 ПАСЕ отклонила украинские правки в резолюцию по делегации РФ, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, "за" правки проголосовали 52 "принципиальных европейца", 110 евродепутатов выступили "против".

"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбургский заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство европейцев говорят страшные вещи о том, что санкции против РФ себя не оправдали. Это Страсбургский сговор, - Геращенко о ситуации в ПАСЕ