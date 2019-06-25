 Принятая ПАСЕ резолюция - недопустимая уступка РФ, свидетельство отхода от принципов и ценностей Совета Европы, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины относительно одобрения ПАСЕ резолюции "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования".
"МИД Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования" является недопустимой уступкой РФ, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы.
Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию.
То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - сказано в сообщении.
В МИД подчеркнули, что лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а следовательно и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе и в Российской Федерации.
"Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, ее Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - сказано в сообщении.
В ведомстве также отметили, что МИД Украины последовательно выступал против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.
"Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории либо были оккупированы СССР, либо сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", - сообщили в МИД.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.
Только кто ж сейчас на такое в Украине пойдет? Грустно, каждый день дерьмо...
і не пустить сраліна в Париж), зараз ситуація подібна, єдине сралін=фюреру******!
Это он виноват, что все 5 лет рыги в шоколаде. И что подонки возвращаются, которым за 5 лет нечего не предъявили и дел никаких не завели.
И за воровство и мародерство в армии тоже он виноват. И за взорванные склады на миллиарды. Это тоже он.
И за международную политику последних пяти лет, итоги которой мы сейчас пожинаем.
И за воскресшего медведчука и его возвращение в украинскую политику и второе место в рейтингах. Тоже он.
Что-то до хрена он за месяц успел.)))
Какая же это успешная международная политику, которую можно развалить за месяц?
Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Швеция - этих Зеленскому еще не удалось убедить голосовать за резолюцию?)))
Это 100% ЗЕ дипломатическая перемога
Вот така вот х.. малята!
Дали буде...
Он оказался НИКАКОЙ!
значит молча схавает все что скажут...
ЗЕ фаны...где заявления по этому поводу вашего ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО?))
или шаурма и фонтаны для него важнее?
Или он шорты меряет в АП?)))
Игрь Валерич с ****** все порешают...
А 73% лохов ЗЕ берет на себя...
Сеть повеселил шедевральный снимок с Путиным (фото)
В сети смеются над забавным фото с российским президентом Владимиром Путиным и козой.
Об этом написал в Twitter блогер Фашик Донецкий.
"Цап и кацап. Автор шедевра неизвестен", - подписал он фото.
Под фото появились смешные комментарии пользователей.
""Может то х**ло еще и зоофил?", - занервничало животное...", "Так ху*ло зарабатывало первый капитал, когда pornhub еще не существовал", "И ведь не сразу угадаешь, где президент России", "Та. Побелел, рога выросли, а в остальном похож", "Мальчики больше не дают в пупки целовать?", - пишут комментаторы.
"Рост российской экономики в мае замедлился почти в 9 раз .... В первом квартале 2019 года экономика выросла всего на 0,5%, а за все пять месяцев - на 0,7%. Основная причина замедления роста - падение показателей в промышленном производстве...."
"Снижение роста российской экономики спрогнозировал Всемирный банк (ВБ). Анализ опубликован 4 июня в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций». Если в апреле экономисты ВБ прогнозировали рост экономики в РФ в текущем году на уровне 1,4%, то в начале июня их ожидания упали до 1,2%. Притом что прошлогодние темпы роста отечественной экономики аналитики считают рекордными - они составили 2,3% за последние шесть лет. Объясняя свой пессимизм, Всемирный банк указал на сокращение нефтяной добычи. Говоря о российской экономике, эксперты ВБ констатируют «ужесточение международных экономических санкций и давление международного финрынка»" - і т.д.https://www.fontanka.ru/2019/06/05/014/
Кста, той же гугль дає довідки росту ВВП України, і в умовах війни. За 2018рік - 3,4%. Порівняйте.
Нікому принципи, а тим паче Україна не потрвбні
Потрібно шукати союзників і воювати.
Делегация Украины обратилась к Зеленскому, предложив встретиться и обсудить общую стратегию.
Делегацию Украины и просьбу… п.р.о.и.г.н.о.р.и.р.о.в.а.л.и.
Впервые за пять лет.
Вы, избравшие его, сделали это вместе. Гордитесь собой."
Напередодні червневої сесіі ПАРЄ в Страсбурзі українська делегація звернулася до АП ( чи до офісу, чи до бюро, як там правильно) нового президента з проханням про зустріч. Аби обмінятися інформацією про виклики, узгодити наш спільний план дій, проговорити, як тримати оборону в РЄ.
Це потребувало серйозноі кулуарної роботи, тиску на наших міжнародних партгерів , щоденних телефонних переговорів не лише в рамках міжпарламентського діалогу і дипломатичної роботи. Це потребувало в першу чергу лідерства президента.
Так було всі попередні 5 років. В січні 2019 нам вдалося зупинити цю доповідь, бельгійки пані Суттер, її відправили назад в комітети. Й тільки наша делегація , наш посол Дмитро Кулеба, МЗС , президент Порошенко й його радники знають , яка була проведена попередня робота, які включені механізми переконання Німеччини і Франції….
На нинішнє звернення нашої делегаціі ми не отримали ніякої відповіді з АП і від президента. Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі.
І ось ми , « старі обличчя», разом з однодумцями з Британії, Грузії, Польщі , країн Балтії, боремося тут за принципи,х. Ми , представники різних груп і фракцій, в розпал виборчої кампанії, відкинули , як і ВСІ ЦІ 5 РОКІВ, всі протиріччя і тут б'ємося як одна команда, одна українська збірна.
Ми , « старі обличчя» , вміємо об'єднуватися заради національних інтересів України, працювати в кулуарах і залі, приготувати « сюрприз» ПАРЄ з 250 поправок , примусити розглядати рапорт до ночі, шукаючи вс шляхи зупинити реванш. Бо за нами - Україна.
Юрий Бирюков
РS: не палити (громити) канальї слід було, а палити шини перед ними... І, хоча би журиків та "гостей" люструвати народною люстрацією...
до речі для мене це ще питання чи взагалі треба в обмін на санкції проти росії з боку заходу, йти на поступки яких домагається кремль і до яких підштовхували раніше і ************ зараз українську владу керівники ес (меркель макрон) я маю на увазі ті ж самі мінські домовленості.
я вважаю тих хто закликає "зупинити війну" такими ж шахраями як і ті хто тримає як прапор гасла тільки вступ до нато і єс нам допоможе. я не проти вступу до нато і єс, але до цього дуже далеко. а сьогодні треба шукати відповіді на виклики що стоять перед україною вже зараз.
іншого шляху ніж ставати сильними немає.