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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Польша (4800) смерть (5970) заробитчане (338)

 Владелице предприятия в Польше, вывезшей в лес потерявшего сознание работника-украинца, грозит 5 лет тюрьмы

До пяти лет лишения свободы грозит владелице польского предприятия, которая вывезла потерявшего во время работы сознание украинца в лес и оставила его там.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Громадське радіо со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Василий Чорней умер на производстве в Польше. Его тело нашли за 150 км от места работы

"Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызывать скорую помощь и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что бывший без сознания мужчина исчез с территории заведения. Не было его также дома, где он проживал. При странных обстоятельствах исчез также один из украинец, который с ним жил и работал", - сказал спикер Велькопольской полиции Анджей Боровяк в комментарии газете "Głos Wielkopolski".

"После изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. Через несколько дней они обнаружили его в одном из хостелов в Ломжи", - добавил представитель полиции.

По информации Анджея Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания для выдвижения владелице заведения обвинение в неоказании помощи бессознательном мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.

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Умерший Василий Черней не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, говорит его жена Наталья. В Украине трое его несовершеннолетних детей остались без отца.

Источник: https://censor.net.ua/n3134011
 
 
 Топ комментарии
 
МАЛО 5 ЛЕТ .25 ЛЕТ НУЖНО ТВАРИ ВПАЯТЬ.
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Походу там такие же твари работали и их тоже нужно привлечь за соучастие! Не бось покойного земляки!
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Можливо, людина померла із-за того, що не викликали швидку... Посадять, і надовго. За цією пані тягнеться давній шлейф гріхів... Тут був вже і облік в поліції, і розшук податківцями, і знущання над власними батьками... Суд все це обов'язково врахує і воздасть за все по сукупності.
Раджу також прочитати коментарі поляків під статтею. Люди надзвичайно обурені фактом такого злочину. Скандал наростає. Можна бути впевненим, що нічого "просто так" не минеться, і крім вироків, будуть і зміни в законодавстві, які черговий раз поліпшать як умови перебування іноземних працівників.ґ, так і відповідальність за порушення підприємцями законів про працю.
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Непреднамеренное причинение смерти, это не вызвать врачей, а вывести человека без сознания в лес и бросить? Да ну нах...
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"Непреднамеренное причинение смерти, это не вызвать врачей"

це ненадання допомоги. Відрізняється тим, що нічого, щоб пошкодило не зроблено
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"ненадання допомоги" это пройти мимо, молча. А тут был приказ работникам врачей не вызывать. Кстати, это показывает и работников, в другом свете совсем...

Так вот, а взять человека потерявшего сознания на рабочем месте, запихнуть в автомобиль, вывести в безлюдное место и выбросить, прекрасно понимая что счет может идти на минуты, это убийство.
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"причинение смерти" - це і є вбивство, ваш кеп
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. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызывать скорую помощь и приказала всем идти домой. Источник: https://censor.net.ua/n3134011

Люди никогда так не делайте! Никто не может вам запретить вызвать скорую. Вызывайте и все.
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Походу там такие же твари работали и их тоже нужно привлечь за соучастие! Не бось покойного земляки!
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Расследование ведется. Ответят все виноватые.
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Как вариант - во всем будет виноват прятавшийся от полиции второй безвизовый турист, он уговорил отвезти безчувственного товарища в лес на свежий воздух в надежде, что там больной очухается, а наивная хозяйка ритуальных услуг давно не имела дело с недожмуриками, вот и доверилась .... оправдают.
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це версія польських полісаїв, хз що там трапилось насправді
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В первый раз писали, что она им сказала, что сама вызовет скорую, и они ушли. Но это тоже не многим лучше
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Видимо хозяйке гробового бизнеса, окромя этого инцидента было что скрывать... Адекватный человек, зная что потерпевший в плохом состоянии, не делал бы такое..
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всё списали на одного гражданина украины
а,как же те работники,что по приказу собственника ушли домой???
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Сам хоть понял что написал? Статью читал или только оглавление?
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Можливо, людина померла із-за того, що не викликали швидку... Посадять, і надовго. За цією пані тягнеться давній шлейф гріхів... Тут був вже і облік в поліції, і розшук податківцями, і знущання над власними батьками... Суд все це обов'язково врахує і воздасть за все по сукупності.
Раджу також прочитати коментарі поляків під статтею. Люди надзвичайно обурені фактом такого злочину. Скандал наростає. Можна бути впевненим, що нічого "просто так" не минеться, і крім вироків, будуть і зміни в законодавстві, які черговий раз поліпшать як умови перебування іноземних працівників.ґ, так і відповідальність за порушення підприємцями законів про працю.
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Вообще-то все кто в этом участвовал, включая рабочих что пошли домой => поддельники, соучастники.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВладелице предприятия в Польше, вывезшей в лес потерявшего сознание работника-украинца, грозит 5 лет тюрьмы
 
 
 
 
 
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