 Закрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок"

Об этом сообщила в июньском выпуске редакция журнала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Литакцент.

"Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего "Барвинка" очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: "До свидания!" - говорится в сообщении.

Журнал основан в 1928 году. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Совокупный тираж за более чем 86 лет превысил 315 млн экземпляров. Издателем журнала был редакционный коллектив, оформленный как собственник. Государственных дотаций издание не получает в связи с законодательством о независимости СМИ.

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Ежемесячный литературно-художественный журнал "Барвинок" для детей младшего и среднего школьного возраста основано в январе 1928 года в Харькове под названием "Жовтень". После военной перерыва его выпуск возобновили в апреле-мае 1945 года уже в Киеве как "Барвинок".