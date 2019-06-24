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 Общество
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Все про:общественное вещание (93) Аласания (116) НОТУ (102)

 Аласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ

Глава правления общественного вещателя "Суспильне" Зураб Аласанияуволился с должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил 24 июня в Фейсбуке.

По словам Аласания, такое решение он принял, чтобы выполнить закон, ведь решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НОТУ еще не вступило в силу.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение НС формально является действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - заявил Аласания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3134002
 
 
 Топ комментарии
 
Не влучив. 😁 Цей якраз проти Порошенка працював. Не оцінили. 😜
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любопытно, когда ФБР и европейские следователи, начнут тягать Аласанию на допросы, ведь Аласания тырил гранды ГосДепа и ЕС, пользуясь поддержкой и защитой Сабакова..
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Йой,що ж це коїться? Плюнули в нове обличчя!
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видимо не только лысому,но и всем кто не пошёл в депутаты)
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пошли увольнения,порохоботы напряглись,мивина или ролтон вот в чем для них вопрос
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Давно пора. Жополиз соевый не оправдал надежд..
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Не влучив. 😁 Цей якраз проти Порошенка працював. Не оцінили. 😜
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ДА И ПОФИГ.
СТОЛЬКО ЛЕТ ЭТО "СУСПИЛЬНЕ" НА СЛУХУ, НО КРОМЕ КАК О ПОБИРУШКЕ, НИЧЕГО ПОЗИТИВНОГО НЕ СЛЫШНО Аласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ - Цензор.НЕТ 6219
ВОКРУГ КУЧА КАНАЛОВ, У КОТОРЫХ БЮДЖЕТЫ ОГОГО, А ШО НА СУСПИЛЬНОМ? КТО ЕГО СМОТРИТ? КАКИЕ ТАМ ПЕРЕДАЧИ? ПО ПРЕЖНЕМУ - "СЭЛО И ЛЮДЫ" И "КАТРУСИН КИНОЗАЛ"? ПРОСВЕТИТЕ
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Та **** тебя просвещять? Ты на клаве уже который час капс отыскать не можешь)))
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ДА, ДА. ТЫ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЧХАТЬ НА ТВОЙ РВАНЫЙ КАПСОМ ПЕРДАК
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Это твой диагноз после визита к проктологу!
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НЕ НОЙ И НЕ ПРОЕЦИРУЙ СВОИ БОЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ НА МЕНЯ.
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... Это ответ психиатра на твои шизофренические приступы.
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любопытно, когда ФБР и европейские следователи, начнут тягать Аласанию на допросы, ведь Аласания тырил гранды ГосДепа и ЕС, пользуясь поддержкой и защитой Сабакова..
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Аласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ

видимо, это перелюстрированный глава АП попросил,так ненавязчиво
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Йой,що ж це коїться? Плюнули в нове обличчя!
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Вчора ссаку, сьодні петушарія, - просто боятся "слуги урода" розгубить голоса зебілів...
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ойц!
іскажонная рєальность накриваєт ісказітєлєй?..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ
 
 
 
 
 
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