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 Политзаключенный Бекиров практически ничего не ест в СИЗО оккупированного Симферополя, - адвокат

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого в оккупированном Крыму ФСБ РФ обвиняет якобы в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови".

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин после посещения Бекирова в СИЗО Симферополя, передает Цензор.НЕТ.

Активист подтвердил защитнику, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога.

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. Со слов врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне пояснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить и ситуация может быть вплоть до комы", – рассказал Ладин.

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Также адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью, как "очень высокую".

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3134027
 
 
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ПАРЄ не бачить тебе... Як не бачить, що РФ окупувала твою Батьківщину....
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Манипуляции врачей заняли 20-30 мин. Так обычно и бывает. Сколько надо для взятия крови на анализ?
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Как сколько? Этож не простой человек... Личный врач, санитары, сиделки, реанимобиль... Отдельная кухня...
Тюрьма это не курорт.
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Зато прподажные европейские твари вернут в ПАСЕ парашников.
ЗеДауны, как бы вы не обгаживали Петруччо, а при ПОРОХЕ ТАКОЕ было не возможно даже предствавить, а вот при вашем фигляре это произошло.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолитзаключенный Бекиров практически ничего не ест в СИЗО оккупированного Симферополя, - адвокат
 
 
 
 
 
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