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 Внеочередные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала более 250 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций

В понедельник, 24 июня, состоялось очередное заседание ЦИК, в ходе которого Комиссия зарегистрировала 14 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ЦИК, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 13 наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) и одного - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

"Таким образом, по состоянию на 24 июня Комиссией зарегистрировано 252 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК 24 июня зарегистрировал 1314 кандидатов в народные депутаты и 14 наблюдателей

Источник: https://censor.net.ua/n3134051
 
 
 Топ комментарии
 
Никаких договорняков с олигархами! Теперь это сотрудничество. Не перепутайте, зелюки:

Внеочередные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала более 250 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций - Цензор.НЕТ 7747
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Никаких договорняков с олигархами! Теперь это сотрудничество. Не перепутайте, зелюки:

Внеочередные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала более 250 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций - Цензор.НЕТ 7747
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Там наверное офис сдаётся под партии
Но спасибо за бдительность
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єто сироты..тяжолое наследие порошенсковского режима
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250 наблюдателей от иностранных государств которые голосовали за русских агрессоров ПАСЕ?
Тогда и выборы пройдут по "русский стандарт"
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Спасибо порошенко, теперь его кум медведчук точно пролезет в ВР.
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реабілітіровать януковіща..азірова
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнеочередные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала более 250 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций
 
 
 
 
 
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