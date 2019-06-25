EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3225  98
Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) Гройсман (4797)

 Возвращение делегации РФ в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права, - Гройсман

Возвращение российской делегации в ПАСЕ является реваншем агрессора и полным пренебрежением к нормам международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", – написал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору", - Арьев

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Возвращение делегации РФ в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134023
 
   
 Топ комментарии
 
А где гидрант и его реакция на свой позорный политический вояж по европам, и как следствие - возврат рф в ПАСЕ?
Его кто то видел за последнюю неделю?
 показать весь комментарий
 
Мене цікавить що скажуть з цього приводу Узеленського.
Цікаво, недопрезедент уже зрозумів що обісрався?
 показать весь комментарий
 
кацахол - он не обосрался...., это его план и план его команды...

Так что не передергивайте...
Обосрался - это когда приложил все усилия, выступил в ПАСЕ, провел множество личных встреч в ЕС что бы не пустить рашу и тд...
А сейчас это называется преступная бездеятельность на корысть врага.
Что бы создать условия с чистого листа..., после референдума...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вместо того, чтобы в 2014 году перекрыть кацапам транзит в гейропу нефти и газа, вы, свынарчуки, развили бурную торговлю с кацапами. За это время подоспели СП1 и СП2. А теперь Украину кинули, как лохов. Сучьему потроху за это подяка.
 показать весь комментарий
 
 
зебил, ты не офигел так передергивать?
в 2014 рф убрали из ПАСЕ, в 2019 вернули, благодаря "слуге русского народа"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Назови хоть одного в ПАСЕ, от Зе, свынорылый. Вы ж уроды, даже визы не ввели с кацапами за 5 лет. Кстати, я не зебил, а антисвынорыл. Понял, потроховатый?
 показать весь комментарий
 
 
Жабоватный, зе сьездил на переговоры на высшем уровне, резы на табло в ПАСЕ, даже тут событийно-логические связи таким как ты недоступны.
Его волнует только одно - продажа своих медийных русскоязычных продуктов на крупнейшем рускоязычном рынке и все.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
5 лет свынорылого пэдраса волновали только продажи рошенок - вот и результат. Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9826
 показать весь комментарий
 
 
у всех неудачников виноваты во всем попередники.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда будут петушить твоего потроха, тогда и посмотрим, кто неудачник.
 показать весь комментарий
 
 
ааа, так ты с зоны вещаешь, кацапчик?
зуб даешь?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Петя только их и винил...
 показать весь комментарий
 
Пороху попередники не мешали, он сметал все на своем пути, не ври.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо он там сметал, удмурдЪ? Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7765
 показать весь комментарий
 
 
***********, перекрой украина транзит и твои нордстримы качали бы газ уже в следующем году
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свынорылое лайно, в 2014, СП-1 не в состоянии был прокачать нужный поток газа для гейропы, а СП-2 не было и в помине. Соси лучше молча рошенку, потроховатое. Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2758
 показать весь комментарий
 
скоморох, одень кокошник на свою тупую бошку, он тебя настроит на одну волну с космосом...и боярки засоси, как здесь пишут)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе совет дали, свынорылыое? Вот и выполняй свое предназначение, лицо нетрадиционной ориентации (в плохом смысле) Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2026
 показать весь комментарий
 
***********, да тебя возбуждает - гейропа и ориентация... еще и смыслы в этом находишь)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В твоем же стиле, ************, не подавись рошенкой от возбуждения
 показать весь комментарий
 
Сраный сильвер ,лучше подскажи как это надо было сделать.Назови какую торговлю и чем? Если только твоим очком кацарылым.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О. видно сразу стиль, тупого вонючего свынорыла. Подскажу лично для тебя - просто иди туда откуда сорвалось... Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2145
 показать весь комментарий
 
 
Свинорыло это бренд кацарылых .Так что это ты.
 показать весь комментарий
 
 
Мене цікавить що скажуть з цього приводу Узеленського.
Цікаво, недопрезедент уже зрозумів що обісрався?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего он не понял и не поймет, как и 73% зебилов.
 показать весь комментарий
 
 
це не на часі...обої б підібрати в новий кабінет, а ще фонтан запустити і майданчик для протестів облаштувати..и нету других забот
 показать весь комментарий
 
 
кацахол - он не обосрался...., это его план и план его команды...

