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 Экономика, Общество
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Все про:безработица (302) Госстат (146)

 Уровень безработицы в Украине растет, - Госстат

Уровень безработицы в Украине за январь-март 2019 года увеличился до 9,2% с 8,8%, зарегистрированных по итогам 2018 года, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения 15-70 лет в 1-м квартале 2019 года составило 16,3 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы безработицы в больших городах Украины на сегодня нет, - Рева

Как сообщалось, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9%, зарегистрированных по итогам 2017 года, и составил 1,578 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3134050
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть то був таки кінець епохи гідності...
Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 25
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Так епоха бідності вже скінчилась? Чи то малось на увазі, «епоха гідності»?
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Данные там за 1 квартал 2019 года
Скажем спасибо политике Гройсмана
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Так епоха бідності вже скінчилась? Чи то малось на увазі, «епоха гідності»?
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Мабуть то був таки кінець епохи гідності...
Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 25
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Какие растет????Немогу даже за приличные деньги строителей нормальных нанять!!!!!Все только водка пить земля валяцца!
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Правильно писать не "безработных", а "получающих пособие".
В Украине это разные категории.
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Совершенно верно. Даже по официальной статистике половина нигде не наботает. А официальными безработными числятся в десять раз меньше.
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Гнойсман, а где же твой экономический рост, о котором ты так красиво говорил? Это как надо хозяйничать, чтобы при таком оттоке рабочих за границу иметь такой уровень безработицы в стране.Ох и нахозяйничал, ох и напрацював. Теперь после тебя хрен кто и выправит эту ситуацию. Плюс в долги МВФ вогнал украинцев пожизненно.Хорошо Гнося ,что ты упал с кресла вместе со своей коалицией, дай Бог ей не пройти в Раду опять, а то совсем будет пипец.
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А що у вашому розумінні "прілічьниє дєньгі"?
Он у геройсманів нації гідною зарплатою вважається 14 000 грн на місяць (середня щойно сягнула одинадцяти тисяч).
У Польщі середня - 36 000 грн, а поляки вже розпереживалися, що третина українських заробітчан стала наполегливо вивчати німецьку, де зарплата ще втричі вища, і, незважаючи за найнижчий з часів воз'єднання показник безробіття, незаповненими залишаються понад півтора мільйони вакансій.
Ви хочете їздити на Мерцедесі і жити у хатинці, як "прілічький бюргер", а роботягам платити менше, ніж китайцям (там середні зарплати вже наздоганяють польські). "Китайський аналог Мерца" за третину ціни "оргінального" вас влаштує?
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Уровень безработицы в Украине за январь-март 2019 года увеличился до 9,2% с 8,8%, зарегистрированных по итогам 2018 года, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 млн человек.
Источник: https://censor.net.ua/n3134050

Не в состоянии осилить даже первое предложение новости?
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Данные там за 1 квартал 2019 года
Скажем спасибо политике Гройсмана
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Епоха бідності ще не скінчилась... Ще живемо по-новому...
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Ну і слава Богу, що папєрєднікі винуваті, а то я вже почав сумніватись, що отримаю свої 4000$ зарплатні!
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Нє, Зеленський сказав, що заглядав в торбинку «ополченцам», тепер у них всі цюкерки рошен. А Беня жадний, він нічого не платить
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Для тебя достаточно будет игры на рояле от Зе
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То була "шютка". Я сподіваюся, Ви не сприймаєте серйозно популістські обіцянки коміка Зєлєнского!
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странно почти 1, 5 миллиона выехало в этом году а безработица растет
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Так это на отдых, хотя не понятно как может расти если у АП было 200 человек, стало 650 вон сколько трудоустроили за гос.счет
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Никаких договорняков с олигархами! Теперь это сотрудничество. Не перепутайте, зелюки:

