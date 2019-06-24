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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (5030) ПАСЕ (1312) Россия (73116) Зеленко (27)

 Возвращение в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России, - Зеленко

Отмена российского запрета только ослабит Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и подорвет справедливость и прозрачность правил в СЕ.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Геращенко в ПАСЕ: Россия не выполнила ни одного требования, ее возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

Возвращение в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России, - Зеленко 01

Напомним, в Страсбурге началась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять проект резолюции, изменяющей правила ПАСЕ и усложняющей процедуру применения санкций, в частности в отношении России. В украинской делегации говорят, что Франция, Германия, Италия поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ.

Также читайте: Окончательное решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ будет 27 июня, - Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3134004
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский просил прощение у Кадырова и хотел стать на колени перед Путиным. Какие вопросы к Европе? Зачем ей впрягаться если 73 % населения Украины устали от войны и хотят Лорак с Киркоровым по телевизору?
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Вот это и есть "заслуга" Президента Зеленского. Самая прямая заслуга. Его одна из двух, основных обязанностей по Конституции Украины, не бегать по фонтанам, не переезжать из одного здания в другое, и даже, о чудо(!), оказывается не садить оппонентов, а отвечать за внешнюю политику и оборону страны.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
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я не понимаю почему гарант наш молчит? где хотя бы официальный пост в твиттере фейсбуке хотя бы возразил для приличия какая то реакция должна же быть но ведь это ненормально просто поклал болт на защитников которые на востоке на всех я в шоке
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Жвачка под названием "Россия в ПАСЕ".
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- вона чудово відволікає плєбс від нагальних проблєм ...
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Зеленский просил прощение у Кадырова и хотел стать на колени перед Путиным. Какие вопросы к Европе? Зачем ей впрягаться если 73 % населения Украины устали от войны и хотят Лорак с Киркоровым по телевизору?
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Мля, ну и каша у тебя в голове!
Это же надо так суметь сделать...
В мини-тираде умудриться три раза самому себе противоречить
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Нехер мне больше что делать, как вашу сою в голове лечить
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Слив засчитан. Сказать тебе нечего, потому что тяжело спорить с теми, кто постоянно задействует логику и критическое мышление. Жаль, что таких людей меньшинство.
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Вот это и есть "заслуга" Президента Зеленского. Самая прямая заслуга. Его одна из двух, основных обязанностей по Конституции Украины, не бегать по фонтанам, не переезжать из одного здания в другое, и даже, о чудо(!), оказывается не садить оппонентов, а отвечать за внешнюю политику и оборону страны.
Оказывается, тут нужны: знание, опыт, ответственность, понимание ситуации в стране и мире, умение отстаивать интересы страны, и идти на определенные компромиссы, доносить свою позицию, и отстаивать ее. Одним словом - дипломатия. Это вам не рожи кривлять, и чл**ом на фортепиано играть. Первые дни и провал по внешней политике.
Печально, но ожидаемо, для любого адекватного человека.
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73% перетворили країну на блазень-шоу. А тепер бульки дують, чому дорослі дядьки не хочуть серьозно говорити з нами.
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с тобой даже дети не хотят говорить,не интересно,попробуй с домашними животными
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Це мало бути смішним, чи Ви таким чином намагались якось вколоти мене? Зрештою, це жодного відношення до суті не має. А суть у тому, що Україна втратила суб'єктність (сподіваюсь, що це таке, пояснювати не потрібно). І дай Бог, що ми якимось чудом не загубили за ці 5 років нашу країну «по пріколу»!
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73% перетворить на людей третього сорту, які тікають з України, бо нема за що жити, це ще треба дуже "патріотично" постаратися. І це тільки один пункт з довгого списку.
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я не понимаю почему гарант наш молчит? где хотя бы официальный пост в твиттере фейсбуке хотя бы возразил для приличия какая то реакция должна же быть но ведь это ненормально просто поклал болт на защитников которые на востоке на всех я в шоке
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Просто в тексте очень много не совсем понятных букв.( к 27-му суфлер,наверняка уже что-то родит)