Так что не передергивайте...
Обосрался - это когда приложил все усилия, выступил в ПАСЕ, провел множество личных встреч в ЕС что бы не пустить рашу и тд...
А сейчас это называется преступная бездеятельность на корысть врага.
Что бы создать условия с чистого листа..., после референдума...
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі-то згодний. Це справді перемога команди Узеленського. Здається, Бєня таки отримає місце в кооперативі ;Озєро;.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо тебе, порохоботе, щось цікавить, читай всю новинну стрічку Цензора. Те, що тебе типу цікавить, написано о 22:48.
 показать весь комментарий
 
 
не пали вату - они до сих пор путаются с какой фамилией 73 % дебилов выбрали себе клоуна
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обосралось в ПАСЕ делегация, состоящая из ПЕСика.
 показать весь комментарий
 
 
Та ніхто не обісрався, давайте не будьмо ідіотами. Адже несподіванки, власне, немає. Наша делегація давно попереджала, що втримати ПАСЄ від такого кроку неможливо і що до того йдеться. Наша делегація зробила все, що могла, навіть більше, ніж могла. Світом править бабло, пардон, економіка, а не політика. Насправді політика - служниця бабла, пардон, економіки. Так було завжди.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чтобы гейропа бесперебойно получала нефть и газ через Украину, офшорник подписал в Минске договорняк в обмен на неприкосновенность своих счетов на Западе. Эта падаль еще 5 лет назад продала Украину - а теперь пожинаем плоды.
 показать весь комментарий
 
 
Але без підтримки Президента та МІС - це марна справа. А там зміна курсу.
 показать весь комментарий
 
Премьер-министр Владимир Гройсман
считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется
врагами для дестабилизации государства.

Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому "Forbes", которым он поделился в Facebook.

"Многие
наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда
выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют,
что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено",
- сказал Гройсман.
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно верно.
Коррупции в ПАСе больше чем в Украине.
И это только одна структура продемонстрировавшая свою суть.
 показать весь комментарий
 
 
А где гидрант и его реакция на свой позорный политический вояж по европам, и как следствие - возврат рф в ПАСЕ?
Его кто то видел за последнюю неделю?
 показать весь комментарий
 
 
оно разучивает новый концерт на рояле
 показать весь комментарий
 
 
Готовит очередной гениальный ход - пробежка через фонтан, играть членом на пианино, шаурму пожрать. В общем скоро увидим.
 показать весь комментарий
 
 
Та воно переплутало Катерину Зеленко з Вовочкою Зеленським.
 показать весь комментарий
 
 
Ты, я вижу, своего рошенвского барыгу не забудешь никогда.
 показать весь комментарий
 
а где наш зебильный президент или за пожиранием шаурмы и беганьем по фонтанам некогда ему?
 показать весь комментарий
 
 
Ребята!Не надо ругаться.Лучше давайте ПОЗДРАВИМ нового ПРЕЗердента и его перспективную зе-команду с ПЕРВОй победой на международной арене.Своим интригующим молчанием и встречами с европейскими лидерами,он приближает день капитуляции и долгожданного мира.Ура!товарищи,Ура!Следующая победа - принуждение сепаратистов к переговорам с Киевом,при посредничестве лучших "друзей" - макарона и меркель.
 показать весь комментарий
 
 
Не зря собор в Париже сгорел. Не понимают еввропогейцы Знаков Свыше.
 показать весь комментарий
 
 
Хм. Это с какой стороны посмотреть. А, что если эуропейцам дали понять, шо сгорит усе, шо может гореть - вот они и труханули в штаны, и, как следствие, вернули запоребрик в пасе
 показать весь комментарий
 
 
зато мы понимаем-вон сколько складов взорвалось
 показать весь комментарий
 
 
Ска а сказать правду сцикотно? Коли ви бігали як перелякані вимагали санкції хто збільшив товарообіг з агросором? Коли ви сцяли в очі про реформи, коли ви крали під час війни, коли створювали монополію в енергосекторі, коли дизтрубу віддали посібникам? Чи зеля винен в тому що кожної п'ятниці пуста зрада під час війни. Ідіть у відставку! Маємо те, що маємо!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тобі цьго не зрозуміти...
 показать весь комментарий
 
