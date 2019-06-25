EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  4766  268
Все про:ПАСЕ (1326) Россия (73116)

 ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

Первый вице-спикер украинского парламента, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "За возврат российской делегации 118. Украина, британцы, грузины, страны Балтии, поляки - были против. Нас - меньшинство. Но нам не стыдно. Мы не предали принципы СЕ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134017
 
 
 Топ комментарии
 
Ну що там далі за планом? Як буде діяти великий геополітик Зеленський? Знову ржати буде і шаурму жерти? Може більше фонтанів треба, тоді все вирішиться само собою?
 показать весь комментарий
 
За месяц слить четыре года упорной работы на международной арене, это надо иметь талант!...
ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации - Цензор.НЕТ 2280
 показать весь комментарий
 
Ну, шо, Вова, дошутился? На хрена ты к Макрону и Меркель ездил? Твоя и твоей мерзкой шайки программа - просрать Украину. Все идет по плану?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
У всех есть разведка. Это нельзя скрыть. Но я не об этом.

А сейчас у меня только один вопрос. Глава делегации Арьев который и просрал там все на свете. Получает у Пети в партии 17 номер. Может он не просрал а слил намеренно?
 показать весь комментарий
 
Не стоит всем украинцам пытаться навесить лапшу на уши!
Санкции есть и онм работают. И в ПАСЕ всё было в порядке при Порошенко....
73% предателей и проватников про...ли УКРАИНУ НЕЗАВИСИМУЮ и сводят на нет всё,за что гибли лучшие её сыны!
 показать весь комментарий
 
 
Розумію, що мене ніхто не почує, але "Північні потоки" має бути знищено. Не через безконці прохання до німців та міфічні санкції США, а фізично. Введення в експлуатацію "Північного потоку-2" буде кінцем незалежності цілої низки країн та початком великої війни.
Не треба благати нових санкцій, не треба бігати за совєтськими аґентами на Заході та просити милості. Треба підготувати "техногенну катастрофу", яка зробить відновлення "Потоків" таким коштовним, що німці приповзуть на колінах, благаючи забезпечити транзит газу та несучи в зубах кредити на наступні десять років. Це єдиний спосіб запобігти великій війні.
 показать весь комментарий
 
 
На волне успеха сериала Чернобыль, нужно напомнить, что в Украине действует одна из самых больших АЭС в мире.....
 показать весь комментарий
 
 
Що ви пропонуєте? Підірвати АЕС "на злость врагу"?
Транзит газу є єдиним і останнім козирем Україні в Європі. Його треба заховати будь-якою ціною. Коли це означує фізичне знищення "Північних потоків", значить, власне це треба зробити.
 показать весь комментарий
 
Это довольно сложная техническая задача, которую при этом государство выполнять не будет и не собирается
 показать весь комментарий
 
Знищення тих газопроводів є в інтересах не тільки України, але теж Польщі, країн Балтики, а навіть Білорусії. Досить терпіти ситуацію, коли кацапи з німецькими нацистами можуть робити в Європі все, що хочуть. Enough is enough.
 показать весь комментарий
 
Зупинка NS на тривалий час потребує підриву КС на ерефській території
 показать весь комментарий
 
Я не розуміюся на технічній стороні питання, але впевнений, що в Україні є спеціалісти, яки можуть розробити відповідні пляни, які дозволять лупати очами та казати "настамнєт".
 показать весь комментарий
 
прогнозируемо ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации - Цензор.НЕТ 5193 чего и следовало ожидать ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации - Цензор.НЕТ 2876
 показать весь комментарий
 
Ну а чо? Они видят что 73% украинцев во время войны проголосовали по приколу за какого-то клоуна, и тоже прикольнулись. Зебилы, поздравляю, "ви зробили це разом!". Идите жрите свою зеленую шаурму и смотрите сериал "Сваты"
 показать весь комментарий
 
 
С сегодняшнего дня, официально, украинцы стали Х@ловскими марионетками. А ведь все последние годы казалось что нация ожила, объединилась, избавилась от рабских привычек. Но нет, а воз и ныне там.
Ну чего сказать. Так захотело большинство. Кушайте☹️
 показать весь комментарий
 
 
Просто попытались сменить хозяина. Ведь инглиш лучше знают😄
 показать весь комментарий
 
К нашему стыду это так. Спасибо команде Зе и тем мудакам кто привел его во власть.
 показать весь комментарий
 
 
нация ожила но Порошенко развел Свинарчуко,медведчуков и лахтинских троллей,типа тебя
 показать весь комментарий
 
Сколько тебе Х@ло платит за продажу Украины?☹️
 показать весь комментарий
 
Деревенский дурачок,Свинарчуков и Медведчуков развел Порошенко,сколько ему куйло заплатил,побольше чем тебе думаю
 показать весь комментарий
 
они давно хотели дорваться до парашкинского бабла, но стараниями пороха сдерживались
а зеля забил на все, да и что он может сделать поедатель шаурмы
 показать весь комментарий
 
 
Ну ось і перші результати "мира любой ценой" та "сойдемся где-то по середине"
І нічого Європу винить, вона завжди була продажною. Це плата за нашу незрілість, тупість називайте як хочете.....
 показать весь комментарий
 
 
Ну, значит надо готовиться к большой войне. Европейские петухи ничего не понимают, их потом опять американцы спасать будут.
 показать весь комментарий
 
 
зеля уже подготовился - увольняет из армии тысячи медиков
 показать весь комментарий
 
 
Да не будет никакой войны. Малороссы упадут на колени и будут молить о пощаде. ☹️
 показать весь комментарий
 
 
Малороссы существуют только в ваших кремлёвских методичках
 показать весь комментарий
 
 
Малоросс, это смесь кацапа с НКВДистом. К вам это не относится. Вы чистокровная кацапка👍
 показать весь комментарий
 
 
Кацап и НКВДист это одно и тоже,не тупи,ты должен знать свое происхождение
 показать весь комментарий
 
Ну ты то точно знаешь скольких твой дедушка убил и замучил голодом. Малоросс☹️
 показать весь комментарий
 
Мой дедушка как раз голодав в украинском селе,пока твой дедушка морил людей голодом,за банку тушенки и тебя личинку откладывал
 показать весь комментарий
 
малоросы это такие зебилы которые скучили за ватными сватами мышебратьями и руцьким язиком..им кацапня ментально по духу ближе Украины. ВОт и голосовали они за сепарского клоуна латентного кацапа..
 показать весь комментарий
 
 
Потомки тех кто убивал украинцев, при этом выучив несколько украинских слов, теперь решают судьбу Украины. Возможно Х@ло прав, говоря о том что большинство проживающих на территории современной Украины и кацапы, одна нация☹️
 показать весь комментарий
 
100 дней:
программу мфв про-венский-бал...
пасе про...л
далі буде.
 показать весь комментарий
 
 
Опиратися політично на Європу, це все рівно, що спиратися на старий, прогнилий пліт)))
Тут два варіанта -.. АБО ЖОРСТКИЙ ДЕМАРШ і ВИХІД УКРАЇНИ З ПАРЕ... Хоча це нічого не вирішує...
Або підбити США, Канаду (зараз вони тільки, як спостерігачі у цій організації), щоб вони стали повноцінними членами цього збіговиська. Відповідно розширити це ПАРЕ, наприклад до ПАЄАР (ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ ЄВРО-АТЛАНТИЧНОЇ РАДИ). Гадаю, якщо Росія змогла підупити це кодло, то США та Канада точно зможуть надавити на це кубло продажних мудил, по цьому питанню)....
Лиш в такому випадку в України є сенс там залишатися. Тільки із залученням США та Канади, може відбутися паритет сил... В іншому випадку, є великі ризики, що на базі цього голосування (ЗА - 118 любителів Путіна), буде створено надалі проросійську коаліцію у цій ПАРЕ, а можливо й гірший варіант - навіть коаліцію українофобів!!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Идиотам , которые хотели НАТО в Крыму , изгнав от туда Россию с черноморским флотом , будет уроком ! Украина должна быть вне блоковым государством по типу Швейцарии .
А европейские страны не будут пилить сук на котором сидят - недра России это жизненная артерия для стран Евросоюза . У них есть мозги ! Кто будет думать о самой нищей стране в Европе , которую обогнала даже Албания , где произошла глубокая деградация общественно - экономической формации в сторону олигархического феодализма и это в 21 -ом веке !!! Позор !! Во-власть идут нелюди при поддержке таких же нелюдей олигархов , чтобы воровать государственные ресурсы , доведя народ до тотальной нищеты и вырождения . Сволочи !!! Вас идиотов воровитых , Европа защищать не будет !!!!
 показать весь комментарий
 
внеблоковое государство с парашкинской базой, ага
 показать весь комментарий
 
а вот и перемены, которых зебилы так хотели
 показать весь комментарий
 
 
А я видел что етого хотели порохоботы. Они даже не скрывали после проиграше на выборах что ради возвращения Вальцмана готовы пожертвовать Украиной.
 показать весь комментарий
 
 
Здобули ! зеПеремога !

