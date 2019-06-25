 ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.
"ПАСЕ открыла ящик Пандоры - ради денежного взноса России, под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решение которого эрэфия и так не выполняет, вернули право голоса делегации из Мордора. Теперь, как и в СБ ООН, на сессиях ПАСЕ сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов, все глубже разъедая критическое мышление и здравый смысл, все глубже разрушая основы демократии и прав человека", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.
Она также задалась вопросом, доносил ли свою позицию относительно ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Париж и Берлин.
"Видимо, во время визитов главы государства в Германию и Францию не была четко и бескомпромиссно донесена позиция исполнительной власти Украины нашим партнерам, или такой позиции уже не было?" - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.
А это как-то посерьезнее какого-то переполоха в какой-то говорильне.
Зашквар в ПАСЕ - это прямое следствие коррупционной политики мародера Порошенко! Бойки/Штепы/Медведчуки вместо тюрьмы идут в Раду, отношения с Немытой не разорваны, торговля на крови не прекращалась ни на один день... даже имущество россии не национализировано! Еще будут вопросы? Прибрежный Лис @ponaduse
Именно!Лицемерие порошенко привело к результатам в ПАСЕ! Когда он и вся наша делегация рассказывают о 13000 убитых на войне и тут же торгуют с ними,возят уголь и дизтопливо,наживаются на поставках запчастей,увеличивают товарооборот,россияне идут на выборы в ВР,агенты скупают ТВ!
Засоби доставки вже от-от будуть готові.
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
ВІВТОРОК, 25 ЧЕРВНЯ 2019, 08:21
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Українська делегація у ПАРЄ може призупинити свою участь у роботі Асамблеї після повернення повноважень делегації Російської Федерації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На користь припинення або призупинення роботи в Асамблеї висловлюється більшість членів української делегації, включаючи її керівника Володимира Ар'єва.
"Я не бачу підстави продовжувати роботу в цьому органі після того, як ПАРЄ поступилася базовими цінностями і піддалася фінансовому шантажу росіян", - заявив Ар'єв у коментарі "Європейській правді".
Не менш категорично налаштований заступник голови делегації Сергій Соболєв. Однак якщо цей крок і буде ухвалений, він відбудеться лише у середу, до того українські депутати спробують знову оскаржити повноваження росіян.
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Член делегації Борислав Береза заявив, що сьогодні росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеєю.
"Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету міністрів Ради Європи та керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб'ються. Тому моя думка про те, що мені нема чого робити в одному залі з нечистю, у якої руки по лікоть в українській крові, залишається незмінною", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/25/7097720/
С российской делегации в ПАСЕ сняли санкции, и теперь она может вернуться.
Большинство европейцев проголосовали за это решение, включая Азербайджан, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Турцию, Словакию, Австрию и Германию.
Как же теперь с этим жить? Десятки разочарованных и удивлённых постов бросаются на мой взгляд в ленте ФБ.
"А как же европейские ценности?!" - возмущаются одни.
"И после всего, что сделала Россия! Убийц вернули в организацию! Как они могли?" - вопрошают другие.
"Нас предали и сливают, это заговор против Украины!" - негодуют третьи.
А знаете что?
Вот эта истерика - это просто квинтэссенция того, насколько искажённым и искусственно накачанным было наше информационное пространство последние несколько лет.
Более 1,5 лет европейцы обсуждали возможность возвращения РФ в ПАСЕ, и тут вдруг они это сделали. Вот ведь неожиданность!
В этом вся суть нашей внешней политики и её коммуникации населению и партнёрам.
Несколько лет у нас была сплошная "перемога", а Россия проигрывала по всем фронтам, попутно чуть не развалившись от действия санкций.
Чудо их спасло. Просто Бог из машины.
5 лет подряд у нас едва не боготворили западные ценности, нравственность и высшую справедливость их политики, на всех парах стремясь войти в этот закрытый элитный европейский клуб.
При этом, всем плевать было на то, как на самом деле Европа действовала в других регионах мира и как она менялась последние 5 лет.
