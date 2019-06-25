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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) Климпуш-Цинцадзе (332)

 ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе

После возвращения российской делегации в ПАСЕ ее пленарные сессии станут похожими на заседания Совбеза ООН, где постоянно звучат манипуляции и пропаганда Москвы.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"ПАСЕ открыла ящик Пандоры - ради денежного взноса России, под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решение которого эрэфия и так не выполняет, вернули право голоса делегации из Мордора. Теперь, как и в СБ ООН, на сессиях ПАСЕ сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов, все глубже разъедая критическое мышление и здравый смысл, все глубже разрушая основы демократии и прав человека", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также задалась вопросом, доносил ли свою позицию относительно ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Париж и Берлин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это первый дипломатический удар, который Украина получила за 5 лет, - Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ

"Видимо, во время визитов главы государства в Германию и Францию ​​не была четко и бескомпромиссно донесена позиция исполнительной власти Украины нашим партнерам, или такой позиции уже не было?" - отметила Климпуш-Цинцадзе.

ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе 01

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134047
 
   
 Топ комментарии
 
Ви зробили це разом, зебобіки.
ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2464
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Да это факт. Заодно это и конец современному ЕС, только они еще об этом не знают.
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5 лет торговли на крови проводимой порошенко сделали своё дело. Было бы удивительно если бы Запад проглотил эту ложь и продолжал поддерживать Украину.
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при порохе такого бардака в пасе не было ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 761
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При свинке по кличке "порох" вообще-то было принято решение строить СП-2.
А это как-то посерьезнее какого-то переполоха в какой-то говорильне.
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принято решение кем? порохом? ты случайно бутылку для опохмела с нашатырем не перепутал? ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3223
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А решение в ПАСЕ было кем принято? Зеленским? Какие же вы примитивные, свиноботы.
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а зелюк туда хоть приехать соизволил, или гастрольный график не позволяет?
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ещё при Порохе Чернобыль рванул (он 1965 г.р). тоже аргумент. можешь не благодарить.
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При Свинорохе решили строить СП-2.
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Україна має тимчасово вийти з Асамблеї, та припинити членські внески.
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Не ПАСЕ, а народ Украины выбрав преЗедентом шута горохового
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Видеоблогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади с плакатом «Путин лох»ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8231
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran

Зашквар в ПАСЕ - это прямое следствие коррупционной политики мародера Порошенко! Бойки/Штепы/Медведчуки вместо тюрьмы идут в Раду, отношения с Немытой не разорваны, торговля на крови не прекращалась ни на один день... даже имущество россии не национализировано! Еще будут вопросы? Прибрежный Лис‏ @ponaduse

Именно!Лицемерие порошенко привело к результатам в ПАСЕ! Когда он и вся наша делегация рассказывают о 13000 убитых на войне и тут же торгуют с ними,возят уголь и дизтопливо,наживаются на поставках запчастей,увеличивают товарооборот,россияне идут на выборы в ВР,агенты скупают ТВ!
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трубы на расею от Пинчука? не, не слышал. ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7935
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Пора "сваливать". Поки з ПАРЕ, а там і з інших потішних міжнародних установ. А тим часом ружейний плутоній накопичувати, бо Овоч наш запас віддав москалям перед початком агресії.
Засоби доставки вже от-от будуть готові. ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3715
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Це - результат Шрьодиризації Європи. Прекрасна історична ілюстрація з Парижа:

https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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Цікаве відео, яке навіює думку, що все ще зміниться не раз. До речі, із прихильниками Зеленського теж так буде.
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Українська делегація в ПАРЄ може призупинити роботу через повернення росіян
ВІВТОРОК, 25 ЧЕРВНЯ 2019, 08:21

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Українська делегація у ПАРЄ може призупинити свою участь у роботі Асамблеї після повернення повноважень делегації Російської Федерації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На користь припинення або призупинення роботи в Асамблеї висловлюється більшість членів української делегації, включаючи її керівника Володимира Ар'єва.
"Я не бачу підстави продовжувати роботу в цьому органі після того, як ПАРЄ поступилася базовими цінностями і піддалася фінансовому шантажу росіян", - заявив Ар'єв у коментарі "Європейській правді".

