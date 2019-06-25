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 Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС

24 июня вооруженные формирования РФ 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 15 - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета;
- шесть раз окраины Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- семь раз вблизи Марьинки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Богдановка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- три раза неподалеку от Широкино - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраины Каменки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи н.п. Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- окраину Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз:

- дважды район населенного пункта Пивденне - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраины Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм;
- дважды район населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- три раза недалеко от Луганского - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от н.п Кряковка - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружению, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 24 июня трое оккупантов были ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Лебединское из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.

Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс Зоопарк врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС 01
Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс Зоопарк врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС 02
Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс Зоопарк врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3134035
 
 
 Топ комментарии
 
пока ВСУ разрешают стрелять.....

Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС - Цензор.НЕТ 6008 Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 17 мин.17 минут назад

В р-ні Докучаєвську проведена успішна операція підрозділу ОС за допомогою ПТРК.За даними розвідки стало відомо знищення 3 вогневих точок російсько-окупаційних військ.Безповоротні втрати противника склали 10 осіб, санітарні 13 осіб!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1143401059450281989



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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським під.арастичним окупантам!!!!
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пока ВСУ разрешают стрелять.....

Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС - Цензор.НЕТ 6008 Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 17 мин.17 минут назад

В р-ні Докучаєвську проведена успішна операція підрозділу ОС за допомогою ПТРК.За даними розвідки стало відомо знищення 3 вогневих точок російсько-окупаційних військ.Безповоротні втрати противника склали 10 осіб, санітарні 13 осіб!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1143401059450281989



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побажаемо ще гарних пострілів, щоб як умово більше бісів масковських до пекла відправити!!!! Слава Героям України!!!
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Збільшення обстрілів попре рішення пасє, уявляю що буде через місяць.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським під.арастичним окупантам!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС
 
 
 
 
 
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