 Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.
За то, чтобы отказать Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты, проголосовали 14 членов ЦИК. Еще двое - воздержались. Видео голосования выложила в своем Twitter гражданская сеть "Опора", сообщает Цензор.НЕТ.
Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.
"Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания в Украине в течение последних 5 лет", - подчеркнули в ЦИК.
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Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухов. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.
Який связок між Міхо, цим чувирлом і партією Слуга Народу?
Порохоботи, може вже пора повиливати кисіль з мізків?
Точнее и не скажешь...
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По данным гражданской сети ОПОРА, Парасюку отказано в реестрации в связи с «несоответствием поданных документов требованиям законодательства».
Вот и ушло из информационного пространства убийство мусорами 5-летнего пацана под Киевом. Два мента под арестом (надолго ли), двух других как и не было там, тех кто составлял протокол про "ударился головой" тоже нет, оружие не найдено.
Аваков министр.
з.ы.
Интересно-это чмо лично приходило заявление подавать или по почте письмом регистрироваться изьявило желание?
Но Вы правильно заметили о причине отказа.Это всё,что нужно знать о наши судах и
*****судьях,там заседающих.)
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А то, что ублюдок в последние 5 лет не проживал в Украине чья заслуга?
То то же! А при зебилах ублюдок знает, что может спокойно вернуться...
Може не все так безнадійно
Просто на лекторальному Полі Чудес в Країні Дурнів можна саджать грошові дерева тільки Беніним "слугам"