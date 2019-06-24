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 Зависимость от РФ - угроза национальной безопасности, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин озвучил главный вывод, который сделал из протестов в Грузии.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Главный вывод грузинских событий: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - считает Климкин.

Зависимость от РФ - угроза национальной безопасности, - Климкин 01

В Грузии с 20 июня продолжаются масштабные протестные акции. Они вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко. ВИДЕО

Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

Также на Цензор.НЕТ: В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3134009
 
   
 Топ комментарии
 
Павлуша, до кого ти звертаєшся ?
73% гигикали =а то путін нападЬОТ=.

А ти про загрозу.
Марна справа.
Ідіоти не розуміють.
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Но почему то , санкции решили отменить именно после поездки зебила и после высказываний кравчука и кучмы не странно ли это . Да путлер все возлагал надежды на новую власть , да и в раду 80% пророссийских партий идут (порох даже не проходит ) . Где логика говномет а ?
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Фрагмент с фильма, поучительно.
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Ми почали забувати... 😞

https://www.facebook.com/typical.ck.ua/videos/594763661040179/?v=594763661040179
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Новая методичка "ольгинских" калоедов.
Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2336
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Но почему то , санкции решили отменить именно после поездки зебила и после высказываний кравчука и кучмы не странно ли это . Да путлер все возлагал надежды на новую власть , да и в раду 80% пророссийских партий идут (порох даже не проходит ) . Где логика говномет а ?
 показать весь комментарий
 
 
Фрагмент с фильма, поучительно.
--------------------------------------------------
Ми почали забувати... 😞

https://www.facebook.com/typical.ck.ua/videos/594763661040179/?v=594763661040179
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это из фильма дамбас Лозницы. Но мне больше нравитя последний эпизод, когда русня замочила местных дамбасянок которые имитировали на камеру местных жителей. И когда дамбасню зашкварили, русня уехала то в кабинку заскочил типичный дамбасянен и украл уже у трупов ноут. Вообще фильм неплохой.
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Кататонический синдром или Зеботомия не дает адептам пришествия Коломойского адекватно оценивать ситуацию. Зависимость от РФ - угроза национальной безопасности, - Климкин - Цензор.НЕТ 5982
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Павлуша, до кого ти звертаєшся ?
73% гигикали =а то путін нападЬОТ=.

А ти про загрозу.
Марна справа.
Ідіоти не розуміють.
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Ты когда в посольстве Канады от Украины отказывалась,тоже такой патриоткой была?73% на Родине живут и голосуют,в отличии от тебя
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ведана, а у нас чорниці по 45 грив. за кіло приймають
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а с чего ты вдруг решила, что 73% глупее тебя? мания величия?
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RedWhite_heart‏ @RedWhite_heart 23 июн.

Подивився серіал Роки (Years and yeads) 2019, Англія.
Це канєшно разрив шаблонов. Зєлєбоби в Англії теж є.
Хтось уже казав, що з приходом цифрової ери до влади можуть приходити ну геть покидьки.
Але ж Happy and !)
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olele Покидбки при владі завди були,просто колись було легше брехати.
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Смотрю тут пара козломордых уже пригорело 😂😂😂
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Хз как там у кого но у нас на календаре 2019
5 лет с тех пор как оккупировали Крым и Донбасс с Луганщиной
Какой опыт с Грузией там доказывать после этого должен
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Еще вчера этот чувак подплясывал барыжному шобло а сегодня прозрел - патамушо выборы на носу...
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Так надо было закрыть границу, разорвать дипотношения и не беспокоиться о тех "гражданах", кто постоянно проживает в РФ, тащится туда на заработки.
больно?
А вырывать гнилой зуб всегда больно. Если не удалить, то гниль из зуба отравит/заразит весь организм
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себе вырви
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Мені так цікаво, що ж тепер скаже таварісчЬ ЮБ, враховуючи сьогоднішні новини про ПАРЄ і зняття санкцій. Залежність від РФ - загроза національній безпеці, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4179
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пока олигархия будет гегемоном зависимость от рф сохранится. они плоть от плоти по всем параметрам. все они боятся империи, но знают, рф всегда подаст им руку спасения в обмен на признание протектората...
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полмиллиона в год эмигрируют украинцы как раз работоспособного возраста это тоже зависимость от хйла вовы или от хйлов петей гросей кличков и тд
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а чугункин не сказал, кто эти реформированые мыролюбцы, которые торгуют с засрашкой и создают зависимость от нее? или об этом нельзя говорить?
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зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - считает Климкин
Это правильно, зависимость от оккупанта всегда будет использована оккупантом в своих целях. По сути это аксиома.
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зависимость от рф - это отсутствие собственной государственности
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗависимость от РФ - угроза национальной безопасности, - Климкин
 
 
 
 
 
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