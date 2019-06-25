EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  201  7
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (1221) судья (2141) Шаповал (87)

 Украине стоит внедрить институт мировых судей, - Шаповал

Бывший заместитель главы Конституционного Суда, экс-глава ЦИК Владимир Шаповал поддерживает идею создания в Украине института мировых судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал "Українським Новинам".

"Мировые судьи это хорошая идея. Во многих странах этот институт прижился, почему в Украине эта идея не преживется?" - сказал он.

При этом, по его мнению, при внедрении этого института, проблем не избежать.

"Конечно будут какие-то проблемы, начальные проблемы, но этого не миновать. Но эти суды это хорошая и правильная идея", - подчеркнул Шаповал.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине. Также экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Кроме того, экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рабочую группу Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить только профессионалы, - и.о. главы прежнего ВСУ Гуменюк

Источник: https://censor.net.ua/n3134043
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давай еще и мировых , военные трибуналы не забудьте...
 показать весь комментарий
 
а вот военный трибунал в воюющей стране нормальное явление. У нас уже были прецеденты, когда правильно ли применил оружие пограничник против нарушителей границы решает шмара в юбке или клоун в мантии ни дня не служивший в армии и не державший в руках Уставы ВСУ
Украине стоит внедрить институт мировых судей, - Шаповал - Цензор.НЕТ 1987
 показать весь комментарий
 
Вже настворювали різних судів дохрена, а на вихлопі нуль.
 показать весь комментарий
 
 
Новое название ничего не решит. Судьи должны быть
1. Прикасаемы
2. Избираемы
3. Односроковыми
4. Подотчетны
 показать весь комментарий
 
 
Мда, ТАКИХ свиней у нас ещё не хрюкало...
 показать весь комментарий
 
институт мировых судей, т.е. судей из громады предусматривает и исполнительную независимую власть громады - институт местного шерифа. А институт местного шерифа предусматривает наличие и права у населения на личное оружие.
Зеро пойдет на это или создаст симукляр института мировых судей, подделку, как в Кацапии?
 показать весь комментарий
 
 
праільна! І оклад їм не 200тищ - шо це за гроші? Сльози! Шоп зупинить коррррупцію, їм тра по ляму баксів щовівторка!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине стоит внедрить институт мировых судей, - Шаповал
 
 
 
 
 
 вверх