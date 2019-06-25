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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1326) Яценюк (7766)

 Яценюк о решении ПАСЕ по России: Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, - позорное.

"Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности оставляют этот форум", - заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в заметке на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

ПАСЕ - скомпрометирована, отметил он: "Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность".

Лидер НФ призвал "всех союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот общеевропейский позор".

"Двойные стандарты приводят к трагедиям. Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе", - написал Яценюк.

Он также выразил благодарность всей украинской делегации в ПАСЕ за борьбу: "Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это первый дипломатический удар, который Украина получила за 5 лет, - Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134040
 
   
 Топ комментарии
 
Не. ну если воюющая за независимость страна считает нормальным выбирать президентом в такой момент полностью отмороженного на всю голову клоуна - в прямом смысле этого слова, значит такая страна за свою независимость воевать не хочет, причем Европа? она нам клоуна президентом сделала?
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УЗеленского еще спят, поэтому и не комментируют эту новость?
Или им тупо по.... ?
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Назревает "Новый Мюнхен"? Правильно, когда-то, после него, Черчилль сказал : " Между войной и бесчестьем они выбрали бесчестье... Теперь получили и бесчестье, и войну...".
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Не. ну если воюющая за независимость страна считает нормальным выбирать президентом в такой момент полностью отмороженного на всю голову клоуна - в прямом смысле этого слова, значит такая страна за свою независимость воевать не хочет, причем Европа? она нам клоуна президентом сделала?
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согласен, но это не отменяет лицемерия европейских политиков. Слишком хорошая у них жизнь, что б еще думать об ужасах войны... (((
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Назревает "Новый Мюнхен"? Правильно, когда-то, после него, Черчилль сказал : " Между войной и бесчестьем они выбрали бесчестье... Теперь получили и бесчестье, и войну...".
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еге ж, цей мюнхен і називатиметься Страсбур(г)...
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Яр, понимаешь они думают, что мы "буферная зона" (правда окруженная со всех сторон (от ПНР, РБ, рыфы) будем всю эту порнографию сдерживать умываясь кровищей. Они респектабельные типа европейцы. Историю забыли.
Кстати, очень странное поведение Терезы Мэй (GB) и Нидерландов. Уж кто - кто не должен был выеживаться.
Далі буде.
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Писал уже, здесь - в молодости смотрел исторический фильм (то-ли, польский, то-ли, ГДРовский), о покорении Восточной Прибалтики, Тевтонским орденом... Там князь пруссов (прибалтийских славян), обратился к племенам эстов, ливов, жемайтов, с просьбой помочь в обороне... При этом сказал: "Мы будем сражаться...Но, когда они переступят через нас, они придут к вам...". Соседи помогать не пришли... В битве пруссы были разгромлены. Князь заколол себя кинжалом и сгорел на жертвенном костре... Перед смертью он послал своего приближённого к соседям, с известием: "Они через нас переступили... Ждите к себе...".
Задаю вопрос: "Где сейчас "пруссы", славяно-балтское племя? Где их язык?..."
Вот именно... Европа дождётся, когда ОНИ "переступят через нас...".
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бесчестье - это в Англии, в Украине = ПОЗОР!
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думаю что "новый мюнхен" уже произошел....
Наверное с того момента, как ЕС начала во всю заниматься Северным потоком 2