Не менш категорично налаштований заступник голови делегації Сергій Соболєв. Однак якщо цей крок і буде ухвалений, він відбудеться лише у середу, до того українські депутати спробують знову оскаржити повноваження росіян.

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Рада Європи вже не матиме старої ролі - заява МЗС про повернення росіян до ПАРЄ

Член делегації Борислав Береза заявив, що сьогодні росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеєю.
"Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету міністрів Ради Європи та керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб'ються. Тому моя думка про те, що мені нема чого робити в одному залі з нечистю, у якої руки по лікоть в українській крові, залишається незмінною", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/25/7097720/
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Тут такая зрадная зрада подъехала.
С российской делегации в ПАСЕ сняли санкции, и теперь она может вернуться.
Большинство европейцев проголосовали за это решение, включая Азербайджан, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Турцию, Словакию, Австрию и Германию.
Как же теперь с этим жить? Десятки разочарованных и удивлённых постов бросаются на мой взгляд в ленте ФБ.
"А как же европейские ценности?!" - возмущаются одни.
"И после всего, что сделала Россия! Убийц вернули в организацию! Как они могли?" - вопрошают другие.
"Нас предали и сливают, это заговор против Украины!" - негодуют третьи.
А знаете что?
Вот эта истерика - это просто квинтэссенция того, насколько искажённым и искусственно накачанным было наше информационное пространство последние несколько лет.
Более 1,5 лет европейцы обсуждали возможность возвращения РФ в ПАСЕ, и тут вдруг они это сделали. Вот ведь неожиданность!
В этом вся суть нашей внешней политики и её коммуникации населению и партнёрам.
Несколько лет у нас была сплошная "перемога", а Россия проигрывала по всем фронтам, попутно чуть не развалившись от действия санкций.
Чудо их спасло. Просто Бог из машины.
5 лет подряд у нас едва не боготворили западные ценности, нравственность и высшую справедливость их политики, на всех парах стремясь войти в этот закрытый элитный европейский клуб.
При этом, всем плевать было на то, как на самом деле Европа действовала в других регионах мира и как она менялась последние 5 лет.
Оказывается, дыра в бюджете и закулисные договорняки в условиях кризиса старого порядка и самого ЕС больше волнуют европейцев, нежели безапеляционная поддержка Украины, которая за 5 лет ничего им не предложила.
Европейский прагматизм тупо игнорировался в угоду наивному романтизму, и ставка делалась именно на него. Соответственно, отношения с ЕС никогда не были по-настоящему прагматичными, гибкими и серьёзными.
Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.
За 5 лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".
Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.
Так было с ПАСЕ.
Так было с "Северным потоком-2".
Так происходит с санкциями против РФ.
Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.
Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ.
Вообще, я сейчас скажу преступную с точки зрения нашего убогого мейнстрима вещь: возвращение РФ в ПАСЕ ничего страшного с собой не принесёт.
Я вообще изначально не видел тут большой проблемы, кроме как мелкого символического поражения.
А потом из этого сделали какой-то безумный фетиш, будто бы от ПАСЕ зависит что-то, будто бы это какая-то очень могущественная организация.
Ребята, выдыхайте.
У нашей делегации теперь появится реальная практика жёстких дебатов, возможность поупражняться в ораторском искусстве и очень яркая груша для словесного битья в виде кучки русских, у которых можно вызывать перманентное горение.
И я очень надеюсь, что администрация и новое правительство В. Зеленского не пойдут по этим же граблям, и будут более трезво оценивать ситуацию вокруг нас, и хоть немного интересоваться тем, что же там у других происходит.
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Що потрівбно знати про цей висер... - автор: Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього. Цей "Інститут" - осередок зебілізму. Не всі там автори, звичайно, кончені зебіли; але такі, як оцей Куса, а також Амелін та Романенко - кончені.
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Задала вопрос, а потом увидела ваш коммент, спасибо.
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Якщо уважно проаналізуєте кожне слово, то у тому тексті побачите багато недоречностей і заперечення відповідальності повноважень Зеленського, які надала йому Конституція відповідно до його посади. Тому по доброму той брехливий текст треба у спам.
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Це простирадло і видалити не завадило б.
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Софийка, мне ваши сЦылки не нужны, я сама себе навигатор. Просто нужно было указать имя автора под статьей, я бы и читать не стала, время тратить.
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strana.ua это известный коллаборантский сайт.
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Продажный кремлёвский холуй ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине паРаши. По мнению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. А ещё до этого 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х годов XX века является геноцидом украинского народа», а вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора , унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа марионетка кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления продажного холуя паРаши...резидента ЗЕКА 28 апреля 2010 года Парламентская ассамблея Совета Европы наотрез отказалась признать голод в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х годов геноцидом украинского народа....
Чтобы и сейчас у нас не повторилось это ужасное предательское прошлое и с новым ЗЕКОМ - 2, украинофобом ...резидентом экс- клоуном - ЗЕбилом.
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Хто привів у 2010, в потім служив зеку? Союз соєвого бариги і прокаженого бджоляра, які крали, крали, крали... Так саме барига Педро у 2019 привів до влади ЗЕ... "Дякуємо" барижній свині за це...
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А что по этому поводу скажет ЛЫСЫЙ? Фигляр по этому поводу молчит. Белецкий, где твои Нацшлюхи? Почему не пикетируют АП - шапито и его квартиру? Папа Арсен команду не давал?
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нет денег на всякие глупости. мацква на такое не даёт.
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Интересно, сколько времени понадобится нашему новому Президенту, что бы издать членораздельный звук?
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Самостоятельно? ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7598

