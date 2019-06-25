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Все про:ПАСЕ (1326) Порошенко (17614) Россия (73133)

 Это первый дипломатический удар, который Украина получила за 5 лет, - Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации в Ассамблею, является мощным вызовом Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. 

Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятая ПАСЕ резолюция - недопустимая уступка РФ, свидетельство отхода от принципов и ценностей Совета Европы, - МИД

Вместе с тем, Порошенко пообещал, в ближайшее время задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше".

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.

Это первый дипломатический удар, который Украина получила за 5 лет, - Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134037
 
   
 Топ комментарии
 
Подождите, он ещё шаурму не докушал и колпак шута не одел, этот ваш "президент".
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Зелебоба не будет на G-20 причина одна его одного отпускать в общество людей хоть на минуту нельзя бо оно полностью тупое полено
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Щас какой-нибудь экс-рыг из "офиса презедента" шо-то вякнет от имени ЗЕли.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 13 ч.13 часов назад

IRON LADY vs IVAN's BLADY Мэй поддержала возвращение права голоса делегации РФ в ПАСЕ.
Тэтчер перевернулась в гробу от позора за Британию. Лидеров UK больше не делают из железа, а в основном из г*вна. Ну как таких, как Мэй, уважать?
Вот дедушка Пу и @бёт их в меру старческих сил.
Це перший дипломатичний удар, який Україна отримала за 5 років, - Порошенко про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5199
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Британская делегация голосовала против РФ
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Ну и Порошенко им явно мешал.
Ютсюда столько прыти в борьбе с коррупцией.
Видите что Зе сидит тихонько и сопит двумя дырочками в тряпочку.
Именно такой президент им и нужен был вместо пороха.
И заметьте что тема борьбы с коррупцией уже никому не интересна.
Это было сразу очевидно
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Узнаю Петю, браво - Зеленский оказывается "нанес удар по фундаментальным европейским ценностям"
А затем на развалинах часовни...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭто первый дипломатический удар, который Украина получила за 5 лет, - Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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