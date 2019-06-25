 Клиника "Инто-Сана" заявляет о заказном характере "Дела врачей" и требует беспристрастного расследования

Об этом говорится в заявлении клиники, которое опубликовало издание "РБК-Украина".
Полиция с декабря 2017 года расследует смерть одессита, который был госпитализирован в клинику в конце июля 2017 года. От некоторых видов лечения пациент отказался, тем не менее, врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, мужчина скончался в больнице несколько дней спустя. У родственников не было претензий к врачам, и они категорически отказались от вскрытия.
И лишь спустя три месяца родственники внезапно начали угрожать врачам физической расправой, требуя признаться в убийстве.
Когда полиция открыла дело, клиника надеялась на скорейшее установление истины, но дальнейшие события продемонстрировали обратное.
"Мы настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. И ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу происходящего", - говорится в заявлении "Инто-Сана".
При согласии или отказе от медицинских процедур (таких как, например, переливание крови, и само-собой, операций), "бумажку" в госпиталях Австралии дают подписывать, что, мол так и так, все последствия и риски понимаю, и претензий иметь не намерен. Если пациент "в несознанке", то подписывает тот, у кого на руках есть соответствующая доверенность от пациента, а если таковой нет, то решение принимают врачи.
Так что была подписан бумажка или?
А если нет, то почему?
А если да - то какие у родственников могут быть претезии?
В данном случае дело иное: пациент был госпитализирован, но от предложенного лечения отказался. Для того "бумажка" и подписывается, что о последствиях осведомлен, претензий не имею.
Зато статистика по заболеваемости должна быть хорошая!
Система Семашко.