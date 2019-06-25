 Возвращение делегации РФ в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", – написал премьер.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.