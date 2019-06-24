 Возвращение в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России, - Зеленко

Об этом спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России", - подчеркнула она.
Напомним, в Страсбурге началась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять проект резолюции, изменяющей правила ПАСЕ и усложняющей процедуру применения санкций, в частности в отношении России. В украинской делегации говорят, что Франция, Германия, Италия поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ.
Это же надо так суметь сделать...
В мини-тираде умудриться три раза самому себе противоречить
Не смеши
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
Ну щоб показать як він переживає...
ОСТАЛЬНЫЕ НАЧИНАЮТ ВЕРИТЬ ПО ИНЕРЦИИ
То что РФ вернётся в ПАСЕ было понятно ещё в 2017 когда пошли серьезные разговоры о северном потоке. Единственное, РФ проиграла войну Турции в Сирии и Южный поток в его первоначальном проекте накрылся. Амеры выходят из Сирии в обмен на контроль той зоны Турцией. Турки не дают РФ подойти к их границе чтобы как то влиять на Южный поток. Это типичные нефтегазовые войны, что в ЕС, что на ближнем востоке.
Они им денег не дали те и сдулись)
Хоча, одна проблема є - це ж скільки юлящнів синекури позбавляться.
і сьгодні европа зробила великий стрибок в цьому напрямку
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Агрессия россии интересует только того, на кого она направлена, остальные ждут, когда им разрешат вновь торговать с гитлером. Вся закавыка была в несговорчивом Порошенко, но теперь какая торговля пойдет! а всё благодаря Бене Каломоеву и его мальчику