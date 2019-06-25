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 Клиника "Инто-Сана" заявляет о заказном характере "Дела врачей" и требует беспристрастного расследования

Администрация клиники "Инто-Сана" обвиняет в предвзятости полицию и суд, которые используются как орудие мести против врачей

Об этом говорится в заявлении клиники, которое опубликовало издание "РБК-Украина".

Полиция с декабря 2017 года расследует смерть одессита, который был госпитализирован в клинику в конце июля 2017 года. От некоторых видов лечения пациент отказался, тем не менее, врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, мужчина скончался в больнице несколько дней спустя. У родственников не было претензий к врачам, и они категорически отказались от вскрытия.

И лишь спустя три месяца родственники внезапно начали угрожать врачам физической расправой, требуя признаться в убийстве.

Когда полиция открыла дело, клиника надеялась на скорейшее установление истины, но дальнейшие события продемонстрировали обратное.

"Мы настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. И ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу происходящего", - говорится в заявлении "Инто-Сана".

Источник: https://censor.net.ua/n3134003
 
 
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дело врачей.. Клініка "Інто-Сана" заявляє про замовний характер "Справи лікарів" і вимагає неупередженого розслідування - Цензор.НЕТ 3691 объявите себя жертвами сталинских репрессий..
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"От некоторых видов лечения пациент отказался" Источник: https://censor.net.ua/n3134003"

При согласии или отказе от медицинских процедур (таких как, например, переливание крови, и само-собой, операций), "бумажку" в госпиталях Австралии дают подписывать, что, мол так и так, все последствия и риски понимаю, и претензий иметь не намерен. Если пациент "в несознанке", то подписывает тот, у кого на руках есть соответствующая доверенность от пациента, а если таковой нет, то решение принимают врачи.
Так что была подписан бумажка или?
А если нет, то почему?
А если да - то какие у родственников могут быть претезии?
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Не знаю как в Австралии а у нас человек отказывается от некоторых видов лечения банально только потому что нет на них денег и какую такую бумажку при этом дадут подписать? у меня не один знакомый умер просто из за того что не было денег на операции .
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В данном случае речь иде, если я не ошибаюсь, о частной клинике, в них суммы дожны озвучивать заранее. И да, "бумажку" дают подписать. Если не дали - то сами и виноваты.
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Ваши знакомые, как я понимаю, просто не ложились в больницу, потому что не было денег (очень сочувствую, к слову).
В данном случае дело иное: пациент был госпитализирован, но от предложенного лечения отказался. Для того "бумажка" и подписывается, что о последствиях осведомлен, претензий не имею.
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Ну как сказать. один не мог поменять изработавшийся искуственный клапан в сердце который ему ставили ещё во времена союза .другие попадали в больницу и не могли оплатить лечение после чего выписывались - вы знаете сколько один день нахождения в реанимации стоит. я знаю и не смогу уже оплатить если не дай бог туда попасть. Буквально неделю назад ходил к травматологу он диагноз поставил . но советовал ещё пройти диагностику \ если позволяют финансы. так и говорит \ эта диагностика вместе с расшифровкой стоит больше чем моя пенсия - ну вот и отказался я без всяких бумажек.
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а как это простите смерть в хирургическом отделении произошла и без вскрытия обошлись? так че можно? у нас проблемы с посмертными диагнозами огромные, вся эта патанатомия сборище охеревших плохишей но всем пох, к прокуратуре наверное тоже вопросы, как впрочем и во всех сферах, нам надо на коленях вымаливать спецов из за границы и не потому что у нас плохие у нас зависимые, от огромного количества факторов, а среди врачебного конкурса децимацию провести уволить каждого 10 го хирурга, особенно в областных больницах, но это уже совсем другая история
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"у нас проблемы с посмертными диагнозами огромные"

Зато статистика по заболеваемости должна быть хорошая!
Система Семашко.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКлиника "Инто-Сана" заявляет о заказном характере "Дела врачей" и требует беспристрастного расследования
 
 
 
 
 
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