Уровень безработицы в Украине растет, - Госстат - Цензор.НЕТ 8586
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продолжается конкурс для порохоботов , поскольку за два дня никто не смог ответить
За порошенко проголосовало 25 процентов лучших, думающих , патриотичнейших украинцев , ПА создал партию , назвал ее красиво - Европейская солидарность , усилил ***************** парубием , великолепной ириной геращенко , женщиной третьего тысячелетия луценкой , героиней таней черновол , волонтершей фединой и в результате получает сейчас 5 процентов очевидно суперэлиты ..Почему так ?
Того из порохоботов , кто даст логическое объяснение этому феномену предлагаю приз - 200 грн на карту приват .., для лахтинской части порохоботов приз 500 ***** .., то же переводом в любой платежной системе
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виталий молдаванов Только не 25 процентов украинцев, а 25 процентов от тех, кто пришли на избирательные участки. То же и с Зеленским. Треть украинцев за Барыгу и Зе, ставленника олигархата, не голосовали.
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так те кто вообще не пришли еще большие мудозвоны чем 25 и 74!
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Eugeniusz 1 Многие пришли только затем, чтобы испортить бюллетень и не голосовать за клоуна, или за барыгу.
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Так больше медведчуковских СМИ с опросиками, там ещё те рейтинги, Рабинович подтвердит))))
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Краще скажи як твій ЗЄля рвав на собі майку і верещав як можна набирати кумів і друзів у своє оточення, обіцяв з цим покінчити, а зробив все навпаки - понабирав у свою партію капітуляції ригианалів і партненірів по кварталу.
Розкажи ти краще які там розцінки для кандидатів у депутати партії "слуги уродів".
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Таков процент мыслящего населения. Это не секрет; так всегда и везде: подавляющее большинство населения - стадо баранов, живущих телевизором.


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А ЗЕблоидам-толмачам почему "приз" не предусмотрен? Ни в грн, ни в *****... Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 2124
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Видишь ли, я беру только в долларах и больше чем ты предлагаешь в ***** ! Работа всё таки сложная, аналитическая, с какой стати мне на работодателя-скрягу на шару парится... Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 1824
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" и бродят многочисленные йоги, их правда очень трудно распознать".
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Ага, безработица выросла при соевом говноеде, а виноват зеленский!

Порохососы просто с голодухи дуреют!
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шо, серед прігоженських трапляються ті, хто читав "Рєспубліку ШКІД"?
тіпа, інтелектуали?
ги
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Интересна статистика за последний месяц Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 2298
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2 роки буде важко, а потім стане значно краще...майже, як при пізньому гройсмані
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При Порохе была самая низкая безработица за всю историю Украины. За первые пару месяцев ЗЕбилиады - безработица стала расти. Ну что, ЗЕбанутые, это только цветочки. Скоро начнете пожинать ягодки.
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Для особо одаренных написали за январь-март 2019 года.
И про самый низкий уровень безработицы при "порохе" - наглое соевое вранье.

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тупые зебилы даже свои таблички не смотрят - постят что хозяин ботофермы даст)
Зебил.. бы бы последнюю колонку глянул - кол-во зарегистрированных безработных при Порохе - самое низкое и СНИЖАЛОСЬ Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 2019 - с 461 тыс до 341 тыс в 2015-2019гг
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Ой дурааак, потому что люди стали больше уезжать из страны и меньше регистрироваться в центрах зайнятости. Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 9353
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всі розуміють, що це - тяжка спадщина барижної влади
зюзя нє вінават, он в Паріж єзділ і шаурму єл
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При соевом безработица выросла в разы! А статистика как раз за январь-март! Очки протри!
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бачу твоє важке матеріальне становище: навіть немає грошей анус охолодити
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Дурачок, ты знаешь, что такое "в разы"??? Для тебя это в два-три раза, а на самом деле в 20-30 раз, идиотина. Но в любом случае при Порохе безработица была одной из самых низких за всю историю Украины! (Посмотри статистику чуток выше в одном из камментов и утрись, ЗЕбилоид).
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тупые зебилы математикой не владеют, что такое "в разы" - понятия не имеют: постят что хозяин ботофермы даст)
Зебил.. бы бы последнюю колонку глянул - кол-во зарегистрированных безработных при Порохе - самое низкое и СНИЖАЛОСЬ - с 461 тыс до 341 тыс в 2015-2019гг
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Уровень безработицы в Украине за январь-март 2019 года увеличился до 9,2% с 8,8%, Источник: https://censor.net.ua/n3134050

