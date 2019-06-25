 Возвращение делегации РФ в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", – написал премьер.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
в 2014 рф убрали из ПАСЕ, в 2019 вернули, благодаря "слуге русского народа"
Его волнует только одно - продажа своих медийных русскоязычных продуктов на крупнейшем рускоязычном рынке и все.
зуб даешь?
Цікаво, недопрезедент уже зрозумів що обісрався?
Так что не передергивайте...
Обосрался - это когда приложил все усилия, выступил в ПАСЕ, провел множество личных встреч в ЕС что бы не пустить рашу и тд...
А сейчас это называется преступная бездеятельность на корысть врага.
Что бы создать условия с чистого листа..., после референдума...
бабло, пардон, економіка, а не політика. Насправді політика - служниця бабла, пардон, економіки. Так було завжди.
считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется
врагами для дестабилизации государства.
Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому "Forbes", которым он поделился в Facebook.
"Многие
наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда
выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют,
что коррупция очень распространена... И я считаю, что это преувеличено",
- сказал Гройсман.
Коррупции в ПАСе больше чем в Украине.
И это только одна структура продемонстрировавшая свою суть.
Его кто то видел за последнюю неделю?
Тут вопрос даже не в том, кремлевская ли это пропаганда. А в том, кто просто обдолбанный телепузик, а кто сознательно.
Реаний обіг товарів з рф впав з 75% до 7% і менше,з 2014 до 2018р.
Треба дивитись не "росия24",а реальну статистику.
За месяц работы г-на Зеленского на посту Президента Украины накопилось 416 не визированных (т.е. не просмотренных) документов поданных на его рассмотрение.
Совет его администрации. Изготовьте ему штампик со словами
"Делайте что хотите !" так работа пойдет быстрее.Сегодняшний (24 июня 2019 г.) рабочий день Президента Зеленского начался в 10-48. Всего рабочее нахождение Президента на рабочем месте по состоянию на 19-00 уложилось в 78 минут.
Остальное время он очевидно находился в смартфоне,
искал свое государство...В администрацию Президента вызывали дератизационную службу..
Боимся даже представить сколько потенциальных
членов партии президента погибло от рук этих карателей.
СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ЗЕЛЕНСКОГО!
баблопардон, економічні інтереси, а політика - лиш ширма та відволікння уваги. Отож прізвище президента тут ролі не грає. Це було неминуче навіть якщо президентом би залишився Порошенко. Тепер потрібно готуватися до того, що з кацапстану ще й знімуть санкції, бо до того йдеться і ніхто не в змозі це зупинити. Україна не може самотужки змінити світ, Україна має навчитися виживати у цьому світі, причому без сторонньої допомоги.
І де та "коаліція"?
Это риторика кремля, которая на риторике совка во многом
Реванш, государственник, пятая колонна, враги народа (агенты Госдепа/кремля)
Если в Ураине начался проросийский реванш - то почему ПАСЕ должна быть патриотичнее самой страны,подвергшейся окупации?! Если в Украине готовы признать внутренний конфликт и добровольное присоединение Крыма,то почему европейцы должны быть против?!
Где эта мразь лупоглазая??
Что ж от него ни единого слова в адрес поддержки Украины?
Порох вам хреновый был???
Куда вы свой лизык засунете когда ваш петух-недоросток с роялем опять скажет,что он никому ничего не должен,а?
Вашу зелёную падаль нужно смело брать за его паршивое хлебало и ..башить об землю,пока тварь ее жрать не начнет.
Фу .****..мразь.