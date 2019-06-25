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 Политика Украины
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 "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин

Фракция "Самопомич" в Верховной Раде Украины делала все, с чем к ней обращались представители общественности в области правосудия и борьбы с коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом на встрече представителей повестки дня установления правосудия заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных общественных организаций в парламенте, созыв которого подходит к концу. И если другие партии на наших встречах сейчас могут только обещать - то вам легче, потому что ваши депутаты все это делали на протяжении прошлого созыва", - сказал он.

Он также добавил, что "Самопомич" в парламенте показала новый уровень прозрачности работы фракции: "Я помню, как председатель фракции вам открыто говорил, что у них нет общей позиции и одновременно приглашал прийти на (заседание) фракцию. То есть, ты не просто говоришь с отдельными экспертами, а можешь пойти с депутатами обсуждать в равноценном диалоге".

Напомним, 18 июня "Самопомич" одной из первых политических сил поддержала выдвинутую 17 специализированными общественными организациями повестку дня установления справедливости. Общественные активисты требуют надлежащей реформы судебной системы, прокуратуры и полиции, перезагрузки части антикоррупционных органов, возврат ответственности за незаконное обогащение и продолжение международных закупок и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Самопомич" вступила в ЕНП. Партии "Европейская солидарность" и "Народный фронт" получили статус наблюдателей (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3134057
 
 
 Топ комментарии
 
да в курсе с кем вы гранты пилили, зарплату сами себе платили и квартиры себе покупали... борцуны херовы. все? коррупция кончилась? что то сидите языки в жопе ни тебе расследований бигуса ни тебе громких спичей шабуньки...
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Да,да ,была да сплыла,вместе с остальным говном .. "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6069
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Эти Шабунины,Соболевы и прочие звиздюки,только языками ворочать и умеют. Как Соболев искусно играл боевого идиота в Мариинском парке,заворачиваясь в костюм бэтмена. Назначил Зе Богдана против Соболевского закона о люстрации-язык проглотил. ШАБУНИН истерил против Онищенко до полуодури! Онищенко получил решение суда-зарегистрировать его кандидатом, Шабунин язык в заднее место засунул. ТЕПЕРЬ новую тему для звиздежа нашли. Слушаете нас,лохи.
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Да,да ,была да сплыла,вместе с остальным говном .. "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6069
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да в курсе с кем вы гранты пилили, зарплату сами себе платили и квартиры себе покупали... борцуны херовы. все? коррупция кончилась? что то сидите языки в жопе ни тебе расследований бигуса ни тебе громких спичей шабуньки...
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В смысле? Бигус только и делает, что спамит про Зе и Богдана.
Деньги мародера для него не пахнут. "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4530
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Но депутаты Самопомощи помогли большую часть госдотаций агропроизводителям направить двум агроолигархам (Бахматюк и Косюк), проголосовав на бюджетном комитете против установки максимального лимита дотаций в 150 млн грн!
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Не, ну на фоне остальных Самопомощь реально там непорочные агнцы.
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Грантожер-альбiнос та дезертир вирiшив самонемiч пропiарити.
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Эти Шабунины,Соболевы и прочие звиздюки,только языками ворочать и умеют. Как Соболев искусно играл боевого идиота в Мариинском парке,заворачиваясь в костюм бэтмена. Назначил Зе Богдана против Соболевского закона о люстрации-язык проглотил. ШАБУНИН истерил против Онищенко до полуодури! Онищенко получил решение суда-зарегистрировать его кандидатом, Шабунин язык в заднее место засунул. ТЕПЕРЬ новую тему для звиздежа нашли. Слушаете нас,лохи.
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Так много оказали помощи антикоррупционным структурам, что судьи не успевают рассматривать уг. дела. А все народные избранники честно и прямолинейно заполнили декларации и парламент Украины оказался самым честным в мире.
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Как же прахоботы ненавидят всех наших антикоррупционеров!
Зато против "за життя" - а ни чи-чирк! Будто не замечают.
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Дякувати не передякувати однопартійцям львівського месіі,якій спілкується дуже часто з"іісусом".Особливо тим пенсіонерам які отримують пенсію після 20 числа.Тоді як 20 числа автоматом нараховується пеня за ЖКП.Бабак с@ка підмахнула як "новемаладеліцо" своєму чоловіку якій має пряме відношеняя до тарифів і до комунальної сфери...
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Олена Бабак - одна з ініціаторів повернення пені, що діяла в Україні до 96-го року. Тоді норму заморозили через соціально-економічної кризи. Тепер хочуть відновити і ще в десять разів збільшити.
https://ukr.segodnya.ua/economics/gkh/penya-kak-stimul-nardepy-hotyat-shtrafovat-ukraincev-za-dolgi-po-zhkh-690387.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин
 
 
 
 
 
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