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Треба Народному Сонечку ще раз в фонтані поваляться з шаурмою.
Ну щоб показать як він переживає...
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Да что Вы так носитесь с этим возвращением рашки в ПАСЕ! Делов-то...Вон, по 1+1 уже анонсируют опять показ "Сватов"! Вот что надо обсуждать! Зробимо їх разом!
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Вряд ли тут Украина при делах. Это скорее ответка Трампу от чиновников ЕС. Потому что Трамп в последнее время конкретно мокал чиновников ЕС по поводу северного потока, по поводу сделки с Ираном. Евросоюз не прочь покупать нефть-газ у Ирана и России. Трамп против этого. США нужен европейский рынок газа. Это больше похоже на разборки ЕС и США. Украина в данном случае просто попала под замес.
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А от політолох ольгінський))) Трамп це зробив, цука така...Хто ж іще.
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Да ладно, наши дурачки все равно будут продолжать верить в великого политика Порошенко, мановением руки управляющего всей европейской дипломатией.
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ВСЁ ПРОСТО: ИМ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ
ОСТАЛЬНЫЕ НАЧИНАЮТ ВЕРИТЬ ПО ИНЕРЦИИ
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Тут ни Порошенко, ни Зеленский, да собственно никто из Украины никак бы не повлиял. Это готовилось не первый год. Амеры в ближайшие пару лет будут первыми по добыче газа и нефти, они хотят вытеснить Газпром из Европы. Европейцы противятся. Причем ЕС закрывает глаза на спонсирование терроризма Ираном ради потенциальной нефтегазовой сделки.
То что РФ вернётся в ПАСЕ было понятно ещё в 2017 когда пошли серьезные разговоры о северном потоке. Единственное, РФ проиграла войну Турции в Сирии и Южный поток в его первоначальном проекте накрылся. Амеры выходят из Сирии в обмен на контроль той зоны Турцией. Турки не дают РФ подойти к их границе чтобы как то влиять на Южный поток. Это типичные нефтегазовые войны, что в ЕС, что на ближнем востоке.
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Сватофф..дафай зе шмаркля..самоє то..для зевнюків..
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Мені цікаво - наш новообраний мовчить, бо обіцяв Меркєльші і Макрону, бо не розуміє, про що мова, бо теж підтримує повернення кацапів у ПАРЄ, чи ваш варіант?
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хто забув - питання повернення РФ в ПАРЕ піднімалось ще , як мінімум , пів року тому - вітання Клімкінду і Офшоркіну ...
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Так треба Україні виходить з того пасе, будемо самі пастись))
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В ПАСЕ и ЕС в целом конечно достаточно много продажных политиков, которые кормятся с руки кремля, но при Порошенко и Климкином Украину уважали и им удавалось договариваться со своими европейскими партнерами. С приходом клоуна к власти в Брюсселе, Париже, Берлине оценили его мастерство внешней политики, поэтому путин, Меркель и Макрон ведут переговоры по Украине уже без Украины, а ее интересы в ПАСЕ больше не учитываются. В данном случае дело не в ЕС и не росии, в данном случае важнейшую роль занимает внешняя политика самой Украины. Если Порошенко и Климкаин были реальными противовесами, то клоун, который запинаясь читает по бумажке, скорее гастролирует по миру с дебильными шутками Квартала-95, чем отстаивает интересы Украины. ЗЕботы могут ликовать, что с их страной перестали считаться!
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Уважали говоришь? А за что можно уважать страну - попрошайку, которая постоянно просит денег, любви и дружбы, инвестиций, санкций против России и опять денег.
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Да ложили кацапы на пасе)
Они им денег не дали те и сдулись)
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Так у чому проблема? Московія туди - Україна звідти.
Хоча, одна проблема є - це ж скільки юлящнів синекури позбавляться.
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Залишилось меньше ніж десять років, до повного знищення людства ...
і сьгодні европа зробила великий стрибок в цьому напрямку
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"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России"

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Агрессия россии интересует только того, на кого она направлена, остальные ждут, когда им разрешат вновь торговать с гитлером. Вся закавыка была в несговорчивом Порошенко, но теперь какая торговля пойдет! а всё благодаря Бене Каломоеву и его мальчику
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зеленський вислове велику зтурбованість, в звязку з поверененням рашки в ПАРЕ
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Хто падає - підштовхни, казав Ніцше. Не буде Європа впрягатися за Україну, якщо сама Україна не збирається за себе впрягатися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России, - Зеленко
 
 
 
 
 
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