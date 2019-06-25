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Все про:дети (3594) закрытие (92) украинский язык (688) журнал (26)

 Закрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок"

Один из старейших детских журналов Украины "Барвинок", который имеет 90-летнюю историю, прекращает работу.

Об этом сообщила в июньском выпуске редакция журнала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Литакцент.

"Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего "Барвинка" очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: "До свидания!" - говорится в сообщении.

Журнал основан в 1928 году. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Совокупный тираж за более чем 86 лет превысил 315 млн экземпляров. Издателем журнала был редакционный коллектив, оформленный как собственник. Государственных дотаций издание не получает в связи с законодательством о независимости СМИ.

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Ежемесячный литературно-художественный журнал "Барвинок" для детей младшего и среднего школьного возраста основано в январе 1928 года в Харькове под названием "Жовтень". После военной перерыва его выпуск возобновили в апреле-мае 1945 года уже в Киеве как "Барвинок".

Источник: https://censor.net.ua/n3134032
 
 
 Топ комментарии
 
Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслов реальности.. Источник: https://censor.net.ua/n3134032

Так сделайте журнал виртуальным
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Жалко. Не витримав жлоболізації та кацапошансонщини.
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Зебилам нужжна шаурма и рассмеши гомика. Увы. Доброе и вечное уже стало не в тренде.

Закрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок" - Цензор.НЕТ 740
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Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслов реальности.. Источник: https://censor.net.ua/n3134032

Так сделайте журнал виртуальным
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Нет, никакой виртуальный мир не заменит живую книгу, общество дуреет, такова цена технологического прогресса.
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Так говорили и об электронных книгах, и о планшетах.
А на самом деле это очень удобные гаджеты

Ну и раз уже новое поколение другое, так надо дать ему то, что ему зайдёт.
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Ну, разве не подтвердилось то о чем говорилось? Население всё больше малообразованное, малочитающее, предпочитающее социальные сети хорошей книге.
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Так можно читать с гаджетов. Книга или журнал, прочитанные с айпада ничем не уступают книге на бумаге.
Кроме того в цифровом виде можно сделать кучу развивающих интерактивных игр

Надо духу времени соответствовать, сейчас другие дети.
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Зебилам нужжна шаурма и рассмеши гомика. Увы. Доброе и вечное уже стало не в тренде.

Закрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок" - Цензор.НЕТ 740
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А когда конкретно ты лично покупал тот Барвинок?
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за цими чебурашками, чебурнетами, чебуреками і шаурмою про котигорошка з булавою і не згадують
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Давно Чебурашка стал национальным украинским символом?

Русня вы палитесь
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пятипроцентная ылита уже оскорбила украинских жен, матерей. Сейчас по детям пройдутся и получат свой законный 1% на выборах
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На хер здесь эта кацапская ушастая хрень?
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Жаль... На нем выросло моё поколение, и мои дети... Первой (и самой любимой) книгой была поэма "Барвінок і Ромашка"... Ещё читать не умел, но от отца требовал, почитать...Когда исполнилось пять лет, у отца кончилось терпение - научил читать... Кроме "Букваря", постоянно подкладывал "Малятко" и Барвінок"...
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Жалко. Не витримав жлоболізації та кацапошансонщини.
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програші на всіх фронтах...всьо пропало, всьо пропало
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Всьо пропало - так співали на виборах виборці Зе, слідуючи кацапській пропаганді проти не ідеального, але на своєму місці Порошенка.
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Ну от зараз є єдиний блок націоналістів - хлопці на свому місці, проголосуєш? Чи будеш мастурбувати на європейську солідарність, яка може і не пройти до парламенту?
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Невже серед єдиного блоку націоналістів немає жодного меценату, який би не словами, а гривнею підтримав ураїнський дитячий журнал? Чи підтримка рідної мови ними реалізується лише утиском інших мов?
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И зе и пе и ***** и Трамп с Абамкой. Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок" - Цензор.НЕТ 723 Виновата редакция, могла бы создать интернет версию журнала. Только старперы привыкли с бумагой возиться. А печатная продукция сейчас не дешевое удовольствие
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Для цього ще треба талант.
Художника, письменника...
Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок" - Цензор.НЕТ 8927
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Рынок диктует правила. Нет спроса, нет дотаций. Ожидаемый результат. Хотя очень печальный
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Причому тут попит? Якщо бидло читає бульвар го*дона, то що йому ще й дотації давати???
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попробуй включить мозги. "Барвинок" журнал для детей. И чтобы он продолжал существовать надо либо менять редакционную политику, либо финансирование. Высер против Гордона не уместен. От издает свою бульварную прессу практически самостоятельно.
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Журнал для дітей навряд чи зможе бути сильно прибутковим, причому будь-де - що в Україні, що в Швейцарії... Але прямі дотації журналу не треба, достатньо, щоб міністерство освіти передплатило певну кількість журналів у шкільні бібліотеки. Це невеликі кошти насправді і року до 2010 так і робилося...
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Жаль.З цим журналом ріс я, мої ровесники, мої діти... Але що поробиш, суспільство остаточно зебілізується.
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Довели порохнявые издание до цугундера.
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Проснісь.
3 21 квітня при владі твої любімиє кремлівські шістки...
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А я и не сплю. Кто воровал пять лет, как в последний день?
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1. 3 21 квітня при владі твої любімиє кремлівські шістки...
2. Що вкрав Порошенко. Пруф.
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По секрету, Барвінок давно уже не державний. І його не спонсорували з бюджету ані при Зе, ані при Петі, ані при Янику.
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R.I.P.
«Барвінку», ми завжди будемо тебе пам'ятати.
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Чудовий дитячий журнал був - у школі навіть передплачував його.

До речі, кацапи в 2015 внесли Барвінок до екстремістської літератури!!!
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Ну, там у них, звіряче чуття небезпек.
«Бандєровскій журнал»...
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Сумно, держава немає гроші на дітячій журнал украінською мовою.
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діти мають підтримувати журнал своїм коштом...є резерв - шкільна форма не обовязкова, пішли дощі і стало прохолодніше - менше прохолодних напоїв і морозива можна споживати...і зекономлені кошти задонатить на журнал
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Если руки из опы - пусть закрывается! Или теперь может всех криворуких поддерживать за счет бюджета???
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Очі в тебе в жопі :
Закривається один із найстаріших українських дитячих журналів "Барвінок" - Цензор.НЕТ 5180« Ned Stark

По секрету, Барвінок давно уже не державний. І його не спонсорували з бюджету ані при Зе, ані при Петі, ані при Янику.»
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Якщо журнал проіснував 90 років і не закрився навіть у бідні 90-ті (коли купа видань закрилися типу "модних" і "прогресивних" Кієвскіх вєдомостєй), то значить руки у колективу ростуть правильно...
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Крутий був журнал для дітей((
Без усліякої пропаганди, окрім як любові до нашої мови та культури. Мабуть тому він і закривається, ліберахам не подобається відсутність збоченців, русні - відсутність імперської пропаганди, а націоналістів знову ніхто не слухає. Самовбивче ігнорування здорового глузду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакрывается один из старейших украинских детских журналов "Барвинок"
 
 
 
 
 
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