 Аласания уволился по собственному желанию с должности главы правления Общественного ТВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил 24 июня в Фейсбуке.
По словам Аласания, такое решение он принял, чтобы выполнить закон, ведь решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НОТУ еще не вступило в силу.
"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение НС формально является действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - заявил Аласания.
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
СТОЛЬКО ЛЕТ ЭТО "СУСПИЛЬНЕ" НА СЛУХУ, НО КРОМЕ КАК О ПОБИРУШКЕ, НИЧЕГО ПОЗИТИВНОГО НЕ СЛЫШНО
ВОКРУГ КУЧА КАНАЛОВ, У КОТОРЫХ БЮДЖЕТЫ ОГОГО, А ШО НА СУСПИЛЬНОМ? КТО ЕГО СМОТРИТ? КАКИЕ ТАМ ПЕРЕДАЧИ? ПО ПРЕЖНЕМУ - "СЭЛО И ЛЮДЫ" И "КАТРУСИН КИНОЗАЛ"? ПРОСВЕТИТЕ
видимо, это перелюстрированный глава АП попросил,так ненавязчиво
ЦВК відмовила в реєстрації педофілу шарію!
іскажонная рєальность накриваєт ісказітєлєй?..