаний могли привести к аресту Насалика, однако тот решает баллотироваться в ВР. Выборы проходят для него с успехом, а заодно решаются и все проблемы. Удивительно, но офис, в котором хранились все документы, которые нужно было показать налоговой, после его выборов просто сгорел.
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Источник - https://znaj.ua/ru/politics/174729-igor-nasalik-dosye-biografiya-i-kompromat-na-ministra-energetiki-ukrajini
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александрия - бронза украинской премьер лиги...будет украину представлять на евро кубках
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😂😂😂😂100% ый и это видно невооружённым глазом🙋🙋🙋
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і чим вже Вам Софія він не догодив? Відповів на виклик, Леопольда не увімкнув, святих бляхерів гнобив? Чому ж Фаворов- особливо обдарований?
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А теперь давайте все вместе набьем Шуфрича.
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Соевые напоследок решили всех повеселить?😁
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Смешнее прихода рф в ПАСЕ благодаря турне главклоуна по европам за пять лет ничего не было)
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Да, в шапито для решения экономических задач мозги не нужны!
Прав лавров: "Дебилы, б-л-я..."


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и все таки...
поддерживаю высказанную выше мысль - лучше на пистолетах...ну или автоматах...
и в идеале - министерство на министерство... чтоб наверняка...
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Глава Міненерговугілля Ігор Насалик Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3134061

керівника газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз" Андрія ФавороваДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3134061

оце я розумію "рівень"...а потім всі дивуються чому срашку в ПАРЄ повернули....
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они увидели как голосуют на выборах, и решили подождать, пока пропорция 73х25 не поменяется на 25х73, а с нашим тупым стадом это лет 50 (такой прогноз по вступлению в ЕС), или никогда. им своя рубашка ближе.
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Эх, "незаменимый" свое счастье просрал. Всего-то нужно было предложить Зеленскому вместо дебатов бой без правил...
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бздливая зеленая вафля, в этом случае, и свои прокладки, и бабы римы, и своей телки! и все равно не хватило. когда Пэтро на стадионе двинул в его сторону, бледную как снег стриптизершу удержала охрана фиКаломойского, что бы не убежал.
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та як оцінюють шанси букмекери? Вперше б поставив.
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Пусть лучше улицы идут подметать. Кто быстрее подметет тот и победил.
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лопата-челендж вже не актуальна, та й авторські права, мабуть, запатентовані?
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не страна, а цирк просто........

Задолбали, клоуны и зебилы!
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идиоты,в стране происходит русский реваншизм на всех фронтах,а эти клованы решились на дуель
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У порошенко и у гррйсмана в команде - если не насалики, то проданы, если не кононенки, то насировы.
Все, как на подбор, один другого краше. И по всем плачет тюрьма.
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Двоє мужиків беруть 2 ножі та лопату і йдуть в ліс без свідків.
Через деякий час з лісу виходить хтось один - або не виходить ніхто (якщо зарізали одне одного).
Лопата - щоб переможець, якщо такий є, поховав переможеного.
От і всі правила для випадку, коли "примирити" може лише сира земля.
А тут - кловунада якась...
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Если посмотреть на все, что происходит в газовой отрасли- может просто снести крышу..
1.Нафтогаз (примерно 15 млрд. добыча ) его непонятными по сей день ценами на газ, с его руководителями с десятками миллионов зарплат, машинами (у папы римского намного дешевле), непонятными премиями в миллионы уже в валюте, раздутого штата управления и подчинения (подчиняется кабинету министров Украины), наблюдательный совет, когда будут думать об увеличении добычи (уменьшать зависимость от газа РФ) т.д.
2.Частные компании (примерно 6 млрд.добыча)- почему то почти все принадлежат "отцам" бывшей партии Регионов. Возникает вопрос- а по какой цене они продают газ. Тут же возникает следующий вопрос- если частная компания, значит должны платить РЕНТУ (газ принадлежит народу Украины). К примеру- 1 гривня ренты с кубометра - это ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ гривень к бюджету. Когда уже и кто даст ответы на все эти вопросы? Если общество будет и дальше молчать и не поднимать эту тему, тогда мы и дальше будем двигаться в этом направлении-"Чого бідний- БО ДУРНИЙ, чого дурний- БО БІДНИЙ"
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Выбрали бы Порошенко, вся страна превратилась бы со временем в Рошен, прибыльную фабрику. Выбрали Клоуна- страна превращается в Цирк,и кстати 95 квартал по отчетности- убыточный))
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По факту два ссыкливых буржуя которые в жизни даже не скорее всего никогда не дрались срутся в соцсетях как подростки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ринг так ринг": Насалик принял вызов топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова и предложил бой без правил
 
 
 
 
 
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