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 Политика Украины
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 ЦИК 24 июня зарегистрировал 1314 кандидатов в народные депутаты и 14 наблюдателей

24 июня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комиссии, зарегистрированы 170 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, и 552 кандидата, выдвинутых политическими партиями, в ОИО.

Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 722 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 552.

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Кроме того, ЦИК отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Фурсина И.Г., который баллотировался в ОИО № 138 в порядке самовыдвижения, и - во исполнение решения Верховного Суда - зарегистрировала кандидата Коваля В.Д., который баллотируется в ОИО № 169.

"Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2331 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1507, выдвинутых политическими партиями - 824", - уточняют в ЦИК.

Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия приняла решение считать исключенными из избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины Политической партии "Европейская Солидарность" в общегосударственном многомандатном избирательном округе Баласинович Н.А. и Болдырева А.А.

Комиссия зарегистрировала 592 кандидата в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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"Таким образом, всего по состоянию на 24 июня ЦИК зарегистрировала 2335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении ЦИК.

Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 14 официальных наблюдателей от международных организаций: 1 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 13 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES).

Таким образом, по состоянию на 24 июня зарегистрировано 252 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Кроме того, зарегистрированы доверенные и уполномоченные лица некоторых кандидатов, а также приняты другие решения

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Напомним, ранее сообщалось, что 24 июня Центризбирком отказал в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А.А. и Евтухова Е.А., включенных в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 и № 5, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Источник: https://censor.net.ua/n3134012
 
 
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В Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля могут пройти пять политических партий и еще одна в границах попадания, свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".
Согласно результатам соцопроса, партию "Слуга народа" среди тех, кто уже определился со своим выбором и будет голосовать на внеочередных выборах народных депутатов намерены поддержать 47,6% респондентов "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,4%, "Европейскую солидарность" - 8,8%, "Батькивщину" - 8,7%, "Голос" - 6,8%, "Силу и честь" - 4,1%.
Партия "Гражданская позиция" получает 2,7% голосов определившихся избирателей, Радикальная партия - 2,2%, "Свобода" - 1,7%, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 1,6%, "Украинская стратегия" - 1,3%, "Самопомич" - 1,2%, другие партии -0,8%.
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Рыги уже ПСА обогнали,ылита погавкает с недельку так его и шарий обгонит
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Мураев сказал на Свободе Слова,что если его не выберут в Верховную Раду,то он вернётся в Московию со ста МЭРами украинских городов в другие неосвоенные колонии Московии ,чтобы там всё объяснять китайцам, украинский народ разберётся без Московии ,как построить своё государство,мы же не колония Московии
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свыняче цвк зарегестрировало сепаршу штепу и свыню пашинского,а Парасюка и РНС нет.
Ну,шо пороходрочеры,как вам? упыри шыкаладные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК 24 июня зарегистрировал 1314 кандидатов в народные депутаты и 14 наблюдателей
 
 
 
 
 
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