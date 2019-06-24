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 Политика Украины
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Все про:регистрация (230) ЦИК (3126) Шарий Анатолий (1)

 Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты

ЦИК отказался регистрировать кандидатом в народные депутаты пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

За то, чтобы отказать Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты, проголосовали 14 членов ЦИК. Еще двое - воздержались. Видео голосования выложила в своем Twitter гражданская сеть "Опора", сообщает Цензор.НЕТ.

Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.

"Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания в Украине в течение последних 5 лет", - подчеркнули в ЦИК.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили: Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов

Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухов. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3134005
 
   
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ну чтоб хоть какая то позитивная новость для местных патриотов была
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вчора ссаку, сьодні петушарія)))) "Слуги урода" голосів не розпорошують Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 9076
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Дебелятко, ти все сказав?
Який связок між Міхо, цим чувирлом і партією Слуга Народу?
Порохоботи, може вже пора повиливати кисіль з мізків?
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зв`язок, зьоба, самий прямий, - однакові, розумово відсталі виборці з телевізором замість мозку
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Ылитный, сожри канхветку и заткнись🍬
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зв'язок прямий - вся срань мокшанська полізла в Україну знаючи що нинішня влада нічого їм не зробе....
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Ну да, а то еще у зебени голоса отожмьот... Зебилы- они такие непредсказуемые и продажные. Могут и к шарикову подацца. 73% могут жеж постраждать.)
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а толку? кто будет голосовать за этого свиношныря?
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Свиношнырь! Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 5999
Точнее и не скажешь...
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Дебилом был твой папа, а мама педиком. Только из ё*аного говна могло получиться такое чмо, как ты.
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Этого передаса еще в депутатах не хватало!
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Почему у всех парашных лошариев такие тупые и отвратительные рожи?
Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 4538
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Потому, что на них дрочат те же педики, что и на Зе.
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....а онищенко-кадырова ??? плюрализм мнений в ОДНОЙ голове признак ШИЗОФРЕНИИ ((((
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А че он про российский? Он дико гонит на кремлевский Оппоблок и на Платформу за життя. Снижает им рейтинг
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Потому что он прямо проросийский, а не поклонник прокладок.
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оппоблок(ахметовский) он как раз таки поддерживает
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посмотрите последние ролики.Он гонит на них всех.Не трогает только Зелю
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На заседании в воскресенье, 23 июня, Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По данным гражданской сети ОПОРА, Парасюку отказано в реестрации в связи с «несоответствием поданных документов требованиям законодательства».
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Он же враг всех порохоботов и огент кремля потому что организовал блокаду дамбаса и крыма. А Штепа свой человек. А реально ето полный пи***дец. Только массовые расстрелы предателей спасут ету страну.
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Паша Пахоменко‏ @PashaXVI 20 июн.

