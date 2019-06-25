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Все про:G20 (129) Путин (24850) Трамп (2283)

 Трамп на встрече с Путиным обсудит Украину, Иран и контроль над вооружениями, - представитель Белого дома

Трамп планирует встретиться с Путиным в конце этой недели в Японии, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Об этом сообщил во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ожидается, что разговор будет сосредоточен, прежде всего, на вопросах региональной безопасности, в том числе (ситуации – Ред.) в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - отметил представитель администрации.

Кроме того, как проинформировал чиновник, американская сторона планирует вынести на обсуждение вопрос контроля над вооружениями, а также "улучшения" двусторонних отношений.

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Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести расширенную встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20, запланированного на 28-29 июня в японском городе Осака.

Источник: https://censor.net.ua/n3134021
 
 
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А путин планирует положить болт в очередной раз на Трампа, США, Европу и весь мир.
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Он делает ровно то что ему позволяют делать.
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Всё идет по плану...
https://youtu.be/3agv-ZuEYpg
Неужели 73% не очнуться никогда??
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52% з них- чудово розуміють що відбувається і вже приготували документи для отримання паспортів ссср-2.0.
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Они понимают что нужны раше что бы воевать с гамерикой и болтшн ни для чего?
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у дональда предвыборная компания на носу - щя гэбнявый ему плюшку подкинет как обычно и все довольны....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп на встрече с Путиным обсудит Украину, Иран и контроль над вооружениями, - представитель Белого дома
 
 
 
 
 
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