 
Зрада, зрада. Пуста зрада. Видихай уже.
 показать весь комментарий
 
Добре сказано! Тільки 5% це не потрібно... Думати, це не їхнє.. Там в голові - шаурма, пісюн, піаніно...
 показать весь комментарий
 
 
Так говорили и про 25%, а оказалось их гораздо меньше.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если судить по высерам и кучах дерьма, которые они оставляют везде и всюду, то такое впечатление, что их 90%. Вместо того, чтобы объединиться, они, как и их хозяин Порошенко, продолжают разъединять страну и сеять раздор (и надо же, ***** не нападет). Никак не поймут, что президенты приходят и уходят (ведь это нормально и вечные президенты существуют только в совковых государствах), а Украина остается.
 показать весь комментарий
 
 
Вы почитайте их комментарии. Они направлены на разъединение и стравливание. Постоянные оскорбления, фейковые вбросы, инсинуации.
Тут вопрос даже не в том, кремлевская ли это пропаганда. А в том, кто просто обдолбанный телепузик, а кто сознательно.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо писать из Италии или под Итальянским прокси по заказу ПР агенства?
 показать весь комментарий
 
вам видніше, які агентури що замовляли. Не доплатила шоколадна агентура, шукаєте інших роботодавців?
 показать весь комментарий
 
"хто збільшив товарообіг з агросором?"- студія кварталу на висміювані України.
Реаний обіг товарів з рф впав з 75% до 7% і менше,з 2014 до 2018р.
Треба дивитись не "росия24",а реальну статистику.
 показать весь комментарий
 
Европейцы поняли по отношению правительства Гройсмана к реформам, что Европа нам не нужна.
 показать весь комментарий
 
 
Это после визита Зехидранта произошло. Макрон его понял правильно - рф не агресор,внутрнний конфликт,повстанцы и тд.
 показать весь комментарий
 
Из жизни Президента Владимира Зеленского

За месяц работы г-на Зеленского на посту Президента Украины накопилось 416 не визированных (т.е. не просмотренных) документов поданных на его рассмотрение.

Совет его администрации. Изготовьте ему штампик со словами

"Делайте что хотите !" так работа пойдет быстрее.Сегодняшний (24 июня 2019 г.) рабочий день Президента Зеленского начался в 10-48. Всего рабочее нахождение Президента на рабочем месте по состоянию на 19-00 уложилось в 78 минут.

Остальное время он очевидно находился в смартфоне,
искал свое государство...В администрацию Президента вызывали дератизационную службу..

Боимся даже представить сколько потенциальных
членов партии президента погибло от рук этих карателей.
 показать весь комментарий
 
 
шо да, то да. но расскажи ещё про статус агрессора в нашей стране, торговле с врагом, гуляющих на свободе и мелькающих в тв рыговских подкацапников. расскажи о великом политике медведчуке и успешном бизнесмене ахметове, которым шоколадная власть отдала влияние на мозги ( или их отсутствие) и кошельки украинцев. не забудь упомянуть про тотальную коррупцию и правовой беспридел. и таки да, не забудь обвинить во всём Зелю, Михо и Юлю.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Там соя вже аж на шпагат сідає від таких новин, хоча знають хто довів країну до такого стану, ми нічого не забуваємо!
 показать весь комментарий
 
 
ПРОСТО ФАКТ:
СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ЗЕЛЕНСКОГО!
 показать весь комментарий
 
 
Поразка України, але перемога Зеленського та його ляльководів.
 показать весь комментарий
 
 
Ось вам и мирові стандарти - миром править бабло! Війна їх не турбує, головне гроші. ***** полізе далі. Надіятися потрібно тільки на себе.
 показать весь комментарий
 
 
Ось вам и мирові стандарти - миром править бабло! Війна їх не турбує, головне гроші. ***** полізе далі. Надіятися потрібно тільки на себе.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко снял санкции с заводов приднестровья,это хорошо,а кацапов вернули это плохо.Проспекту имя жукова вернули,опять тишина и т.д. и т.п.,до бесконечности.
 показать весь комментарий
 
