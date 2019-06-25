 "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору", - Арьев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
"118 "за", 62 - "против". ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал Арьев .
Напомним, первый вице-спикер украинского парламента, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.
І психологію раба вибити з мізків практично неможливо
А психологія раба каже песикам: ми самі воювати не будемо, ми слабенькі та тупорилі, нехай з нашим ворогом хтось інший повоює, за нас)) А ми тим часом будем купувати у свого ворога вугілля, бензин, дизель, газ, хімічні продукти і т.д. Бо в нього ж дешевше
А потім песики дивуються: а чому ж нас не підтримали?? Такий чудовий план, всі вводять санкції та ворогують з агресором, а ми тим часом прекрасно торгуємо з агресором
СН за новые лица... Портнова...Бондаренко...Онищенко и т.п.))))
Ну цього і слід було очікувати.............
Кстати, походу Анаконда была придумана именно для "не качайте лодку", все нормально, не критикуем власть, через 3-5 лет нас ждет сокрушительная победа, а пока не мешайте нам воровать
В этом тоже ПАСЕ виноваты?)))
Лохов будут ПОРОТЬ!))
ну если киев возит-кормит своих врагов, то может оные и не враги совсем чем мы європа хуже??
и мы накормим.
врагов нада УБИВАТЬ, тогда всем видно, где кто у кого враги.
пєтя на должности мог бы заложить очередных 100500 моряков, но нет, не выхордит счас.
дебилы бл - 5 лет просрали.
Логика это не ваше...
5 лет мародерил мародер...а в сраку вставили невинному ЗЕ?)))))