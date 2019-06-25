 ЦИК 24 июня зарегистрировал 1314 кандидатов в народные депутаты и 14 наблюдателей

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комиссии, зарегистрированы 170 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, и 552 кандидата, выдвинутых политическими партиями, в ОИО.
Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 722 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 552.
Кроме того, ЦИК отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Фурсина И.Г., который баллотировался в ОИО № 138 в порядке самовыдвижения, и - во исполнение решения Верховного Суда - зарегистрировала кандидата Коваля В.Д., который баллотируется в ОИО № 169.
"Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2331 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1507, выдвинутых политическими партиями - 824", - уточняют в ЦИК.
Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия приняла решение считать исключенными из избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины Политической партии "Европейская Солидарность" в общегосударственном многомандатном избирательном округе Баласинович Н.А. и Болдырева А.А.
Комиссия зарегистрировала 592 кандидата в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
"Таким образом, всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении ЦИК.
Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 14 официальных наблюдателей от международных организаций: 1 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 13 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES).
Таким образом, по состоянию на 24 июня зарегистрировано 252 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.
Кроме того, зарегистрированы доверенные и уполномоченные лица некоторых кандидатов, а также приняты другие решения
Напомним, ранее сообщалось, что 24 июня Центризбирком отказал в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А.А. и Евтухова Е.А., включенных в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Согласно результатам соцопроса, партию "Слуга народа" среди тех, кто уже определился со своим выбором и будет голосовать на внеочередных выборах народных депутатов намерены поддержать 47,6% респондентов "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,4%, "Европейскую солидарность" - 8,8%, "Батькивщину" - 8,7%, "Голос" - 6,8%, "Силу и честь" - 4,1%.
Партия "Гражданская позиция" получает 2,7% голосов определившихся избирателей, Радикальная партия - 2,2%, "Свобода" - 1,7%, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 1,6%, "Украинская стратегия" - 1,3%, "Самопомич" - 1,2%, другие партии -0,8%.
Ну,шо пороходрочеры,как вам? упыри шыкаладные.