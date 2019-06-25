 "Мы не видим себя в одном зале с русскими": в украинской делегации в ПАСЕ допускают приостановление своего участия в Ассамблее

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по телефону из Страсбурга во вторник.
"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала Ионова.
Народный депутат также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.
"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ. - Ред.) без Украины", - отметила Ионова.
Ионова напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.
"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации", - сказала депутат, комментируя резолюцию о возвращении делегации РФ.
Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко – "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. – Ред.), и с другими". По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".
Она подчеркнула, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".
Она подчеркнула, что в резолюции не прописаны санкции, которые применяются к той или иной делегации, нарушившей регламент, они остаются лишь в регламенте.
Напомним, первый вице-спикер украинского парламента, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.
Донбасс. Плененные на Украине военнослужащие РФ были показаны всему
миру, как доказательство военной агрессии РФ против Украины. В этом и
заслуга той власти во главе с Порохом. ЕС и США вводят санкции против
РФ, начинают оказывать нам помощь. А что же происходит внутри нашей
страны- ТОЛЬКО В 2018 г. - спустя 4 года ВР Украины признала РФ страной
агрессором и оккупантом- ЧЕТЫРЕ ГОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КТО ЕСТЬ КТО- ЕС , да и
мир в целом думаете этого не видит? А в принятом законе разве есть
четкие разграничения что нам можно, а что нельзя? Дальше - торговля с
РФ- с одной стороны ВОЙНА, как доказывает Порох и вся дипломатия- с
другой открытая или тайная ТОРГОВЛЯ, начиная с главы государства, а
дальше и "военные заводики" которые почему то принадлежат Пороху и его
окружению. Простыми словами- ВОТ ТУТ МЫ ВОЮЕМ- А ТУТ МЫ ПОТОРГУЕМ, ДА И
ЕЩЕ И БАБЛА ЗАРАБОТАЕМ..-БЛАГИЕ ЦЕЛИ И ЛИЧНАЯ НАЖИВА НА ЭТОМ- а разве
мир этого не видит, или там лохи сидят??
Такая политика двойных
стандартов той власти привела к тому, что многие в мире стали
сомневаться в понятии между АГРЕССИЕЙ РФ и ВНУТРЕННЕМ КОНФЛИКТЕ . И на
последок- я не сторонник ЗЕ- и не представляю как теперь можно новой
власти исправить то, что СОВЕРШИЛА, НАТВОРИЛА ПРОШЛАЯ ВЛАСТЬ, ВЕДЬ
ИМЕННО СЕЙЧАС НАЧИНАЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ- И ПАСЕ, И РАЗГОВОРЫ О СНЯТИИ
САНКЦИЙ, и т.д
Вчера гей с гейпарада ковырялся в носу.
Это означает что теперь у него нет особых прав человека или еще нет?
Они же не виноваты что традиционные защитники их прав оказались гнилыми.
В такие сложные времена важнее всего оставаться честными перед собой и Богом.
Как говорила Надя:не дайте мне скурвиться.
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Только нужно было говорить не видим себя в одном зале не "русскими", а с невидим себя в одном зале "оккупантами" и "пособниками оккупантов". Следующий шаг Зеленского сделать всё для снятие санкций с РФ.
Ну вот он новый порядок с евро-лжецов и мокшанских мародёров.
Нужны бабки.
Даже от убийц и коррупционеров.
Я все время говорил что не надо облизывать европейские тарелки.
https://www.facebook.com/ParliamentaryAssembly/
або підтримати #RussiaOutOfPACE #StopRussia
По моему все эти басни про европейскую демократию уже даже становятся не приличными?
"Я не буду с тобой играть в этой песочнице"
Это событие было предсказуемо.
Слуги народа?