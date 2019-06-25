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 ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила правки делегации Украины в резолюцию по возвращению делегации Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, "за" правки проголосовали 52 "принципиальных европейца", 110 евродепутатов выступили "против".

"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбургский заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3134013
 
 
 Топ комментарии
 
Сливают Украину, да еще ватные растения выбрали себе Президента дурачка
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Я ж казав що при слабкому президенті так і буде, а зелебобіки не вірили. Тепер маємо що маємо. Велика подяка зебілам.
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Украина должна демонстративно выйти из ПАСЕ, оставаться там - это позор.
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Я говорил об этом ещё пару лет назад.Украина должна адекватно реагировать на ситуацию.Хватит стелиться перед европой этим загнившим гнидам пора вмазать так что бы оху"ли !
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С европейскими ценностями всё ясно, но делегация, которая всё это время представляла Украину, часто опускалась до уровня дешёвого театрального представления - куда тому Зеленскому. К оценке этого низкого и отвратительного решения ПАСЕ, украинская депломатия должна отнестись более чем серьёзно, взвесить все за и против, и если мы остаёмся , то эту делегацию заменить на людей, которые умеют правильно использовать рычаги влияния , а не устраивать шоу для журналистов.
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при чем тут делегация? хватит разносить тут кацапскую пропаганду.
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Что значит "разносить кацапскую пропаганду"? Я даже не знаю, что там в мордоре пропагандируют. Я смотрю украинские программы, видео и делаю выводы - некоторые действия выглядели глупо.
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Лечу руками, снимаю шоколадную зависимость. Обращайся 😂
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фу, ну ты хоть руки мой после того, как руками да еще и в чеколад.. ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7079
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Правильно Ната Росс-змінимо "недолугу" делегацію України в ПАСЄ на тебе: ти ж навіть знаєш як пишеться депломатия
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Нужно было требовать с самого начала, от гарантов по Будапештскому меморандуму, совбеза ООН, как страна которая отказалась от ядерного оружия и в последствии подвергшаяся агрессии и оккупации, санкций против России иранского уровня, как минимум для начала 25% налога на все энергоносители экспортируемые в страны НАТО с России. Говорите не возможно, посмотрите на таможенные пошлины которые ввел Трамп против Китая +25% да запросто... а то тот фарс который гнилой Запад ЕС называет санкциями никак не вернет нам наши территории... вот этот все пять лет должен был быть главный посыл нашей делегации в ПАСЕ и всего МИДа, а не то унылое пезпонтовое нытье...
Россия вернут в ПАСЕ, зразу же должна выступить Украина послать ПАСЕ нахер... и честно сказать, что только наличие ядерного оружия может обеспечить защиту от агрессора и всю вашу гнилую демократию ЕС может засунуть себе в жопу... и начать восстанавливать ЯО...
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Но если Украина сейчас реально начнет восстанавливать ЯО, санкции уже введут против нас. А украинская экономика и без того слаба.
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Ничего не введут. У Израиля все есть, но он не признает - никаких санкций нет.
Пассивных бьют - активных уважают
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А если мы не начнем восстанавливать ЯО то санкции уже вводить не будет кому. Да и с какого перепугу против Украины должны вводить санкции, если в мире десятки стран имеют ЯО. А гаранты мира фактически нарушили соглашение с Украиной.
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Делайте выводы. Никто в мире не любит присмыкающихся и жополизов ползающих на коленях. В етом мире уважают только силу и любят только деньги. За 5 лет Украина так и не разработала мощных видов вооружения типо ЯО и не построила ниодного завода который бы работал на економику страны. Вместо етого Порося только уничтожало склады с боеприпасами и обворовывало население.
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По словам Ирины Геращенко, накануне сессии украинская делегация обратилась в администрацию президента с просьбой о встрече, чтобы согласовать план действий. "На нынешнее обращение нашей делегации мы не получили никакого ответа из АП и от президента. Наша делегация осталась один на один в этом зале", - написала она в Twitter.
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V TIXARIA SOZDAT DUBINU....I *** NA ETIX GOMIKOV EVROPEICEV....UKRAINA LUCHSHE CHEM EVROPA....U VAS VSE POLUCHITSA! I NE SOMNEVAITES V PRODAJNOSTI EVROPI...ONA TAKAIA
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В следующий раз к Макрону и Меркель надо посылать Сердючку. Авось у нее убедительнее получится.
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Якщо Росію повернуть ПАРЄ, то Україна має звідти вийти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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