ЮБ, ви хоч озветеся чи захоплення від "успіхів" зе-команди, до яких ви прямо дотичні, подих перебило ?

73%, що наступне, чим "порадуєте" нас ? Завтра встану зранку, поки збиратимусь на роботу - завжди читаю бігом заголовки - мені валер*янку з вечора приготувати ?
 показать весь комментарий
 
 
Зараз треба думати як спасати залишки, якщо якісь залишаться☹️
 показать весь комментарий
 
 
Мені цікаво, невже Канада таки прийме це чмо у липні.
Я не хочу, щоб воно сюди приїжджало.
Як діаспора (офіційна) посміє приймати цю українофобську наволоч, яка - плюс до того - вже чітко продемонструвала розворот назад і перекреслення того, що так важко створювалося: створення міжнародної коаліції та підтримки.
 показать весь комментарий
 
 
До липня є час, але вже треба готуватись до протестів проти цього візиту. Молоду копію Януковича не можна підтримувати☹️
 показать весь комментарий
 
 
Хай КУК собі голову мастить.
І Ґрод. Від СКУ.
Христя хай теж задумається - як посадова особа.
Думаю, що розмови на рівні Штати-Канада будуть після цієї новини.
Трюдо про вибори треба думати, а шансів на переобрання, по ходу, дуже мало ... (Ну, я не жалію). Трампу - теж вибори в голові.

Ось так.
Чи сильно їм потрібна в даний момент (зе)Україна ?
 показать весь комментарий
 
Иди, готовься встречать представителей Х@ла. Они уже в пути☹️
 показать весь комментарий
 
диалог лахтинца и иммигрантки,которая свалила с Украины ,настоящей патриотки
 показать весь комментарий
 
Нікому Україна не потрібна крім Українців. Ми ще поборимось👍
 показать весь комментарий
 
 
Французские грязные шлюхи на содержании у *****
 показать весь комментарий
 
 
Украина до сих пор торгует с врагом, выдает врагу добровольцев воевавших против Рашки, отпускает росийских убийц и сепаров из тюрем а французы вдруг стали шлюхами большими чем хохлы?
 показать весь комментарий
 
Наверно мало гей парадов провели, чтоб угодить, надо было атомную бомбу делать ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации - Цензор.НЕТ 9357
 показать весь комментарий
 
 
французский премьер уже готов отменить санкции в обмен на участие в попиле бабала на "грандиозных проектах" парашки предлагая свое участие... вот так пока зеля будет строить офис - санкции снимут и парашка оставит у себя отжатое нахаляву. а зеля занят возвращением рыгов и прочих петушариев и коломоев во власть.
 показать весь комментарий
 
 
А шо, 73%-нтні уже сплять ? Один Суров тільки розпинається ?
Давайте - ми чекаємо переможних реляцій, що все так і треба і це - неймовірний успіх зе-дипломатії. І =вєсь мір с намі=.
Картинки іще не забудьте радісні наклепать.

Мені один такий писав: не треба нас лякати, Україна сама справиться. Ну, значить, справляйтесь.
Тоді не скигліть, що вас кинули і Європа така-пересяка.
 показать весь комментарий
 
 
Это всё бравирование по типу того, что они говорили что будут новую власть контролировать. Но никто на протесты против того что Зеленский "пошутил" про тарифы или кинул своих избирателей во время составления списков не вышел.
 показать весь комментарий
 
 
Дякую, що нагадали.
Ага. Виписували мені: =сделает зеля что-то не так - вьігоним, снимем=.
"Скидальники".
 показать весь комментарий
 
 
Ты в Украину променяла на Канаду еще задолго до выборов Зеленского
 показать весь комментарий
 
это как раз хорошо, может будет шанс вытащить моряков наконец
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации
 
 
 
 
 
 вверх