 Зеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "24 канала"



Зеленский купил двухкомнатную квартиру площадью более 90 м² на пятом этаже нового шестиэтажного дома недалеко от центра Червонограда две недели назад.



В сюжете говорится, что новоселье планируют справить в День Независимости, 24 августа. К тому времени должен завершиться ремонт.



По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Кирилла Тимошенко, Зеленский о покупке квартиры нигде не говорил "и не собирался этого делать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков. ФОТО



"Он пообещал семье, он это сделал – и все. В отличие от некоторых телеканалов, которые квартиру покупали в прямом эфире", – подчеркнул он.



Сейчас у семьи шахтера, состоящей из жены погибшего и трех детей (два сына в возрасте 15 и 16 лет, а также восьмилетняя дочь), два новых жилья.



Обвал на шахте произошел около 4.00 29 мая. Погибшие – двое жителей Сокальского района 1971-го и 1997 года рождения. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что после аварии шахта работает в штатном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два горняка погибли на шахте в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семьям погибших горняков выделят по 100 тыс. грн.



29 мая во время визита на шахту Зеленский вступил в перепалку с журналисткой телеканала "Прямий", который связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко. Общаясь с шахтерами и родственниками погибших, Зеленский обратил внимание на журналистку и сказал: "Вам плохо?" Она ответила: "Да. А вам не плохо?" Президент сказал, что именно из-за этого он приехал сюда: чтобы помочь людям. Зеленский спросил журналистку, чем "Прямий" может помочь горнякам, и предложил купить им квартиру. Журналистка сказала, что готова поделиться своей зарплатой, и спросила президента, готов ли он поделиться своей. "Я куплю квартиру", – ответил президент.



3 июня телеканал "Прямий" сообщил, что приобрел квартиру, которую ранее арендовала семья погибшего горняка Михаила Павлика. Жилье находится в городе Червонограде на улице Сокальской, 28. Ее площадь составляет 72 м².



