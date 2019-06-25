 Яценюк о решении ПАСЕ по России: Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе

"Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности оставляют этот форум", - заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в заметке на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

ПАСЕ - скомпрометирована, отметил он: "Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность".

Лидер НФ призвал "всех союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот общеевропейский позор".

"Двойные стандарты приводят к трагедиям. Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе", - написал Яценюк.

Он также выразил благодарность всей украинской делегации в ПАСЕ за борьбу: "Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок".

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.