Без сценария, бумажки с текстом 24 шрифта и суфлёра это НЕВОЗМОЖНО!
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следует ожидать не более чем вот такое, примерно: "у зеленского сказали". ну, прямо как: "мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало". настоящий кошкин дом.
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От зараз ми побачимо чого варта кожна політична сила.
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Понятна тоска Германии,Италии,Испании,Греции по своему фашистскому прошлому.Непонятна ностальгия Чехии по русским танкам.С французами понятно-в случае чего ручки вверх и сдаемся
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А как можно понять Нидерланды (Голландия) 5 ЗА и 2 против- когда буквально несколько дней назад озвучили причастность РФ к сбитому самолету?? Может для начала надо было встретится с семьями погибших а потом голосовать?? Просто нет слов о принятии таких решений..
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Голландці як національність не існує. Кого тільки там нема Але голландська хитрість і прагматизм передався усім. Плювали вони на загиблих, їх цікавлять лише гроші.
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нацисти, кагулари і фашисті рулять у парє....
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Результаты голосування в ПАРЕ Франції та Германії, за повернення туди Росії - це похмурий ранок, після п'яти років безпробудного святкування «шалених перемог» та створень міжнародних «антипутінських коаліцій». Наші «партнери» по Нормандському формату, який був створений «президентом миру» і в якому п'ять років поспіль «підтримують Україну», «президента миру» і «безальтернативність мінських угод» - все це залишилось яскравими плямами в уяві українців, розігрітій потрійною порцією «мінстеця» без льоду...
Ну, з поверненням у реальність, друзі!р.s. найбільшою дурницею, яку зараз можемо зробити - це почати шукати ворогів і зрадників України в Европі. Европа не хоче і не збирається жертвувати інтересами своіх громадян заради інтересів украінських «політиків», які здатні продати Крим, разом з Путіним організовувати котли для своіх добровольців і військових, віддаючи при цьому Росії телеканали та частину свого Парламенту...
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Да насрать на твою европу.
Если бы у нее был в этом интерес она бы закоечила войну на Донбассе и вернула Украине Крым просто поставив раше условие.
Или мы строим газопроводы и нефтепроводы и всячески сотрудничаем или - нет.
Но они спят и видят победить америку с помощью раши поэтому делают все наоборот.
Это будет продолжаться до тех пор пока сделавгая их америка их же и не уничтожит,до того состояния в котором взяла над ними шевство.
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Зе.лепут занят важным делом, переездом в новый европейский офис с опен-спейсами и кофе-шопами, - у него важные переговоры со Старбаксом и ему не санкционной политики против РФ.
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Уже все политики в Украине высказали своё мнение поэтому поводу.Только харант с голосом простуженной крысы все молчит.Может у фонтана поискать?
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Соя, уважно читаємо й конспектуємо:

Несмотря на санкции и на пятилетнюю войну Россия остается одним из основных торговых партнеров Украины. Такой вывод напрашивается из данных Укрстата о внешнеторговой деятельности Украины.
За десять месяцев минувшего года первое место по сумме украинского экспорта среди всех стран занимала именно Россия. За этот период Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов.По сумме импорта в Украину своих товаров Россия также сохраняет пальму первенства, оставляя позади даже Китай. С января по октябрь 2018-го в Украину было завезено российских товаров на 6 млрд 628 млн 906,6 тыс. долларов, тогда как из Китая - на 6,08 млрд дол. Причем импорт российских товаров в Украину, по сравнению с прошлым годом, вырос на 20%.

А тепер називаємо хочаб одну причину, чому Європа має відмовлятись від торгових відносин з росією! Дякуємо, Петро Олексійович!!!
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До цього часу причини були, а тут раз і тобі потрібно щось доводити
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зебіл, не виривай з контексту. Там же, в оригіналі, ясно сказано, що "Эксперты обращают внимание, что большая часть импортируемой в Украину российской продукции - это товары, можно сказать, стратегического назначения, что статистику "портят" нефтепродукты." (тобто: для України товари критичного імпорту). Там же й сказано: "После начала военной агрессии экспорт украинских товаров в Россию довольно резко сократился, однако в прошлом (2017) году показал рост. В 2018-м, по итогам 10 месяцев, вновь наблюдается сокращение экспорта, хотя и небольшое - 7,1%"

Короче, ти не спец по методичкам. більше не пробуй найопувати.
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Соя, в нас війна з окупацією, чи торгові відносини? Скажи, фахівець з методичок?
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Волноваська Хунта‏ @solomazheka

Пока все тут возмущаются возвратом рф в ПАСЕ , через границу идёт уголёк с рашки , поезд Киев-Москва обыденно отправился от вокзала , а уже почти по всем каналам вещает Медведчук. В этом тоже Европа виновата ?
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РНС Саакашвілі зняли з виборів, а Медведчука, який безкарно літає на поклон до путіна НІ... це все, що потрібно знати про Петіну кишенькову ЦВК!
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А шо это ЗЕ МОЛЧИТ ? Может ему БЕ РОТ ШАУРМОЙ ЗАКРЫЛ ?
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КТОТО слышал ЗЕ вживую последние 4 дня? А вдруг его аферисты БЕ до выборов упрятали?
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Парашенко насрал а ЗЕ должен что-то рассказывать?
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А може готують 5 новий двійників, але тих, які вміють говорити?
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не исключено, должен же кто то в АП на велике ездить.
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Чтобы отыскать в Украине 5 дегенератов подобных Зе , нужно ещё очень постараться . ПАРЄ відкрила ящик Пандори заради грошей Росії, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 794 .
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Звичайно, що важко. Тому можуть знайти в росії, Бєларусі, Ізраїлі...
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Создается впечатление, что Кремль наступает по всем фронтам. На Донбасе перебросили войска, здесь ежедневные минирования вокзалов и торговых центров, ПАСЕ - "к ногтю", Медведчук - информационные каналы, в парламент лезут сепары. Наняли даже бездомного для разрушения памятника Сергею Нигояну. Как говорил Путин: "поймите нас".
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Так а чего ж и не наступать , если президента в Украине НЕТУ ?!! .
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Ящик Пандоры - это и опасно, и чревато. Климпуш-Цицкадзе знает, что говорит. Надо было бы Украине взять у ЕС взаймы пару лярдов и заплатить ПАСЕ взнос за РФ, с условием не пускать ее на сессию. (Вообще, украинская делегация столкнулась с неведомым - тут тебе и зомби, как обозначил Арьев, и Ящик Пандоры. Повидимому открылось некое окно и произошел прорыв потусторонних сил. Делегации срочно требуются экзорцисты).
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0

