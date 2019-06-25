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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133)

 В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены.

По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134056
 
   
 Топ комментарии
 
Это пыль в глаза . Газпромовские денежки сломали европейские ценности В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 6138
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он занят переездом, видимо, не до страны
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Зеленський прокидайся, давай щось роби! Збирай нашу міжнародну коаліцію, роби заяви! Пригрози виходом з Асамблеї, припини внески!

Ну, для чогось тебе ж обирали врешті решт?
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Это пыль в глаза . Газпромовские денежки сломали европейские ценности В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 6138
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не приховуй своєї вини, зебіл. Перш за все - це твоя заслуга, галасавал, тля; а вже потім - бабло з газпуку.
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так там Шнайдер рулит или как там его, он ещё при камунякам жрал из корыта, сейчас балбо по Европе распределяет, знает куда и когда занести)))
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он занят переездом, видимо, не до страны
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респект!

Пойду спать, поздно уже. Всем хорошего дня.
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Не відволікайте Зе_ро якимось дрібницями, він займається державними справами, їсть шаурму та бігає фонтаном!
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Та ні, він перечитує укази президентів з часів Кравчука. Відміна цих указів дуже полегшить життя нашій делегації в ПАРЄ. А потім перейде до постанов Політбюро ЦК КПУ.
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Зеленський прокидайся, давай щось роби! Збирай нашу міжнародну коаліцію, роби заяви! Пригрози виходом з Асамблеї, припини внески!

Ну, для чогось тебе ж обирали врешті решт?
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Прекратить им платить это правильное решение,но зе на это не пойдет
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Пасивність вбиває! Мають бути мітинги по всій країні, пікети посольств - стотисячні пікети! Підтримка діаспори! Ультиматум - і вихід з Асаблеї.

Бо зараз ми маємо новий пакт «молотова рібентропа», і мовчати та бездіяти просто не можна.
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Вот это молодец, на место Климкина тебя надо, Думаю, если бы тебя предложили, то точно Климкину ноги поотрывал. Напомни, шо такэ НАША МИЖНАРОДНА КОАЛИЦИЯ.
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Результат голосування перед вами є? Там чітко видно країни, які підтримують нас, а які ні.
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Ты имеешь ввиду МОРАЛЬНО. Это - СИЛА. Пока печатал, ты пропал, вот это дозвезделся.
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Ні, то може кешує сайт Цензора, мої коменти всі на місці!
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Якраз для цього його і обирали різні там Бені, а зебіли - це просто масовка, бидло, якому пообіцяли "державу в смартфоні" для кожного.
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Ассамблея ПАРЛАМЕНТСКАЯ, правильно? Значит за работу в ней отвечает ВР. Поэтому все эти вопросы надо адресовать Парубию.
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Так я слышал ВР распущена указом президента
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Путлер уже несколько лет покупает европейских политиков и все идет к отмене всех ограничений, в том числе и санкций. И СП-2 уже несколько лет строят и скоро запустят. Вот такая вот продажная Европа....
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Я вот смотрю, как Штаты среагируют. Какие заявы будут по этим событиям, хотя понятно, что это дела СЕ...
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Якщо хочете втратити самого могутнього союзника, пошліть Зебіла на зустріч з Трампом.
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Хоча Зе й виправив Макрона на зустрічі, набравшись волі, але, так - зі штатами-акулами геополітики, він не тієї вагової категорії.
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Никак. Они щас на пять фронтов развернулись (тоже не без помощи русских) - им не до Украины.
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То вже дрібниці................
Головна справа зроблена.
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да ну нафиг. Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия - все еуропейские Ылиты проголосовали за любовь к паРаше. там без шансов.
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"Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной."