Вот и ушло из информационного пространства убийство мусорами 5-летнего пацана под Киевом. Два мента под арестом (надолго ли), двух других как и не было там, тех кто составлял протокол про "ударился головой" тоже нет, оружие не найдено.
Аваков министр.
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Давай не стесняйся, назови громко ту мразь которая Авакава сделала министром МВС?
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Аваков был частью БЮТ и Народного Фронта. Он сидел у власти с конца Майдана. Человек Юли.
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ИМЯ, таварисч, ИМЯ громко вслух произнеси ту мразь которая представила ету падлу министром Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 5191
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Я вам назову много имен. Все те люди, которые проголосовали за Фронт вместо партии Пети. Она набирала 40 процентов, но на Петю начали гнать, что он узурпирует власть и в итоге топла пошла голосовать за НФ, которые стали самой крупной партией парламента.
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Короче против Пети стали работать сразу же после того как он выиграл первый тур. Мешали ему, засовывали в Раду всяких Ляшков, Самопомичь и Аваковых, а потом типа не при делах, а это всё Петя виноват.
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ЮЛЯ, ЙУЛЯ... слуга слуги урода.... старая больная кляча, которая кричала про "зубожиння" одетая в луи виттоне, в тухлях от лабутэна и сумочкой с ценой среднего села в этой стране... та которая вместе с авакяном лег под гидранта зеленого... и за это им простят все, а тупое стадо будет и дальше кричать про Пороха, тупо сотрясая пустой башкой...
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так там наверное двести с гаком, если не более его делали министром
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Толик,немедленно подавай в суд.Со второго раза пропустят.Двое воздержавшихся судей каг бэ намекают.)
з.ы.
Интересно-это чмо лично приходило заявление подавать или по почте письмом регистрироваться изьявило желание?
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Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 3559ничоси!"новому" лицу и отказали?да он для зебила сделал даже больше "бабушки"!
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Тоесть отказали за то что он просто не проживал в Украине 5 лет а не за то что ето враг и предатель Украины?
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именно так, медведчука и других оппоблоковцев то успешно зарегили
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Судя по тому,какое говно лезет в Раду-он там практически свой.))
Но Вы правильно заметили о причине отказа.Это всё,что нужно знать о наши судах и ***** судьях,там заседающих.)
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чому відмовили,? достойний кандидат. з бюджету не крав, свина смалив. Шарій Гоу!
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Почему преследуете Шария?
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"Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине."
......................
А то, что ублюдок в последние 5 лет не проживал в Украине чья заслуга?
То то же! А при зебилах ублюдок знает, что может спокойно вернуться...
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А что Мародер сделал чтобы етого предателя вернуть в Украину и посадить или уничтожить на месте как ето делает Ху*ло? А почему Штепа сейчас в Зраду балотируется а не гниет в земле или сидит на зоне? Тоже ЗЕ виноват? А кто вообще из предателей и убийц украинских патриотов осужден на реальные сроки за убийство, терроризм и измену Родины? Вот то то же. Тек что ПЕС заткни свою гнилую ротовую полость и сиди там куда ты убежало от покращення где ты сейчас сидишь гастарбайтером и сраки старикам за кусок хлеба подмываешь
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Петр не судья, мудачОк безмозглый, и не Пиночет - это кацапы твердили пропаганду про хунту, а ты бы и хотел, чтобы всех резали без суда
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Редчайшая гнида. Еще один недостаток - до сих пор живой.
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а при твоём кловуне такие как шарий теперь новая идеология. Добронравов тоже сепар но твоя ж ЗЕкоманда сняла с него все запреты, а чем Шарий хуже??
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Пусть жалобу преЗЕденту напишет, он таких любит кацапнутых. Може в Сваты возьмёт снимаца, чем Шарий хуже сепара Добронравова ?? А може сразу в Слугу Бабломойского запишет....преЗЕдент у нас такой..ватно прокремлёвский..
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Как же так-то! ПетушАрий же весь анус порвал в изгнании топя за ЗЕбилушку в надежде на новую власть! А ЗеЦИК так его прокинул! Интересно, он теперь будет ЗЕбила обсирать или опять начнет кричать, шо ему ПЕПа мстит?
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Подожди ещё радоваца как показала практика нынешняя ЗЕкобанда действует по беспределу "патамушта народ поддержал" щас ещё зарегистрируют потому что народ Даунбасика поддерживает..С Добронравова ЗЕкобанда ж сняла все запреты..
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было бы очень удивительно, если бы еще и петуШарика зарегили..
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Так Шарий и Саак конкуренты Слуги Народа. Это не Гройсман с петушиными националистами чтобы их регистрировать.
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та иди ты в дупу со своим петушмариком.
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Оу, в нас ще лишились крихти самоповаги.
Може не все так безнадійно
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Самоповага тут ні до чого.
Просто на лекторальному Полі Чудес в Країні Дурнів можна саджать грошові дерева тільки Беніним "слугам" Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 546
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а толку?явно непроходной тот шарий, в отличие от зажопа
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ну если жили непрерывно в стране 5 лет, их зарегили, что тут непонятно?
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Почему этому петуху до сих пор не вынесли приговор?
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возможно не могут найти состава преступления, но ты можешь помочь в расследовании)))
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А хіба Шарій відрізняється від зебілів? Ідеї цього урода співпадають із Слугами народу.
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100% на место шария можно спокойно подставить афериста бандюка Богданчика, или сепара украинофоба Разумкова..никакой разницы бы не было, это одна категория.
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Судя по опросам , такая рада будет ... Так что одним больше одним меньше. Зебил уже все слил , вон уже даже Англия за отмену санкций . Это ж надо за одну ****** слить всю работу пороха за пять лет.
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