 
в харькове борды только Мураева, Кернеса и Викула - угадайте кому будет сдан после выборов Харьков?
 показать весь комментарий
 
 
Про те, що рано чи пізно це станеться, було відомо від початку, і до цього слід було готуватися. Так само як відомо, що рано чи пізно з кацапстану знімуть санкції, бо такою, на жаль, є міжнародна поітика. Якщо хтось думає, що світом править політика, то дуже помиляється, насправді світом править бабло пардон, економічні інтереси, а політика - лиш ширма та відволікння уваги. Отож прізвище президента тут ролі не грає. Це було неминуче навіть якщо президентом би залишився Порошенко. Тепер потрібно готуватися до того, що з кацапстану ще й знімуть санкції, бо до того йдеться і ніхто не в змозі це зупинити. Україна не може самотужки змінити світ, Україна має навчитися виживати у цьому світі, причому без сторонньої допомоги.
 показать весь комментарий
 
 
так что там по сценарию Слуги следующее? А ведь Германия предупреждала, что реальная президентская рутина должна быть, а не сидение на пуфиках и поедание шаурмы. Зе отвечает за это и его новая, некомпетентная, тупая, родственная команда. И да, бросьте судить Порошенко, он сделал все, а этот за месяц все обгадил...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да, последние пол года своей каденции Потрошенко работал не покладая рук и языка -" мова, віра, томос", сколько ленточек перерезать, столько всего про рехворми рассказать! Повернення делегації РФ у ПАРЄ - це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2124
 показать весь комментарий
 
 
в виду далеко неутешительных вестей ваша ирония не к месту. Или вас радует провал Украины во внешней политике? И кстати, месяц позади, ленточки и дальше перерезают, но в пользу олигархов.
 показать весь комментарий
 
 
це зробила "найпотужніша антипутінська коаліція", про яку так багато нам розповідав пеца, чи якісь інопланетні істоти?
І де та "коаліція"?
 показать весь комментарий
 
 
Торговля с агрессором и безвизовый режим не является пренебрежением к нормам международного права?
 показать весь комментарий
 
 
а шо робив Барига 5 років?..клянчів гроші та торгував з агресором.. от і наслідки.. ми їм набридли
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю с первой победой нового над старым.Празднуйте,зебилы,это ваша заслуга.
 показать весь комментарий
 
 
Просто в РФ и ЕС поняли что у нашего президента нет яиц, а раз так, то всей стране можно сцаной тряпкой по морде водить и ничего не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то давно, еще при СССР, слова "реванш", "реваншисты" были в ходу, потом они позабылись, и вот опять их вспомнили. Надо посмотреть старые подшивки журналов "Крокодил", "Перець" - может еще какие словечки реанимируются.
 показать весь комментарий
 
 
О вы тоже заметили?
Это риторика кремля, которая на риторике совка во многом
Реванш, государственник, пятая колонна, враги народа (агенты Госдепа/кремля)
 показать весь комментарий
 
Хорошая разведка была у Зехидранта. Макрон все понял правильно. Меркель тоже.
Если в Ураине начался проросийский реванш - то почему ПАСЕ должна быть патриотичнее самой страны,подвергшейся окупации?! Если в Украине готовы признать внутренний конфликт и добровольное присоединение Крыма,то почему европейцы должны быть против?!
 показать весь комментарий
 
А препиЗедент скажет что-нибудь по этому поводу? Или о школьной форме всё еще думает?
 показать весь комментарий
 
Ну что,зебилойобы,где ваше клоунские чмо??
Где эта мразь лупоглазая??
Что ж от него ни единого слова в адрес поддержки Украины?
Порох вам хреновый был???
Куда вы свой лизык засунете когда ваш петух-недоросток с роялем опять скажет,что он никому ничего не должен,а?
Вашу зелёную падаль нужно смело брать за его паршивое хлебало и ..башить об землю,пока тварь ее жрать не начнет.
Фу .****..мразь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение делегации РФ в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх