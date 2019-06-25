 Террористы дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ на Донбассе, - отчет спецмиссии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"В течение дня 23 июня наблюдатели, которые осуществляли полет мини-БПЛА СММ вблизи н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольная правительству, 58 км к западу от Луганска), слышали 16 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 0,8-1,5 км на северо-запад, которые, по оценке, были направлены на БПЛА, пролетавший в 1 км на северо-запад. Через 3 минуты команда СММ услышала еще 15 выстрелов и 1 очередь из стрелкового оружия на расстоянии примерно 0,8-1 км на северо-запад - все, по оценке, были направлены на БПЛА, пролетавший в 500 м на северо-восток от позиции патруля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что команда миссии благополучно посадила БПЛА и немедленно покинула этот район.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ выявил 30 РСЗО "Град" в районе Луганска

"Когда наблюдатели выполняли второй полет мини-БПЛА вблизи н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), они услышали 4 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 200-300 м на юго-восток, которые, по оценке, были направлены на БПЛА, пролетавший примерно в 200 м на юго-восток от позиции патруля.

Через 4 минуты команда СММ услышала 2 очереди из стрелкового оружия на расстоянии около 200-300 м на юго-восток, которые, по оценке, были направлены на БПЛА, который на тот момент пролетал над позицией патруля в режиме посадки. Команда Миссии снова благополучно посадила БПЛА и немедленно покинула этот район", - говорится в отчете СММ.