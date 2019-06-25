 Уровень безработицы в Украине растет, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения 15-70 лет в 1-м квартале 2019 года составило 16,3 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.

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Как сообщалось, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9%, зарегистрированных по итогам 2017 года, и составил 1,578 млн человек.