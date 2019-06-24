 ВСК по расследованию убийства Гандзюк хочет заслушать в Раде руководителей ГПУ, СБУ и Нацполиции

С документом можно ознакомиться на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления №10397, отчет содержит выводы ВСК по результатам проведенного расследования.

Проект постановления предусматривает, что парламент заслушает отчет ВСК и направит его Президенту, Председателю Верховной Рады, Премьер-министру, ГПУ, СБУ, МВД и Нацполиции. Силовые ведомства должны в течение 2 недель рассмотреть материалы ВСК и проинформировать Верховную Раду о результатах этого рассмотрения.

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"Вместе с тем Комиссия считает необходимым заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины генерального прокурора Украины, руководство Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины по вопросам расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - говорится в пояснительной записке.

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Члены ВСК ожидают, что принятие проекта постановления позволит Верховной Раде рассмотреть отчет Временной следственной комиссии и принять соответствующие решения относительно изложенных в нем выводов и предложений.