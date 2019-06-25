 Принятая ПАСЕ резолюция - недопустимая уступка РФ, свидетельство отхода от принципов и ценностей Совета Европы, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины относительно одобрения ПАСЕ резолюции "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования".

"МИД Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования" является недопустимой уступкой РФ, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы.

Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию.

То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - сказано в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а следовательно и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе и в Российской Федерации.

"Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, ее Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что МИД Украины последовательно выступал против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.

"Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории либо были оккупированы СССР, либо сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", - сообщили в МИД.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.