 Владелице предприятия в Польше, вывезшей в лес потерявшего сознание работника-украинца, грозит 5 лет тюрьмы

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Громадське радіо со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

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"Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызывать скорую помощь и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что бывший без сознания мужчина исчез с территории заведения. Не было его также дома, где он проживал. При странных обстоятельствах исчез также один из украинец, который с ним жил и работал", - сказал спикер Велькопольской полиции Анджей Боровяк в комментарии газете "Głos Wielkopolski".

"После изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. Через несколько дней они обнаружили его в одном из хостелов в Ломжи", - добавил представитель полиции.

По информации Анджея Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания для выдвижения владелице заведения обвинение в неоказании помощи бессознательном мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.

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Умерший Василий Черней не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, говорит его жена Наталья. В Украине трое его несовершеннолетних детей остались без отца.