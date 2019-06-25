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 Роспотребнадзор заявил, что у поставляемого в Россию грузинского вина ухудшилось качество

У вина, которое поступает из Грузии в Россию, ухудшается качество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 июня заявили в российской Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).

"Службой... системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции. С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году 203 тыс. литров", – сказано в сообщении.

В службе уточнили, что на территорию России не позволили ввозить партии вина таких производителей, как АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд компани", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом грузинского вина", ООО "Корпорация грузинское вино", ООО "Компания грузинских вин и алкогольных напитков", ООО "Батоно".

"Усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134015
 
 
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Неожиданно. Роспотребнадзоре заявили, что у поставляемого в Россию грузинского вина ухудшилось качество - Цензор.НЕТ 5145
Пришло время кацапам пить отечественную мочу вместо хорошего вина.
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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского!!!

По словам Ирины Геращенко, накануне сессии украинская делегация обратилась в администрацию президента с просьбой о встрече, чтобы согласовать план действий. "На нынешнее обращение нашей делегации мы не получили никакого ответа из АП и от президента. Наша делегация осталась один на один в этом зале", - написала она в Twitter.
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А как можно получить поддержку от человека который не в состоянии решать государственные вопросы и влиять на политику и ход реформ в стране?Вся мразь януковича липнет назад в страну всякие недобитки подняли головы пока такой президент ничего не делает а строит клоуна.
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Кацапьі должньі пить вьісококачественньій єтиловьій спирт)))
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Ценители бояры недовольны качеством вина? Тысатричтоделается....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоспотребнадзор заявил, что у поставляемого в Россию грузинского вина ухудшилось качество
 
 
 
 
 
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