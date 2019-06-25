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Все про:Зеленский (1878) квартира (398) Львовщина (1681) шахтеры (528)

 Зеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка

Президент Украины Владимир Зеленский за свой счет купил жилье семье погибшего во время обвала на шахте во Львовской области горняка Михаила Павлика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "24 канала" 

Зеленский купил двухкомнатную квартиру площадью более 90 м² на пятом этаже нового шестиэтажного дома недалеко от центра Червонограда две недели назад.

В сюжете говорится, что новоселье планируют справить в День Независимости, 24 августа. К тому времени должен завершиться ремонт.

По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Кирилла Тимошенко, Зеленский о покупке квартиры нигде не говорил "и не собирался этого делать".

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"Он пообещал семье, он это сделал – и все. В отличие от некоторых телеканалов, которые квартиру покупали в прямом эфире", – подчеркнул он.

Сейчас у семьи шахтера, состоящей из жены погибшего и трех детей (два сына в возрасте 15 и 16 лет, а также восьмилетняя дочь), два новых жилья.

Обвал на шахте произошел около 4.00 29 мая. Погибшие – двое жителей Сокальского района 1971-го и 1997 года рождения. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что после аварии шахта работает в штатном режиме.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семьям погибших горняков выделят по 100 тыс. грн.

29 мая во время визита на шахту Зеленский вступил в перепалку с журналисткой телеканала "Прямий", который связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко. Общаясь с шахтерами и родственниками погибших, Зеленский обратил внимание на журналистку и сказал: "Вам плохо?" Она ответила: "Да. А вам не плохо?" Президент сказал, что именно из-за этого он приехал сюда: чтобы помочь людям. Зеленский спросил журналистку, чем "Прямий" может помочь горнякам, и предложил купить им квартиру. Журналистка сказала, что готова поделиться своей зарплатой, и спросила президента, готов ли он поделиться своей. "Я куплю квартиру", – ответил президент.

3 июня телеканал "Прямий" сообщил, что приобрел квартиру, которую ранее арендовала семья погибшего горняка Михаила Павлика. Жилье находится в городе Червонограде на улице Сокальской, 28. Ее площадь составляет 72 м².

Источник: https://censor.net.ua/n3134016
 
   
 Топ комментарии
 
кому как повезёт, одним квартиру другим аэропорт

Зеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка - Цензор.НЕТ 6911
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Это только начало. Все самое интересное, извините, дорогое, ещё впереди☹️
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Яке же воно дурне! Ну зачем им ДВУХкомнатная квартира 90 метров "недалеко от центра" читай на выселках!
Кто коммуналку за 90 метров в новострое будет платить??? Мать работает уборщицей, а ей троих детей несовершеннолетних прокормить и одеть нужно и оплать коммуналку в трехкомнатной!
Да, "далек он от народа"(с) . Шаурмен, одним словом...
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кому как повезёт, одним квартиру другим аэропорт

Зеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка - Цензор.НЕТ 6911
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Это только начало. Все самое интересное, извините, дорогое, ещё впереди☹️
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что только беня с него летает? а с какого тогда люди летают?
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Достояный поступок!
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вот именно, поэтому телеканал купил квартиру на второй день, а не через месяц и то потому что выборы ВР. А так у жлобья и снега зимой не выпросишь. Стал народ богаче за месяц -нет. А вот дружбаны зейло стали и намного богаче. Все до одного, на хлебных тёплых местах, а вы рвите пуканы дальше Зебилы. Получите в подарок дурацкий ролик
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Купил квартиру перед выборами = подкуп избирателя = уголовная статья
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Володимир Зеленський не балотується в народні депутати
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Его партия 2слуга русского народу" балотується
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Володимир Зеленський не є лідером партії "Слуга народу"
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Прямо как путлер в кацапии - не состоит ни в одной партии и не имеет никакого отношения = одна школа с зебилами. Вопросов нет!
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Петицию подай против ЗЕ по етому поводу.
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президент не состоит ни в каких партиях. сразу видно что у ПЕТЮхов ветер в черепушках ,а не мозги.
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Яке же воно дурне! Ну зачем им ДВУХкомнатная квартира 90 метров "недалеко от центра" читай на выселках!
Кто коммуналку за 90 метров в новострое будет платить??? Мать работает уборщицей, а ей троих детей несовершеннолетних прокормить и одеть нужно и оплать коммуналку в трехкомнатной!
Да, "далек он от народа"(с) . Шаурмен, одним словом...
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Ну, це ж не Порошенко купив. Розумію ваш гнів. До речі, здається мені, як вдова шахтаря вона буде платити тільки половину комуналки.
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Льгота действует только на 1 квартиру)))
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Правильно. Будку им нужно было купить в ****** поближе к лесу где дрова бесплатные, потому что за отопление по новым тарифам Гнойсмана все равно заплатить не смогут.
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Як варіант: вона могла б здавати одне житло.
В усякому разі - хоч щось. Не зашкодить.
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Ты думаешь, что в шахтерском городке много покупателей на двушку в 90 метров?
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а тебя это каким местом чухает? не тебе купили- не тебе рассуждать что кому надо. везде оно лезет с указаниями, ботня нищая
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esperansa002014 Новобудова ж є.Та й можна її продати,навіть,якщо не швидко,але ж можна.Вон в центрі.І місто не таке вже імаленьке.Більше 50 тисяч живе в ньому.
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Наверное можно))) вопрос в том ЗАЧЕМ это было?кроме пиара, конечно.
Квартиру им уже купили---открыл бы детям счета и положил бы туда по десятке т. баксов денег до совершеннолетия---в этом был бы смысл, а так---лишь бы считалось.
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не тебе перебирать что кому надо а что не надо. ПЕТЮхня везде своим пятачиной влезет. пролетело ваше пороХЛО. успокойся! пора порошенка уже избивать как шуфрича. эта сивая свиножаба никто .даже не депутат. его можно избивать ногами до состояния комы
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"Журналистка сказала, что готова поделиться своей зарплатой, и спросила президента, готов ли он поделиться своей, - давайте 50:50, - ответил президент.
Вот правильная цитата
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Так на всех квартир не хватит.Это популизм.Пипл схавает а по факту предприятие обязано было всё сделать.
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только что:

ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие дорогу к возвращению делегации РФ.
делегация РФ во главе с Толстым уже в Страсбурге
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европа поклала болт на Украину еще при пете когда согласовали СП2
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Петя держал оборону, а теперь она прорвана - вот и всё
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стрючок он во рту держал. плевали не ПЕТЮхла вся Европа.
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Лично я за то чтоб мацкалям в ПАСЕ за щеку давали прямо под телекамеры, за их же взносы. Это будет садо мазо
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Добре, що дали квартири, але усім, кому треба квартири давати не будуть.
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Сделал человек дело человеческое, а порохосвины уже тут как тут. Мразоты.
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"ОНО ПРОСНУЛОСЬ!"
А про ПАСЕ и Рашку оно когда вспомнит - когда Рашка там уже два года как будет восстановлена?
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петя про СП2 сильно вспоминал? на ПЕТЮха тогда тоже забили. Украина Европе надоела еще в 2017
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На самом деле как спал так и спит. Покупать квартиры не обязанность президента, а внешняя политика- обязанность.
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А правда такая, что если бы не журналистка Прямого, то у семьи не было бы не одной квартиры....
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Все как всегда... Все прекрасно помнят, что оно говорило... https://www.youtube.com/watch?v=qLB-gazVWg8
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Прекрасный поступок. Конечно он ее многократно отобьет, и за счет коррупции и за счет повышения рейтинга перед выборами. Но этим людям без разницы, им будет где жить и это главное. Интересы Зели и людей тут сошлись, одним ударом двух зайцев.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗеленский приобрел вторую квартиру семье погибшего во Львовской области горняка
 
 
 
 
 
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