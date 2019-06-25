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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1878) Портнов (395) Арахамия (10)

 Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"

Экс-заместитель главы АП при ныне беглом президенте Януковиче Андрей Портнов угрожает секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Арахамии, обещая включить против него "полный комплекс воспитательных мероприятий".

Об этом Портнов написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Портнову не понравилось, что Арахамия в телеэфире "озаботился его возвращением в Украину".

"Ну что ж, инвестиционный совет, так инвестиционный совет. Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем в политическую обезьяну. А ещё раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий", - написал он.

Далее в комментарии он добавил: "Надо лоха этого поглубже копнуть, а то немного не туда курс взял".

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Напомним, вчера Зеленский назначил 4-го номера списка "Слуги народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестсовета. Арахамия до того как стать частью команды Зеленского занимался предпринимательством и волонтерской деятельностью.

Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка Слуги народа Арахамии и обозвал его политической обезьяной 01

Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка Слуги народа Арахамии и обозвал его политической обезьяной 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134055
 
 
 Топ комментарии
 
Новые лица в действии 🙋🙋🙋 поздравляю население голосовавших за этих существ вы своего добились БРАВО
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Ви зробили це разом, зелібобіки:
Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной" - Цензор.НЕТ 5747
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Эта мразь таки напросится на "воспитательные меры" украинцами. Пора заталкивать этот словесный понос обратно и поглубже. Желательно вместе с зубами и ядовитым языком.
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" еще такое услышит" 😀😀😀
Надо чтобы слышал каждую секунду ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , Портнов
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1. Беня власть ( о которой так мечтал и которая так легко ему упала ) НЕ ОТДАСТ
2. Не хочу говорить что ЗЕ ПЛОХОЙ. Недоучка - жто есть , уклонист - а шо вы хотели от еврейского мальчика? ДаЖЕ анекдот есть по ЭТОМУ поводу
3. ЗЕ как человек может быть нормальным , НО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕСПРИНЦИПНЫХ ПРОХОДИМЦЕВ ОКРУЖИЛО ЕГО ПЛОТНОЙ ТОЛПОЙ, что истинного ЗЕ мы можем не услышать
ВЫВОД - подлецы прйдут на все в отношении ЗЕ, чтобы не потерять власть Могут и насильно ЗЕ изолировать

