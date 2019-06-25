 Трамп на встрече с Путиным обсудит Украину, Иран и контроль над вооружениями, - представитель Белого дома

Об этом сообщил во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ожидается, что разговор будет сосредоточен, прежде всего, на вопросах региональной безопасности, в том числе (ситуации – Ред.) в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - отметил представитель администрации.

Кроме того, как проинформировал чиновник, американская сторона планирует вынести на обсуждение вопрос контроля над вооружениями, а также "улучшения" двусторонних отношений.

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Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести расширенную встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20, запланированного на 28-29 июня в японском городе Осака.