Ниже заголовка читать тоже надо
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пока эфэсбэшник Путин с кагэбэшницей Меркель воюют с Украиной, тумбалалайки под германским флажком без работы не останутся.Пашут в украинском сайте с утра до ночи.
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Скоро .....ЗЕбил смотрит 95 квартал Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 5023
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Торговали веселились...посчитали прослезились...то ли еще будет зебобики вы наши....ждите...
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Петя сделал из страны банановую республику на кредитной игле..
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То то зебобик сейчас перед МВФ на пузе танцует...наверное с кредитной иглы слезть хочет...😀
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Либертианци..? Винні?
Це коли голодний до грабунку, ще не знає, що з'істи, все таке смачне...
По х.. краіна, головне вибори, а тоді будем жерти в три горлянки!
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После выборов безработица у порохоботов ещё увеличится.Порошенко в верховную рады не проходит
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у порохоботов контракт на 5 лет) мы ж не зебилы, которыми попользовались и выбросили, за ненужностью ПОСЛЕ выборов)
Рівень безробіття в Україні зростає, - Держстат - Цензор.НЕТ 9224
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ЗЕторчек за один день просрал все достижения украинской дипломатии, ше умом не вышел и глобородька.
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посмотрел коментарии и еще раз убедился насколько тугодумы пороходрочеры и гросядрочеры!!!!! причем тут зеленский если статистика по март 2019 года
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навіть трудова міграція не здатна побороти рівень безробіття
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https://rabota.ua


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то може там вимоги завищені чи зарплати занижені? Ну, типу: "Требуется слесарь-гениколог со знанием РНР и С++." Коли питаеш: А де ви бачили таких спеціалістів то, кажуть що три чоловіка після 9 класу вже подали резюме.
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Можливо так і є. Ну так само як і у тебе, коли ти на роботу наймався: інженер технолог з тролінгу і кремлевисірам, з подовженим часом роботи, щоб спати йти не раніше ніж ті хохли.
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ви чого в робочий час за Пороха топиите? Робити немає чого? Зверніться за наданим вами списком.
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Что ждет Украину после экономического соглашения с ЕС?
"Я как экономист абстрагируюсь от всяких политических вопросов, в том числе и военных. И говоря исключительно об экономических плюсах и минусах, я считаю, что сегодня такое подписание Соглашения об ассоциации не приведет к хорошим экономическим результатам. Мы будем иметь стагнацию производства, сокращение рабочих мест, рост безработицы, соответственно - снижение доходов населения, снижение покупательной способности и, уже в свою очередь, - снижение по всем остальным сегментам, в том числе и в торговле. ...

... Так что нам было бы целесообразнее находить какие-то другие пути, а не стремиться заработать 100 миллионов, потеряв несколько миллиардов." © 2014 год
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Ой, у нас тут стільки економісті що, у всьому світі нема. Проблеми тільки з економікою.
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Так як говорить прислів"я "Чоботяр завжди ходить без чобіт"...
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Я про те що, наче у нас до підписання Асоціації та торгівельних угод з ЄС все було в шоколаді і ми горя не знали. В *опі ми були і там поки що залишаємося. Одна з причин в тому числі, невиконання умов взятих Україною на себе протягом президенства ахвігєнного діпламата Порошенко.
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Ну ти бачиш, шо робицця? Петро Олексійович за п"ять років потужних реформ ліквідував безробіття, вернув з-за кордону мільйони трудових мігрантів, а цей Зеленський за місяць все просрав. )))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУровень безработицы в Украине растет, - Госстат
 
 
 
 
 
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