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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73133) Ионова (9)

 "Мы не видим себя в одном зале с русскими": в украинской делегации в ПАСЕ допускают приостановление своего участия в Ассамблее

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по телефону из Страсбурга во вторник.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала Ионова.

Народный депутат также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.

"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ. - Ред.) без Украины", - отметила Ионова.

Ионова напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации", - сказала депутат, комментируя резолюцию о возвращении делегации РФ.

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Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко – "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. – Ред.), и с другими". По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Она подчеркнула, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".

Она подчеркнула, что в резолюции не прописаны санкции, которые применяются к той или иной делегации, нарушившей регламент, они остаются лишь в регламенте.

Напомним, первый вице-спикер украинского парламента, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3134020
 
   
 Топ комментарии
 
безсмыленная организация как и оон
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ну так... российский взнос поважнее Украины.. как оказалось...
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кацапи вже святкували перемогу після перших результатів екзит-полів перед першим туром
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Занявши друге місце,каци казали - ми програли, але ми виграли. Алені рано бояру достають.
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И это правильно, а сопля сбежал в кусты, хотя должен был приехать и выступить с трибуны ассамблеи о недопущении подобного
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не русскими, а россиянами
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ну так... российский взнос поважнее Украины.. как оказалось...
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голову надо сохранять холодной. А вот кацапов и зебилов надо ненавидеть еще сильнее!
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а порохоботов любить со всей силы?))
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я сказал про зебилов и кацапов! Читать умеешь? Бурсу закончил?
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Ты смотри себе яйца не оторви, со злости, ненавистник ты наш
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А ты , свынорылое. тут шо, еще поучать людей будешь?
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В 2014 г весь мир увидел оккупацию Крыма РФ и вторжение нею на
Донбасс. Плененные на Украине военнослужащие РФ были показаны всему
миру, как доказательство военной агрессии РФ против Украины. В этом и
заслуга той власти во главе с Порохом. ЕС и США вводят санкции против
РФ, начинают оказывать нам помощь. А что же происходит внутри нашей
страны- ТОЛЬКО В 2018 г. - спустя 4 года ВР Украины признала РФ страной
агрессором и оккупантом- ЧЕТЫРЕ ГОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КТО ЕСТЬ КТО- ЕС , да и
мир в целом думаете этого не видит? А в принятом законе разве есть
четкие разграничения что нам можно, а что нельзя? Дальше - торговля с
РФ- с одной стороны ВОЙНА, как доказывает Порох и вся дипломатия- с
другой открытая или тайная ТОРГОВЛЯ, начиная с главы государства, а
дальше и "военные заводики" которые почему то принадлежат Пороху и его
окружению. Простыми словами- ВОТ ТУТ МЫ ВОЮЕМ- А ТУТ МЫ ПОТОРГУЕМ, ДА И
ЕЩЕ И БАБЛА ЗАРАБОТАЕМ..-БЛАГИЕ ЦЕЛИ И ЛИЧНАЯ НАЖИВА НА ЭТОМ- а разве
мир этого не видит, или там лохи сидят??
Такая политика двойных
стандартов той власти привела к тому, что многие в мире стали
сомневаться в понятии между АГРЕССИЕЙ РФ и ВНУТРЕННЕМ КОНФЛИКТЕ . И на
последок- я не сторонник ЗЕ- и не представляю как теперь можно новой
власти исправить то, что СОВЕРШИЛА, НАТВОРИЛА ПРОШЛАЯ ВЛАСТЬ, ВЕДЬ
ИМЕННО СЕЙЧАС НАЧИНАЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ- И ПАСЕ, И РАЗГОВОРЫ О СНЯТИИ
САНКЦИЙ, и т.д
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Хватит нести бред.
Вчера гей с гейпарада ковырялся в носу.
Это означает что теперь у него нет особых прав человека или еще нет?
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так ви ж особисто захищали права підарів на марши.
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Потому что у нас настоящие ценности.
Они же не виноваты что традиционные защитники их прав оказались гнилыми.
В такие сложные времена важнее всего оставаться честными перед собой и Богом.
Как говорила Надя:не дайте мне скурвиться.
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манипулятивненько. текст гадкий. впрочем, манипулятивные тексты другими не бывают.
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Це треба зробити а не допускати!!!! Покажить вже нарешті якийсь стальні яйця !!
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Абсолютно правильно, нечего Украине делать в этом публичном доме
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Правильно, собирайте чемоданы и валите домой. Лешка гончаренко смотрите что бы вантуз не зебыл
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Доработались, бездари гребаные. Соевая кодла просрала страну
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Интересно, Зеленский будет поздравлять своих хозяев из Кремля?
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Только нужно было говорить не видим себя в одном зале не "русскими", а с невидим себя в одном зале "оккупантами" и "пособниками оккупантов". Следующий шаг Зеленского сделать всё для снятие санкций с РФ.
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а потом, после игры не поднимая штанов станет на колени головой в противоположенную сторону от РФ
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Укровласть уверенно пробила очередное дно. Все Президенты всё делали для того чтобы разграбить государство. Вот и плюют соседи на бедную страну. Это конечно же не оправдывает евро-немцев и евро-французов с их безнравственными "ценностями". За сбитый самолёт с их гражданами они готовы лизнуть в зад Ху"ло, где уж там им до жизней укранцев.
Ну вот он новый порядок с евро-лжецов и мокшанских мародёров.
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73% убогих виберуть собі слуг і з новою верховною радою відбудеться урочисте повернення української делегації в парє без арєва
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Это да.
Нужны бабки.
Даже от убийц и коррупционеров.
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Знали.
Я все время говорил что не надо облизывать европейские тарелки.
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теперь убогие избрали слугу...европа его не заметила...микрон
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Пройдуть вибори, остаточно кишнуть підбарижників, а потім буде видно - хто з ким і в якому залі знаходитеметься.
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из кацапстана назад дороги нет. опять 400 лет ждать придётся, приколист зелёный! "Мы не видим себя в одном зале с русскими": в украинской делегации в ПАСЕ допускают приостановление своего участия в Ассамблее - Цензор.НЕТ 9625
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Когда ты уже завянешь, порохоботина? 😁
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А кто на их место ? Те же барыги только с другими фамилиями
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уйти это просто. остаться и победить гораздо сложнее. Нельзя уходить, как бы не было тяжело и печально
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Ви можете виразити протест проти повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи на сторінці ПАРЄ
https://www.facebook.com/ParliamentaryAssembly/
або підтримати #RussiaOutOfPACE #StopRussia
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Для чего?
По моему все эти басни про европейскую демократию уже даже становятся не приличными?
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Детский лепет.
"Я не буду с тобой играть в этой песочнице"
Это событие было предсказуемо.
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Ты посмотри на членов этой делегации, на того же гончаренко - детский сад плачет
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Не допускать надо, а выходить из этой ватной организации. При чем громко хлопнув дверью, чтобы все увидели и запомнили.
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Оскорбление собеседника - первый признак порохоботины
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не пойму удивления и негодования. это просто очередная победа €-пейских ценностей. не в первый раз, всё ожидаемо.
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Нужно восстанавливать ЯО, лучше иметь при этом проблемы, чем быть страной "терпилой"....
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для початку треба відновити економіку та силові структури, які б розбиралися з медведчуками та іншою наволоччю.
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Теж про це думаю... Поважають тільки силу!
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Сто процентов,но кто этим будет заниматься?
Слуги народа?
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Вийшли-зайшли, така фігня. Ця війна на довгі десятиліття, будуть ще не раз заходити і виходити. Потрібна не істерика і биття ніжками об підлогу, а робота. Хто не може працювати, хай йде на відпочинок та шукає кращу роботу.
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пох на ту ассамблею. И ваще, это уже не ассамблея, а клуб любителей гешефта
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Не вижу ничего страшного, системаса дохлыя.
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Ну шо свынорылые? Вот и результат ваших пэрэмог. Гейропа смотрит на вашу торговлю с кацапами и думает - а мы, шо, самые дурные?
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Из организации должны выйти все представители стран несогласных с корумпированой политикой сборища ПАРЕ.Только такой ход может повлиять на предстоящие событие в этой организации.Украина может и имеет право называть псевдо "европейские ценности" фальшивыми в ПАРЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не видим себя в одном зале с русскими": в украинской делегации в ПАСЕ допускают приостановление своего участия в Ассамблее
 
 
 
 
 
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