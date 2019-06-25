 Это первый дипломатический удар, который Украина получила за 5 лет, - Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине.
Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - написал он.
Вместе с тем, Порошенко пообещал, в ближайшее время задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше".
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.
IRON LADY vs IVAN's BLADY Мэй поддержала возвращение права голоса делегации РФ в ПАСЕ.
Тэтчер перевернулась в гробу от позора за Британию. Лидеров UK больше не делают из железа, а в основном из г*вна. Ну как таких, как Мэй, уважать?
Вот дедушка Пу и @бёт их в меру старческих сил.
Ютсюда столько прыти в борьбе с коррупцией.
Видите что Зе сидит тихонько и сопит двумя дырочками в тряпочку.
Именно такой президент им и нужен был вместо пороха.
И заметьте что тема борьбы с коррупцией уже никому не интересна.
Это было сразу очевидно
А затем на развалинах часовни...