 118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали: Франция, Испания, Италия, Норвегия, Австрия, Словакия, Португалия, Сербия, Турция, Азербайжан.
Частично резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали: Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения, Нидерланды.
Полным составом "против" голосовали: Украина, Грузия.
Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса против резолюции от: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании, Швеции.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ
Європейці не розуміють, чому Україна торгує з агресором але чомусь закликає інші країни вводити санкції.
Треба повернути все - і добувати уран і збагачувати і мати атомну зброю.
Крапка.
Вас, падлы, я бы первых "к стенке" поставил бы!
Удивительно успешными оказались визиты новоизбранного президента Украины во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
Теперь они обвиняют всех кроме себя и тех евросвиней, что их кинули.
Ось мій коментар зебілам ще на початку лютого. Так ви ж і чути не хотіли, бо шібко грамотниє. Тепер їжте, не обляпайтесь.
- Таки да. А вы не в курсе, почему на это не реагирует "президент" Зеленский?
- Он занят более важными с его точки зрения делами.
- Какими, если не секрет?
- Нюхает шаурму, бугает под фонтанчиками и выбирает для покраски Коломойским ларёк. Или два ларька.
Истину говоришь. Тошнит от этих напыщенных рож.
І єврогейці , по цю днину,
Без х@я рузького в дуплі,
В душі відчули порожнину.
Я вас прошу, а - эти все последние 6 лет проституции Европы никого не удивили ???
Я думаю сами европейцы охренели от - этого всего, таки Европа на соплях держится увы...
А ось грузинського вина треба буде купити обов'язково. Тай Польщі, Литві, Латвії, Эстонії дяка, вони наші природні союзники. Великобританії та Швеції не забуваймо. Коли виникатимуть якісь питання міжнародного характеру то, потрібно завжди пам'ятати, на кого можна, а на кого ні покластися.
Украине нужна победа Джо Байдена.
Конечно, раша агрессор и должна нести наказание. Но у Европы свои интересы. Там все считают.
Нужно строить экономически сильную Украину, с реальными правами людей, а не писанными только на бумаге. Тогда с ней и будут считаться как с сильным государством, а не как со стоящим с протянутой рукой.
Тому всі геополітичні зміни більшість визнала за доконаний факт, який впливу циркового мистецтва не піддається.