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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2691) Маркарова (40)

 Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова

Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом о новой программе финансирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в комментарии Bloomberg.

По ее словам, новая программа может быть заключена на три года.

Возможный объем финансирования министр не назвала, но подчеркнула, что нынешняя программа была заключена на период выборов.

"В некотором смысле эта программа сделала то, что должна была сделать", - сказала министр.

"Учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациям Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году. В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов", - отметила Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3134014
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбил понабирает кредитов, а нашим детям и внукам рассплачиваться!
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Никогда
Это все ещё отрыжка прошлых лет

МВФ заявил что будет договариваться после выборов с новым правительство
Но старое ещё надеется что-то урвать
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на 3000. миллиардов. Евро. Золотом!
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ЗЕбил понабирает кредитов, а нашим детям и внукам рассплачиваться!
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твои дети и внуки сначала пэтины долги отдавать будут
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старую программу с МВФ ******** благодаря досрочным выборам ВР Новая будет дороже на 100млн
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по ходу украйну сначала завалят радиоактивными отходами, а вместо грошей дадут рыги пьяного кондитера Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова - Цензор.НЕТ 472
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А когда это Зеленский назначил её министром финансов?
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Никогда
Это все ещё отрыжка прошлых лет

МВФ заявил что будет договариваться после выборов с новым правительство
Но старое ещё надеется что-то урвать
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А в Голоумке такого не было!! Там было всё совсем по другому!
Вместо борьбы с олигархами Зеленский идёт просит кредиты. А гже же конец эпохи олигархата обещанный ЗЕкомандой? Или он вам ничего не должен??
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Евро барыги требовали за кредиты спилить Карпаты на кругляк - Зеробеня подмахнет?
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Я спросил о позиции зебени по этому вопросу. Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5937
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Давай зелебобик набирайся кредитов, там у Бени поговаривают сумарных судебных исков и претензий по ним уже на 3 лярда баксов...Так что денюжки понядобяца
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Это зрада! Подождите, так будет брать деньги у МВФ или не будет? Хотя какая разница: если будет, то "вашим внукам придется расплачиваться", если не будет, то "МВФ отказался помогать пророссийском Зебилу, скоро дефолт, беня все скупит".
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Это ещё старое правительство пытается договариваться но это уже зрада 😂
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постой это же точь в точь как визжали зрадофилы про Петю...
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А ты зебик клоуновы в рублях уже отдавать будешь Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6190
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Что на этот раз потребует МВФ, может органы украинцев на продажу.
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да ладно, ведь клован сказал - под туфля этих грабителей поставит и потребует ..., ой, а чего случилось, чего щёки сдулись то?
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Голобородько ж казав МВФ не потрібен? Збрехав?
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в тексте сказано - вроди как в этом году не будет, то есть - 6 месяцев всего.
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Т.е клоун просто продолжает политику Пети и делает то же самое что и Петя. Первый сигнал что никакой реальной борьбы с олигархами не будет, просто ЗЕбик продолжит набирать кредиты и всё.
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А где он еще возьмет деньги? В Москве?
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Можете уже не вести. МВФ не хрена не даст. Ни кто не даст денег тому кто просыпает свой дом. Завтра война. Большая.
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Нах. пошли вы со своим МВФ. Уже набрали сотни миллиардов кредитов и куда они все пошли? Еще и нам условия будут европейские пид*расы ставить и рассказывать какие нам нужно цены и налоги поднять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе финансирования, - Маркарова
 
 
 
 
 
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