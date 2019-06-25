 Уровень безработицы в Украине растет, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, количество занятого населения 15-70 лет в 1-м квартале 2019 года составило 16,3 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.
Как сообщалось, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9%, зарегистрированных по итогам 2017 года, и составил 1,578 млн человек.
В Украине это разные категории.
Он у геройсманів нації гідною зарплатою вважається 14 000 грн на місяць (середня щойно сягнула одинадцяти тисяч).
У Польщі середня - 36 000 грн, а поляки вже розпереживалися, що третина українських заробітчан стала наполегливо вивчати німецьку, де зарплата ще втричі вища, і, незважаючи за найнижчий з часів воз'єднання показник безробіття, незаповненими залишаються понад півтора мільйони вакансій.
Ви хочете їздити на Мерцедесі і жити у хатинці, як "прілічький бюргер", а роботягам платити менше, ніж китайцям (там середні зарплати вже наздоганяють польські). "Китайський аналог Мерца" за третину ціни "оргінального" вас влаштує?
Источник: https://censor.net.ua/n3134050
Не в состоянии осилить даже первое предложение новости?
Скажем спасибо политике Гройсмана
За порошенко проголосовало 25 процентов лучших, думающих , патриотичнейших украинцев , ПА создал партию , назвал ее красиво - Европейская солидарность , усилил ***************** парубием , великолепной ириной геращенко , женщиной третьего тысячелетия луценкой , героиней таней черновол , волонтершей фединой и в результате получает сейчас 5 процентов очевидно суперэлиты ..Почему так ?
Того из порохоботов , кто даст логическое объяснение этому феномену предлагаю приз - 200 грн на карту приват .., для лахтинской части порохоботов приз 500 ***** .., то же переводом в любой платежной системе
Розкажи ти краще які там розцінки для кандидатів у депутати партії "слуги уродів".
Порохососы просто с голодухи дуреют!
тіпа, інтелектуали?
ги
И про самый низкий уровень безработицы при "порохе" - наглое соевое вранье.
Зебил.. бы бы последнюю колонку глянул - кол-во зарегистрированных безработных при Порохе - самое низкое и СНИЖАЛОСЬ - с 461 тыс до 341 тыс в 2015-2019гг
зюзя нє вінават, он в Паріж єзділ і шаурму єл
Зебил.. бы бы последнюю колонку глянул - кол-во зарегистрированных безработных при Порохе - самое низкое и СНИЖАЛОСЬ - с 461 тыс до 341 тыс в 2015-2019гг
Ниже заголовка читать тоже надо
Це коли голодний до грабунку, ще не знає, що з'істи, все таке смачне...
По х.. краіна, головне вибори, а тоді будем жерти в три горлянки!
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"Я как экономист абстрагируюсь от всяких политических вопросов, в том числе и военных. И говоря исключительно об экономических плюсах и минусах, я считаю, что сегодня такое подписание Соглашения об ассоциации не приведет к хорошим экономическим результатам. Мы будем иметь стагнацию производства, сокращение рабочих мест, рост безработицы, соответственно - снижение доходов населения, снижение покупательной способности и, уже в свою очередь, - снижение по всем остальным сегментам, в том числе и в торговле. ...
... Так что нам было бы целесообразнее находить какие-то другие пути, а не стремиться заработать 100 миллионов, потеряв несколько миллиардов." © 2014 год