Что-то мне это напоминанет, ещик из под ксерокса, не?
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Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.
Данные попытки навредить уже смешны.
Источник: https://censor.net.ua/n3134056
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й кожен ж при справі) кожен ж з "делегатів" показую свою значимість - одні повертають/інші оскаржують - всі при роботі)
а по факту з ПАРЄ толку як з козла молока...але бабло виділено - треба освоїти...шас годинку-другу покіпішують й разом підуть "на пиво"...
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Це, звичайно, гарно, але мені так чомусь здається, що це мертвому припарка. Наш зебуїн і досі не роздупрився з цього приводу - навіщо роздуплятися ПАРЕ?
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Полный аналог зебени в Грузии = Экс-спикер парламента Грузии, председатель оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает,
что нормализовать отношения между Москвой и Тбилиси будет крайне сложно из-за недальновидности властей республики: У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії - Цензор.НЕТ 1127 "К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно. Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", - отметила Бурджанадзе.Экс-спикер считает, что все происходящее в Грузии является "антироссийской истерией" и "подогревается, однозначно, американскими спецслужбами". Она высказала мнение, что экс-президент республики Михаил Саакашвили "пытается выжать максимум" из протестов в стране и "будет делать все, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики". "Для него это единственная возможность разыграть свою карту", - подчеркнула Бурджанадзе.Комментируя временную приостановку авиасообщения между двумя странами, Бурджанадзе отметила, что "Грузия потеряет от этого очень и очень много"
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Зеля молчит... Наверное бюдалага шарумой траванулся... 😁
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статью читал!
это Зе поехал туда ночью и порешал все вопросы!
просто, в отличии от пороха, он не трещит об этом на каждом углу!!!
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😵💨 Ага, на велике с мигалкой ! 🚨 😂
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оскаржили? Правильно, процедуру треба витримувати. Наступний крок - вихід з ПАРЕ і розгортання компанії щодо нікчемності міжнародних інститутів (зокрема ПАРЕ). І головне - відновлювати ядрену зброю (хоча б брудну), бо більше нема інших запобіжників від агресора. Засоби доставки вже майже готові, якщо не брешуть.
Примітно, що московія вдерлася до України тоді, коли Овоч віддав москалям накопичений ружейний плутоній. У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії - Цензор.НЕТ 4280
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В Чернобыле под крышкой можно набрать грязного и запускать на беспилотниках.
Пусть боятся тварюки.
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Воно то так, але справжня "ядрена бомба краще" - один постріл і нема Москви, другий - і інше місто більше не існує. А брудна - то так, територію засрати.
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Когда зеленые человечки будут в Париже и Лондоне , а куйло скажет-их там нет.Посмотрим как гейропа заскавчит.
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Ви, зебіли, спочатку пропустите тих "ЗЕлених" через Україну. Скоріш за все - через Причорномор'я. Тому що тут в мене - вони не пройдуть.
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Свинобот , ты по ходу просроченного шоколада пережрал.
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а тобі, урод, зебіл, одне на умі: жрать і ржать. Не міряй всіх по собі.
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нихрена она не заскавчит , потому что она давно вся черная от басурман , Париж и Лондон в первую очередь ...
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Порохосрань на Зеленского все стрелы переводит.
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А нахера он Макрону сказал что они теперь два клоуна в Европе ?!
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Лариса любит в жопу ? 😵 👏 👏 👏 👍
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Хто наразі президент України? Порох чи зелена сопля?
Де реакція гідранта?
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Это все результаты правления порохосвиньи-брехуняки.
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Пять лет от Украины никто не отворачивался, а после одного разговора с Зеленским делегация РФ возвращается в ПАСЕ. Дааааа, это все точно Порошенко.
Хотя, вам это что шаурма в глаза...
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

Киевский 🇺🇦 Ретвитнул(а) Киевский
🇺🇦

Призывы о поддержке страны лидеры которой за ворованные у народа деньги оптом скупают виллы на самых дорогих курортах мира звучат как то неубедительно.
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Наша делегація в ПАРЄ пручається до останнього патрона.
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І що? Треба гідно послати нах ПАРЕ, коли буде дотримано усі процедури.
Сподіваюсь у блазня вистачить на це розуму й волі.

ПМ. Блазень вже використав 2 конверти з трьох (валити на попередника і обіцянки покращення). залишився ще один - "готуй три конверти".
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Ну, якщо третій конверт на 21 число поспіє - то це ще куди не йшло...
Але: навряд чи... Зебілізм - невиліковний.
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это европа, мягко так отталкивает Украину, нате посмотрите на хрена мы вам такие нужны...идите вы назад к раисе она богатая и вас прокормит и олигархи ваши будут довольны, да и европе так менее хлопотно и головняка меньше...Ну,а кто виноват, реформы нужно было делать, а не имитировать...
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А где президент Украины? Почему молчит и ничего не говорит? Беня не разрешает или думает с медведчуком как слить побыстрее Украину *****?
В Николаевской области партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" зарегистрировали свои областные организации по одинаковому адресу.
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А где наркоман зеленский, почему молчит? Или ему не до страны сейчас? От наркоты отходит или под кайфом сидит? Позорище!
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он на гастролях шпарит куем на раяли У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії - Цензор.НЕТ 5081 ему некада.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
 
 
 
 
 
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