 Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"

Об этом Портнов написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Портнову не понравилось, что Арахамия в телеэфире "озаботился его возвращением в Украину".
"Ну что ж, инвестиционный совет, так инвестиционный совет. Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем в политическую обезьяну. А ещё раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий", - написал он.
Далее в комментарии он добавил: "Надо лоха этого поглубже копнуть, а то немного не туда курс взял".
Напомним, вчера Зеленский назначил 4-го номера списка "Слуги народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестсовета. Арахамия до того как стать частью команды Зеленского занимался предпринимательством и волонтерской деятельностью.
Надо чтобы слышал каждую секунду ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , Портнов
2. Не хочу говорить что ЗЕ ПЛОХОЙ. Недоучка - жто есть , уклонист - а шо вы хотели от еврейского мальчика? ДаЖЕ анекдот есть по ЭТОМУ поводу
3. ЗЕ как человек может быть нормальным , НО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕСПРИНЦИПНЫХ ПРОХОДИМЦЕВ ОКРУЖИЛО ЕГО ПЛОТНОЙ ТОЛПОЙ, что истинного ЗЕ мы можем не услышать
ВЫВОД - подлецы прйдут на все в отношении ЗЕ, чтобы не потерять власть Могут и насильно ЗЕ изолировать
Зебилы, вы слышали ЗЕ последние 4 дня? Он шаурму гдето на азс Ел? В шортах на работу не пробегал? Ищите давайте
Эрэфия 20 июня сняла запрет на ввоз его, пинчуковских, труб, поэтому в эфирах ICTV будут выступать те, на кого укажет его хозяин Пинчук.
Грузия восстала против москоских холуев, насколько украинского терпения хватит?
Пепа с 2014 года сбивал народный гнев и люстрации , теперь маемо ,шо маемо .А как все начиналось ..? В Украине под мразями русского мира должна земля гореть под ногами лет 10 .
І ми, притаманні українці - разом з ними, нажаль.
помню, помню... очень хорошо помню.
що корисного воно принесло ....
а скільки грошей вже накрало ...
ще й пошгрожує
Можливо досить терпіти падаль
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-oklevetal-poroshenko-schitayut-v-policii-50028774.html
Одно дело написать ерунду, а второе - доказать. Таких доказательств Портнов не представил
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-oklevetal-poroshenko-schitayut-v-policii-50028774.html
Одно дело написать ерунду, а второе - доказать. Таких доказательств Портнов не представил