 Украине стоит внедрить институт мировых судей, - Шаповал

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал "Українським Новинам".

"Мировые судьи это хорошая идея. Во многих странах этот институт прижился, почему в Украине эта идея не преживется?" - сказал он.

При этом, по его мнению, при внедрении этого института, проблем не избежать.

"Конечно будут какие-то проблемы, начальные проблемы, но этого не миновать. Но эти суды это хорошая и правильная идея", - подчеркнул Шаповал.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине. Также экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Кроме того, экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рабочую группу Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить только профессионалы, - и.о. главы прежнего ВСУ Гуменюк