Все оформят постепенно и позже.
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Это ответ Европы на выбор Украины - вы ж там калякаете с иноземцами, спросите у них, что они думают о выборе украинского зрителя 95го квартала
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А шо їм думати коли вони бачуть як головний зебіл грає на роялі та скаче по фонтанам.
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Ты ему в подмётки не годишься, теперь представь себе какая ты мразь. Он в отличии от таких как ты отстаивает интересы Украины.
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УЗеленского еще спят, поэтому и не комментируют эту новость?
Или им тупо по.... ?
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там еще утренняя репетиция на рояле не закончилась
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Шобло барыжное - докерувалось теперь посылают в известное место...подонки.
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Сеня , где стена?
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По своему уровню опыта управления государственными делами Зе в принципе недалеко ушел от януковича - но януковича хотя бы боялись - мог реально в ухо дать... в общем провал полный, я говорю - еще ВР отдать этому клоуну - и Украина точно развалится
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Уже последний сапожник с конюхом высказались на эту тему. А тот, кто должен был это сделать первым, как глава государства до сих пор шаурму жует.
Такого позорного президента Украина еще не знала.
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"Теплый дядька". В каком месте Зе почувствовал теплоту теперь ясно. Имеют Зе и всю Украину по полной.
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Шо эвропейськи вклади Кролика пострадают?))
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Тролю, не переводь стілки на персоналії. Що по темі ?
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Пять лет сдерживали, а теперь Зе сопля на выход. Какой выход такой плевок в недомерка зеленого.
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Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко - "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ИФ) , и с другими". По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".
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при Порошенке не было все так быстро как этого бы хотелось,были и просчеты,но чтобы так просрать за месяц все это надо иметь талант
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Не, это они сделали подарок ПОРОХУ, за проделанную за 5 лет работу. Талант не причем.
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Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко - "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ИФ) , и с другими". По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".
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Тобто зараз Петро подзвоним Меркель і сказав, щоб та Україну зливала?
Зрозуміло....
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Та нет. К сожалению это закономерный результат деятельности именно Пэти и его насквозь гнилой и коррумпированной команды кумов, сватов, медведчуков, свинарчуков, климкиных и конононенков... Зедрот Пете так и заявил на стадионе что он прямое следствие его политики... Так сказать "точка" в вальцматой истории...
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а чо ж молодая команда этот момент пр .бала ? не отвратила?
или диджитал факап не тот ?
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Вот скажите, почему у всех этих политков с подобнвим заялениями вроде Пети, Сени, Гноси, Ляшка, рейтинг ниже плинтуа? Это причина таких заявлний или слодствие? Может иногда нужно помолчать как Зеля?
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Бл......... ь, заставят Яценюка взять автомат, заставят.
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Да, он, ****, такой, - с ганьбой жить не будет.
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Что бы вы понимали, что к чему. Зебеня вообще не в курсе происходящего, пока ему не скажут о том, или ином. Происходит это так: Зе говорят, мол тут такая ситуация, ПАСЕ проголосовало так и так. Зе: "А шо эта значит?". Это означает то-то и то-то. "А шо типерь надо делать? Шо нада гаварить?". Надо сказать то-то и то-то. "Харашо, напишите текст и давайте снимать ролик!"
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Не делайте из него идиота - он сознательный предатель
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Кто еще из сбитых летчиков не выступил по этому поврду? Нам очень интересно их мнение.
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тебя насилуют, а ты радостно подмахиваешь?
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ну честное слово, ощущение, что разговариваю с идиотом...
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А ви, особисто, як ставитесь до програшу України в ПАРЄ? Радієте?
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...в политике не бывает победителй и побежденных, все отнсительно. Знаю другое, что завышенные ожиданя - признак дебилов.
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И только ********* многозначительно жуёт шаурму...бо сценарий ещё в доработке
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Поросенко уже с 14 года выбрал для себя и нас - Мюнхен . Кроль бы молчал , продал бы еще быстрее , там по морде все видно - ху йло !
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"Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность"
........
Однозначно! Нельзя садиться на одном поле там, где гадит "русский мир"!
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Pravilno on govoryt pro priostonovlenyje,po drugomu bojus i dalse budet idti vsio polzu ruskix po ixnemu zelaniju.Nado obratyt vnymanije tolko tak,po drugomu oni nepojmut.
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Яценюк! Красти на "Східному Валу" під час бойових дій називається мародерством!
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ваня, то, чем занимаешься ты, называется фейкомётством.
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Попередній аудит свідчить про розікрадені гроші на будівництві "Стіни Яценюка"
Корупційні дірки в ''Стіні Яценюка'' | Українська правда
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Яценюк про рішення ПАРЄ щодо Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи - Цензор.НЕТ 6041
Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Удивительно успешными оказались визиты
новоизбранного президента Украины
во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали
возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
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для цього власне лохам намаячили голосувати за преЗЕрватив. Раніше хоча б на руки гречку давали, а тепер барани не копійки не отримали - гроші пішли їх пастухам, що так ювелірно за допомогою віртуальних пряників стадо скерували у прірву.
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Нет, Сеня, это лишь означает, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, увы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк о решении ПАСЕ по России: Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе
 
 
 
 
 
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