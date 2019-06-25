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 Четверо детей утонули за минувшие сутки, еще трое стали жертвами половых преступлений, - Аброськин

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил печальную статистику происшествий с участием детей за прошедшие сутки.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, на Волыни утром в пруду утонула 17-летняя жительница Иваничивского района, вечером в пруду Старовиживского района утонул ребенок 2017 г.р., на Житомирщине в реке утонул парень 2002 г.р., в Киевской области в карьере утонул мужчина 1961 г.р. и его трехлетняя дочь", - сообщил Аброськин.

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Кроме этого, как сообщил замшефа Нацполиции, только за сутки зарегистрировано три половых преступлениях в отношении детей.

"Самый ужасный - это развращение девятилетней девочки в Днепропетровской области", - рассказал он.

Четверо детей утонули за минувшие сутки, еще трое стали жертвами половых преступлений, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134060
 
 
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рассказал бы аброськин о продвижении дела переяславских стрелков по детской площадке... а то женщина завернула мелкашку под халат и...на этом все закончилось
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Ну ви ж не знаєте про інші два випадки статевого насилля. Може там доросла жінка "покуражилась" над хлопчиком...
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Авакова в отставку . Полиция должна делать уроки по безопасности в школах . Так делают в Австрии . Если родители недоучки, то государство в головы всем правила вложит
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Лгбт надо запрещать и вводить смертную казнь. Сам же пишешь, Австрия, это самая богатая страна Европы, ну с Швейцарией и Люксембургом. А и там есть извраденцы преступники, вот чего им не хватает там?? Вывод- это следствие пропаганды извращений и секса, плюс слабая наказуемость, расстреливать их надо.
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Значна частина тих хто скоює здочини проти дітей - алкоголики та наркомани. з цього треба починати.
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После пиара соевых гнид на очередной херне вдруг резко полезли статэви злочыны.
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Зачем он это все пишет в соцсетях?? Еще один фейсбучный бездарь. Раньше фейсбуков не было и извращенцев было на порядок меньше, потому что милиция Работала а не в соцсетях заседала.
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кто-то начал предвыборную кампанию под прикрытием "борьбы с педофилией" (статистика не менялась и не изменится)? вопрос в другом, какая политическая сила решила использовать грязные приемы ради голосов лохтората и кто оплачивает эту кампанию в СМИ (банкет за счет какого олигарха)? уверяю вас, что это проблема не имеет простого решения и понятного для всех, а если ее решать действительно и по настоящему, то это не понравится большинству, поэтому о никаких "благородных целях о защите детей" и речи быть пока не может!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо детей утонули за минувшие сутки, еще трое стали жертвами половых преступлений, - Аброськин
 
 
 
 
 
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