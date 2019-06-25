 ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"ПАСЕ открыла ящик Пандоры - ради денежного взноса России, под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решение которого эрэфия и так не выполняет, вернули право голоса делегации из Мордора. Теперь, как и в СБ ООН, на сессиях ПАСЕ сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов, все глубже разъедая критическое мышление и здравый смысл, все глубже разрушая основы демократии и прав человека", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также задалась вопросом, доносил ли свою позицию относительно ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Париж и Берлин.

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"Видимо, во время визитов главы государства в Германию и Францию ​​не была четко и бескомпромиссно донесена позиция исполнительной власти Украины нашим партнерам, или такой позиции уже не было?" - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.