Оказывается, дыра в бюджете и закулисные договорняки в условиях кризиса старого порядка и самого ЕС больше волнуют европейцев, нежели безапеляционная поддержка Украины, которая за 5 лет ничего им не предложила.
Европейский прагматизм тупо игнорировался в угоду наивному романтизму, и ставка делалась именно на него. Соответственно, отношения с ЕС никогда не были по-настоящему прагматичными, гибкими и серьёзными.
Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ.
Вообще, я сейчас скажу преступную с точки зрения нашего убогого мейнстрима вещь: возвращение РФ в ПАСЕ ничего страшного с собой не принесёт.
Я вообще изначально не видел тут большой проблемы, кроме как мелкого символического поражения.
А потом из этого сделали какой-то безумный фетиш, будто бы от ПАСЕ зависит что-то, будто бы это какая-то очень могущественная организация.
Ребята, выдыхайте.
У нашей делегации теперь появится реальная практика жёстких дебатов, возможность поупражняться в ораторском искусстве и очень яркая груша для словесного битья в виде кучки русских, у которых можно вызывать перманентное горение.
И я очень надеюсь, что администрация и новое правительство В. Зеленского не пойдут по этим же граблям, и будут более трезво оценивать ситуацию вокруг нас, и хоть немного интересоваться тем, что же там у других происходит.
Чтобы и сейчас у нас не повторилось это ужасное предательское прошлое и с новым ЗЕКОМ - 2, украинофобом ...резидентом экс- клоуном - ЗЕбилом.
Без сценария, бумажки с текстом 24 шрифта и суфлёра это НЕВОЗМОЖНО!
Ну, з поверненням у реальність, друзі!р.s. найбільшою дурницею, яку зараз можемо зробити - це почати шукати ворогів і зрадників України в Европі. Европа не хоче і не збирається жертвувати інтересами своіх громадян заради інтересів украінських «політиків», які здатні продати Крим, разом з Путіним організовувати котли для своіх добровольців і військових, віддаючи при цьому Росії телеканали та частину свого Парламенту...
Если бы у нее был в этом интерес она бы закоечила войну на Донбассе и вернула Украине Крым просто поставив раше условие.
Или мы строим газопроводы и нефтепроводы и всячески сотрудничаем или - нет.
Но они спят и видят победить америку с помощью раши поэтому делают все наоборот.
Это будет продолжаться до тех пор пока сделавгая их америка их же и не уничтожит,до того состояния в котором взяла над ними шевство.
Несмотря на санкции и на пятилетнюю войну Россия остается одним из основных торговых партнеров Украины. Такой вывод напрашивается из данных Укрстата о внешнеторговой деятельности Украины.
За десять месяцев минувшего года первое место по сумме украинского экспорта среди всех стран занимала именно Россия. За этот период Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов.По сумме импорта в Украину своих товаров Россия также сохраняет пальму первенства, оставляя позади даже Китай. С января по октябрь 2018-го в Украину было завезено российских товаров на 6 млрд 628 млн 906,6 тыс. долларов, тогда как из Китая - на 6,08 млрд дол. Причем импорт российских товаров в Украину, по сравнению с прошлым годом, вырос на 20%.
А тепер називаємо хочаб одну причину, чому Європа має відмовлятись від торгових відносин з росією! Дякуємо, Петро Олексійович!!!
Короче, ти не спец по методичкам. більше не пробуй найопувати.
Пока все тут возмущаются возвратом рф в ПАСЕ , через границу идёт уголёк с рашки , поезд Киев-Москва обыденно отправился от вокзала , а уже почти по всем каналам вещает Медведчук. В этом тоже Европа виновата ?
Нет. Путину не просто разрешили вернуться в ПАСЕ. Путину разрешили аннексировать, захватывать, убивать, сбивать, вмешиваться, травить..
Своих офшоров и контробанды с Россией в оборонпроме.Вот ПАСЕ и решило с наших кроме вреда никаког толка,а с паршивой овцы хоч шерсти клок 70$ млн.