 118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали: Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция, Азербайжан.

Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали: Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения, Нидерланды.

Полным составом "против" голосовали: Украина, Грузия.

Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании, Швеции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