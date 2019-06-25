 ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "За возврат российской делегации 118. Украина, британцы, грузины, страны Балтии, поляки - были против. Нас - меньшинство. Но нам не стыдно. Мы не предали принципы СЕ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко