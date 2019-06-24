 Владелице предприятия в Польше, вывезшей в лес потерявшего сознание работника-украинца, грозит 5 лет тюрьмы

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Громадське радіо со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.
"Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызывать скорую помощь и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что бывший без сознания мужчина исчез с территории заведения. Не было его также дома, где он проживал. При странных обстоятельствах исчез также один из украинец, который с ним жил и работал", - сказал спикер Велькопольской полиции Анджей Боровяк в комментарии газете "Głos Wielkopolski".
"После изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. Через несколько дней они обнаружили его в одном из хостелов в Ломжи", - добавил представитель полиции.
По информации Анджея Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания для выдвижения владелице заведения обвинение в неоказании помощи бессознательном мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.
Умерший Василий Черней не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, говорит его жена Наталья. В Украине трое его несовершеннолетних детей остались без отца.
це ненадання допомоги. Відрізняється тим, що нічого, щоб пошкодило не зроблено
Так вот, а взять человека потерявшего сознания на рабочем месте, запихнуть в автомобиль, вывести в безлюдное место и выбросить, прекрасно понимая что счет может идти на минуты, это убийство.
Люди никогда так не делайте! Никто не может вам запретить вызвать скорую. Вызывайте и все.
а,как же те работники,что по приказу собственника ушли домой???
Раджу також прочитати коментарі поляків під статтею. Люди надзвичайно обурені фактом такого злочину. Скандал наростає. Можна бути впевненим, що нічого "просто так" не минеться, і крім вироків, будуть і зміни в законодавстві, які черговий раз поліпшать як умови перебування іноземних працівників.ґ, так і відповідальність за порушення підприємцями законів про працю.