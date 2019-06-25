 Закрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок"

Об этом сообщила в июньском выпуске редакция журнала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Литакцент.
"Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего "Барвинка" очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: "До свидания!" - говорится в сообщении.
Журнал основан в 1928 году. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Совокупный тираж за более чем 86 лет превысил 315 млн экземпляров. Издателем журнала был редакционный коллектив, оформленный как собственник. Государственных дотаций издание не получает в связи с законодательством о независимости СМИ.
Ежемесячный литературно-художественный журнал "Барвинок" для детей младшего и среднего школьного возраста основано в январе 1928 года в Харькове под названием "Жовтень". После военной перерыва его выпуск возобновили в апреле-мае 1945 года уже в Киеве как "Барвинок".
Так сделайте журнал виртуальным
А на самом деле это очень удобные гаджеты
Ну и раз уже новое поколение другое, так надо дать ему то, что ему зайдёт.
Кроме того в цифровом виде можно сделать кучу развивающих интерактивных игр
Надо духу времени соответствовать, сейчас другие дети.
Русня вы палитесь
Художника, письменника...
3 21 квітня при владі твої любімиє кремлівські шістки...
2. Що вкрав Порошенко. Пруф.
«Барвінку», ми завжди будемо тебе пам'ятати.
До речі, кацапи в 2015 внесли Барвінок до екстремістської літератури!!!
«Бандєровскій журнал»...
« Ned Stark
По секрету, Барвінок давно уже не державний. І його не спонсорували з бюджету ані при Зе, ані при Петі, ані при Янику.»
Без усліякої пропаганди, окрім як любові до нашої мови та культури. Мабуть тому він і закривається, ліберахам не подобається відсутність збоченців, русні - відсутність імперської пропаганди, а націоналістів знову ніхто не слухає. Самовбивче ігнорування здорового глузду.