Нет. Путину не просто разрешили вернуться в ПАСЕ. Путину разрешили аннексировать, захватывать, убивать, сбивать, вмешиваться, травить..
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от пляти европейские, не хотят жить как Украина, спокойную и жирную жизнь им подавай, сцуки...
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Я побудують трубу в обхід України і віддадуть рашистам на розтерзання Україну як колись Польщу вітдали гитлеру.... а потім... потім не відомо що буде.
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А потім повезуть українців по різним мухосранськам, як рабів. Першими поїдуть зебіли, бо вони ближче до "русского міра".
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Але ж зебіли чомусь ідуть відпочивати до Європи, а не до сонячного Сибіру. Які ж вони все ж такі падлюки.
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Приклад повинні стати : Норвегія, Ізраіль, Таівань, Японія, Південна Корея і Британська Імперія. ЕС нам не потрібна, гнилі європеці продадуть за 3 коп. Вся надія на США!!!
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Де була така розумна Клімпуш, коли її шеф мародерствував в укроборонпромі? Коли з Рашою торгівля росла швидшими темпами, ніж з ЄС? Коли Порошенко не боровсь з корупцією, а її підживлював?
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Ты вже , у себя там , икону святой Люли снял со стены , русИван .?? А харю Вовика повесил . ?
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Влада делает 70 посредников продажи газа,который не выходит с Украины и называет это реверсом перекладывания бумаг. Зачем нашим барыгам нужно ПАСЕ разве что для прикрытия.
Своих офшоров и контробанды с Россией в оборонпроме.Вот ПАСЕ и решило с наших кроме вреда никаког толка,а с паршивой овцы хоч шерсти клок 70$ млн.
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да ладно за столько лет Украина не сделала визовый режим с парашкой, еще и торговля начала расти, какие притензии к ЕС? 5 лет дали, а как этим временем воспользовались результат виден.
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Если столкнулся с БЕСПРИНЦИПНОСТЬЮ (и жаждой до БАБЛА), то прояви СВОЮ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ (не будь ТРЯПКОЙ, никому не позволяй ВЫТИРАТЬ ОБ ТЕБЯ НОГИ, ибо СВОБОДНЫЕ не терпят унижений, а РАБЫ готовы на все ради БЛАГ), Украина должна демонстративно выйти из ПАСЕ и ОБСЕ, не считаясь с никами "убытками и потерями" (материальными и другими), иначе достойна своего положения (РАБЫНИ)!
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но при этом самой не иметь НИКАКИХ ДЕЛ И СНОШЕНИЙ с оккупантом и агрессором!
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У тих, хто забуває історію все повторюється. Деякі країни забули про історію своїх відносин із росією, тому будуть нові рейси МН 17, нові війни ...та подібні нагадування, що нічого не треба забувати для того, щоб не повторювалися трагедії. До України були інші війни, не закінчилися вбивства росіянами у Сиріїї. Ви же в ПАСЄ пробачили росіянам масові вбивства у різних країнах. Живіть тепер з цим і чекайте повторення того, що у вас було.
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Вчера вечером сказала примерно так же, что если вернут раську федераську в ПАСЕ, она будет такой же импотентной организацией, как и ООН. На что мой собеседник ответил: бедной Европе нужны деньги .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег России, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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