Зебилы, вы слышали ЗЕ последние 4 дня? Он шаурму гдето на азс Ел? В шортах на работу не пробегал? Ищите давайте
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"Ваш звонок очень важен для нас. Извините, на данный момент все нацжоны заняты рейдерством строек и запугиванием геев. Если ваш звонок касается Медведчука, Портнова или любой другой беглой казапской сволоты - нажмите 1 и идите нах".
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А не пора ли применить воспитательные меры к этому уроду для начала как воспитывали Шуфрича типа предупредительный а то возомнил из себя божка пора и на место опустить Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою" - Цензор.НЕТ 6511
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надо єту скотину умножить на нуль
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малаццы, зебилы, понавыбирали себе новые рожи? Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою" - Цензор.НЕТ 3830
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портнова реально понесло. Это ошибка которая может ему стоить больших неприятностей.
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События развиваются стремительно. Русское дерьмо льется из всех щелей. Для начала протестных акций гражданского общества не хватает самой малости.
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Ще рано , ще багато зазєлів не прийшли до тями , тому і вибори дострокові для того щоб зазєлі не встигли прозріти і всією біомасою 73% проголосували за Бєніну конституційну більшість . А детонатор на кшталт Врадіївки , або чогось іншого буде .
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Так вот оказывается кто в ЗЕрляндии хозяин)))
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Кстати это было вчера в эфире телеканала ICTV. Когда выступал про-кремлевский товарищ Мураев - ведущего аж перекосило. Не знаю как там люди сдерживались, что бы не ****** эту мразь прямо в студии.
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Пинчука не интересуют эмоции ведущих.
Эрэфия 20 июня сняла запрет на ввоз его, пинчуковских, труб, поэтому в эфирах ICTV будут выступать те, на кого укажет его хозяин Пинчук.
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Порошенко так умиротворил народ, что он не способен на народную люстрацию, как в 2014 году. Сегодня смотришь новости - то одно, то другое, а из офиса президента - тишина и под офисом президента - тишина.
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Упс... Изысканный слог "реального пацана"! С 2014 года хоть он один слух порадовал. Начло положил и продолжение следует....
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портнов частина команди Зе. його задача юридичне знищення ПП . і він відпрацьовує свої бабки, носячи і носячи чегові маразми в дбр. злі язики кажуть що портнов ймовірний новий генпрокурор. бо особливих здоббутків у команді преЗедента не буде,але портнов хош гарантовано посадить пєцю....ну хош за щось...
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Автор законов16 января 2014 г. (чтобы навсегда закрыть рот украинскому народу и поставить на колени перед Януковичем и регионалами), палач Майдана, будет указывать как нам жить и распоряжаться судьбой Украины?!
Грузия восстала против москоских холуев, насколько украинского терпения хватит?
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Милые бранятся только тешатся. Тот арахамия сознательно шедший в список вместе с дубинскими-бужанскими под руководством екс-регионала Разумкова нормальным быть не может. Его просто взяли как свадебного хенерала поторговать едалом для проукраинскиого лектората. И он єто прекрасно понимает...
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Портнов и Арахамия - воры и должны вместе сидеть в одной камере лет 15 с конфискацией .
Пепа с 2014 года сбивал народный гнев и люстрации , теперь маемо ,шо маемо .А как все начиналось ..? В Украине под мразями русского мира должна земля гореть под ногами лет 10 .
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Лишний раз убедился что надо голосовать за Слугу народа!
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Повертається бігла ватна гниль, агент Антонов в ПЦУ активізувавсь, санкції проти кацапні починають сипатись. Далі - посилення увалу з армії. Й зебіли сповна відчують на власній шкурі свій вибір.
І ми, притаманні українці - разом з ними, нажаль.
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Га-га-га крутий гуглячий перекладач . " Притаманні українці " це так оригінально .
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Это чмо совсем рамсы попутало. Гнида недостреленная.. И так живет в долг. Кто-нибудь портнова точно завалит, и это будет правильно.
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Порохоботы, что прокукарекаете? Вот Портнов агент Путина, Сатаны и Зеленского выступил против человека Зеленского - вас ничего не смущает?
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Кто Зеленского ужинает, тот его и танцует.
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Ну насчет Зе - не знаю, а то, что Глава АП Богдан является другом Портнова - это факт.
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Давид Браун, хоч з ЗЕко-манди слуг урода - але, видно, порядна людина. Я вже не раз його бачив на телеефірах.
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Эта шмара кагбы скоро **********, порохоботы соберутся толпой и начистят морду
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що цікаво: у 73%зебілів є ще сподівання, що 25% зберуться і комусь щось начистять. А ви - тим часом галасуватимете по диванам...
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то есть, теперь мы уже так живем? вернулись 90-е,
помню, помню... очень хорошо помню.
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соєвий Педро зі своїми свинярчуками так за 5 років не спромігся притягнути до відповідальності тих хто створював і голосував за антинародний закон від 16 січня 2014... Тільки збирав відкупні...
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Зазєлю досить кивати на "папєрєднікофф " , що ти і твій зє пропонуєте ?
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эти обнаглевшие иуды типа порнова понимают только метод шуфрича. Импотентная власть годна только работяг щемить
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О, при Зе-фантоме расцвела буйным цветом малина. Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою" - Цензор.НЕТ 1158
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Для чого суспільству потрібні такі гниди як Портнов,
що корисного воно принесло ....
а скільки грошей вже накрало ...
ще й пошгрожує
Можливо досить терпіти падаль
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На Портнова завели дело за дачу ложных показаний
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-oklevetal-poroshenko-schitayut-v-policii-50028774.html

Одно дело написать ерунду, а второе - доказать. Таких доказательств Портнов не представил
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На Портнова завели дело за дачу ложных показаний
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-oklevetal-poroshenko-schitayut-v-policii-50028774.html
Одно дело написать ерунду, а второе - доказать. Таких доказательств Портнов не представил
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Народ должен брать власть в свои руки, сажать на кол, иначе после этой портянки по очереди вернутся остальные убийцы Украинскго народа и снова будут убивать. К сожаению терпеливый в Украине народ, терпят покуда не сучится беда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"
 
 
 
 
 
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