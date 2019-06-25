 Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага. За сутки - 44 обстрела, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- пять раз район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета;

- шесть раз окраины Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- семь раз вблизи Марьинки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды в районе населенного пункта Богдановка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- три раза неподалеку от Широкино - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраины Каменки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи н.п. Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Чермалыка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- окраину Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз:

- дважды район населенного пункта Пивденне - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраины Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм;

- дважды район населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- три раза недалеко от Луганского - из автоматических гранатометов;

- неподалеку от н.п Кряковка - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружению, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 24 июня трое оккупантов были ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Лебединское из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.





