 ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "За возврат российской делегации 118. Украина, британцы, грузины, страны Балтии, поляки - были против. Нас - меньшинство. Но нам не стыдно. Мы не предали принципы СЕ".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "За возврат российской делегации 118. Украина, британцы, грузины, страны Балтии, поляки - были против. Нас - меньшинство. Но нам не стыдно. Мы не предали принципы СЕ".
А сейчас у меня только один вопрос. Глава делегации Арьев который и просрал там все на свете. Получает у Пети в партии 17 номер. Может он не просрал а слил намеренно?
Санкции есть и онм работают. И в ПАСЕ всё было в порядке при Порошенко....
73% предателей и проватников про...ли УКРАИНУ НЕЗАВИСИМУЮ и сводят на нет всё,за что гибли лучшие её сыны!
Не треба благати нових санкцій, не треба бігати за совєтськими аґентами на Заході та просити милості. Треба підготувати "техногенну катастрофу", яка зробить відновлення "Потоків" таким коштовним, що німці приповзуть на колінах, благаючи забезпечити транзит газу та несучи в зубах кредити на наступні десять років. Це єдиний спосіб запобігти великій війні.
Транзит газу є єдиним і останнім козирем Україні в Європі. Його треба заховати будь-якою ціною. Коли це означує фізичне знищення "Північних потоків", значить, власне це треба зробити.
Ну чего сказать. Так захотело большинство. Кушайте☹️
а зеля забил на все, да и что он может сделать поедатель шаурмы
І нічого Європу винить, вона завжди була продажною. Це плата за нашу незрілість, тупість називайте як хочете.....
программу мфв про-венский-бал...
пасе про...л
далі буде.
Тут два варіанта -.. АБО ЖОРСТКИЙ ДЕМАРШ і ВИХІД УКРАЇНИ З ПАРЕ... Хоча це нічого не вирішує...
Або підбити США, Канаду (зараз вони тільки, як спостерігачі у цій організації), щоб вони стали повноцінними членами цього збіговиська. Відповідно розширити це ПАРЕ, наприклад до ПАЄАР (ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ЄВРО-АТЛАНТИЧНОЇ РАДИ). Гадаю, якщо Росія змогла підупити це кодло, то США та Канада точно зможуть надавити на це кубло продажних мудил, по цьому питанню)....
Лиш в такому випадку в України є сенс там залишатися. Тільки із залученням США та Канади, може відбутися паритет сил... В іншому випадку, є великі ризики, що на базі цього голосування (ЗА - 118 любителів Путіна), буде створено надалі проросійську коаліцію у цій ПАРЕ, а можливо й гірший варіант - навіть коаліцію українофобів!!!!!
А европейские страны не будут пилить сук на котором сидят - недра России это жизненная артерия для стран Евросоюза . У них есть мозги ! Кто будет думать о самой нищей стране в Европе , которую обогнала даже Албания , где произошла глубокая деградация общественно - экономической формации в сторону олигархического феодализма и это в 21 -ом веке !!! Позор !! Во-власть идут нелюди при поддержке таких же нелюдей олигархов , чтобы воровать государственные ресурсы , доведя народ до тотальной нищеты и вырождения . Сволочи !!! Вас идиотов воровитых , Европа защищать не будет !!!!
ЮБ, ви хоч озветеся чи захоплення від "успіхів" зе-команди, до яких ви прямо дотичні, подих перебило ?
73%, що наступне, чим "порадуєте" нас ? Завтра встану зранку, поки збиратимусь на роботу - завжди читаю бігом заголовки - мені валер*янку з вечора приготувати ?
Я не хочу, щоб воно сюди приїжджало.
Як діаспора (офіційна) посміє приймати цю українофобську наволоч, яка - плюс до того - вже чітко продемонструвала розворот назад і перекреслення того, що так важко створювалося: створення міжнародної коаліції та підтримки.
І Ґрод. Від СКУ.
Христя хай теж задумається - як посадова особа.
Думаю, що розмови на рівні Штати-Канада будуть після цієї новини.
Трюдо про вибори треба думати, а шансів на переобрання, по ходу, дуже мало ... (Ну, я не жалію). Трампу - теж вибори в голові.
Ось так.
Чи сильно їм потрібна в даний момент (зе)Україна ?
Давайте - ми чекаємо переможних реляцій, що все так і треба і це - неймовірний успіх зе-дипломатії. І =вєсь мір с намі=.
Картинки іще не забудьте радісні наклепать.
Мені один такий писав: не треба нас лякати, Україна сама справиться. Ну, значить, справляйтесь.
Тоді не скигліть, що вас кинули і Європа така-пересяка.
Ага. Виписували мені: =сделает зеля что-то не так - вьігоним, снимем=.
"Скидальники".
"ПАРЄ прийняла резолюцію із засудженням дій Росії"
" ПАРЄ прийняла резолюцію, згідно з якою делегація Російської Федерації, за прийняття Криму до складу Росії, позбавлена права голосу в асамблеї "
"ПАРЄ прийняла резолюцію, в якій закликали Росію негайно звільнити заарештованих за звинуваченням у незаконному перетині кордону українських моряків"
ПАРЄ - пустопорожня говорильня для працевлаштування зграї нероб