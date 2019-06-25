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 Политика Украины
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 "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору", - Арьев

ПАСЕ открыла возможность возвращения России в Ассамблею.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"118 "за", 62 - "против". ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал Арьев .

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

Напомним, первый вице-спикер украинского парламента, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134018
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, це можна повернути як перемогу Узеленського.
Адже наступний крок- зняття санкцій з РФ.

Всі ми знаємо що росіяни кажуть що від санкцій тільки міцнішають. Так що з відміною санкцій вони почнуть хиріти і їм швидко прийде капець.
Дякуємо команді Узеленського за цю визначну перемогу! Часи Зради скінчилися!
До речі, всі помітили що по г+г більше нема корупції та тотального зубожіння?
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Зеленський просто служить російському народу.
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Триумф рф, как раз следствие недавних вояжей зе в Европу, где клоун прекрасно справился и без Климкина, над УКраиной поржали и вернули рф в ПАСЕ
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В данной ситуации это вина вашего президента. Тут без вариантов. Он главный в этом вопросе и отвечает за внешнюю политику. Кстати, где он? Кто-нибудь его видел?
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А ключи, от дверей,с брелками "Украина" ВАЗ еще в париже и берлине раздал.
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Та навіть не сумніваюсь що ось також дружненько знимуть і санкціі
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ПАСЕ открыло двери России, а Порошенко и Арьев будут делать вид, что они не при делах. 5 лет воровства и лжи от одного и другого.
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Черговий раз все просрали..... Ну шо ж ,років може через 50 щось получиться....
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От тобі і друзі з європи. По ходу Канада тільки щирі друзі.
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А ты, что думал, что Европа не видела сколько барыги потрошенка вывели денег с Украины и как народ обнищал. Вот они и подумали стоит ли терять свои деньги если патрошенко и его клика сами уничтожали Украину. Привели украинцев к нищите, а Украину сделали самой бедной страной в Европе.
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Песики раби
І психологію раба вибити з мізків практично неможливо
А психологія раба каже песикам: ми самі воювати не будемо, ми слабенькі та тупорилі, нехай з нашим ворогом хтось інший повоює, за нас)) А ми тим часом будем купувати у свого ворога вугілля, бензин, дизель, газ, хімічні продукти і т.д. Бо в нього ж дешевше
А потім песики дивуються: а чому ж нас не підтримали?? Такий чудовий план, всі вводять санкції та ворогують з агресором, а ми тим часом прекрасно торгуємо з агресором
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песики звинувачують Президента. А мародер у них святий. Знову по країні куча бігомордів з рилом порошенка-брехуна.
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поражает то, что этого барыгу еще кто-то и поддерживает.
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ты не поражайся,ты хоть чуть думать и сопоставлять пробуй
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Это точно и под руководством потрошенка. Народ надо не допустить эту сволоту опять в Раду.
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Да...100%
СН за новые лица... Портнова...Бондаренко...Онищенко и т.п.))))
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Тобто "весьсвітзнами" - закінчилось?
Ну цього і слід було очікувати.............
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план "Анаконда"... это ж надо такое придумать...
Кстати, походу Анаконда была придумана именно для "не качайте лодку", все нормально, не критикуем власть, через 3-5 лет нас ждет сокрушительная победа, а пока не мешайте нам воровать
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У нас 73% тупых зомби)))
В этом тоже ПАСЕ виноваты?)))
Лохов будут ПОРОТЬ!))
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ну так ента європа смотрела смотрела 5 лет на енту украину и мальдмвскаго казнркрада, который вместе с ахметкой возил беспатные макароны в бамбас тыщами и тонн и думает такая,

ну если киев возит-кормит своих врагов, то может оные и не враги совсем чем мы європа хуже??
и мы накормим.
врагов нада УБИВАТЬ, тогда всем видно, где кто у кого враги.

пєтя на должности мог бы заложить очередных 100500 моряков, но нет, не выхордит счас.

дебилы бл - 5 лет просрали.
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))))вы ЗЕ фаны явно отстаете в развитии...)))
Логика это не ваше...
5 лет мародерил мародер...а в сраку вставили невинному ЗЕ?)))))
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А що ви думали??? Ворів корупціонерів не караєте, займаєтесь спортивною рибодовлею, створені антикорупційні органи бездіють та саботують, живете подвійними стандартами, торгуєте з ворогом, ворог сидить у верховній зраді, літає в мацкву решаєт дагаварнякі, реформа судочинства формальна, для друзів все, а для ворогів закон, ніби то воюєте, хоча на справді нічого не робите дя звільнення своїх територій, натомість крадете з оборонки, не можете оприділитись куди вам далі рухатись половина дивиться на схід, половина на захід кому б унітази помити, і майже ніхто не розуміє, що таке власна держава. Крадете, живете і "працюєте", як жітелі рюсскаго міра, а жирувати, відпочивати і мати блага хочете, як в европейців не прикладаючи до цього ніяких зусиль! То що ви мої земляки - виродки хитрожопо придуркуваті хочете?????!!!!
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УУУУуу..рррррряяяяяя.. януковічь...януковіщб...януковощь..Ждет Украина ждет Данбас..возвращенія уюежавших ребят "ПАРЄ в стані зомбі о першій годині ночі відкрила двері агресору", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7875
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брехня бариги за останні 5 років зробила свою справу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору", - Арьев
 
 
 
 
 
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