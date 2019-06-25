 ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
По ее словам, "за" правки проголосовали 52 "принципиальных европейца", 110 евродепутатов выступили "против".
"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбургский заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко.
Россия вернут в ПАСЕ, зразу же должна выступить Украина послать ПАСЕ нахер... и честно сказать, что только наличие ядерного оружия может обеспечить защиту от агрессора и всю вашу гнилую демократию ЕС может засунуть себе в жопу... и начать восстанавливать ЯО...
Пассивных бьют - активных уважают