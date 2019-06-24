 Активисты в Киеве снесли забор и перекрыли движение из-за незаконной стройки в Протасовом яру

Местные жители и активисты в районе незаконной застройки - в лесопарке между улицами Протасов Яр и улицей Амосова - снесли строительный забор и разбили два домика охраны строительной площадки. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.
После этого активисты вышли на проезжую часть Протасова Яра, заблокировав движение. Они пропускают только троллейбусы и транспорт экстренных служб.
По состоянию на сейчас строители под охраной "титушек" за три предыдущих дня успели спилить несколько десятков деревьев на склоне Протасова Яра.
Протестующие подготовили обращение в КГГА, а также призвали горожан подписать обращение к КП "Киевблагоустройство". Цель обращения - не продлевать действие контрольной карточки застройщика ООО "Дайтона Групп". Сейчас их разрешение на вмешательство в благоустройство действительно до 2 июля.
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Участок на склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова был передан застройщику на 5 лет в аренду на обслуживание еще при городском голове Киева Леониде Черновецком. Через несколько лет изменили его целевое назначение - под строительство офисно-торгового комплекса и продлили аренду на 10 лет. Сейчас земельный участок находится в аренде до 2022 года под строительство офисно-торгового центра. Территория здесь 3 га, и все 3 га планируют под вырубку.
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допомогти шановне товариство протестунів не бажає?
Olga Dunebabina с Anastasia Suprunenko.
20 июня в 12:27 ·
Це Настя Супруненко. Весела дівчина, талановита акторка студентського театру, єдина дочка та вірна подруга.У неї чарівна посмішка, творчий підхід до усього на світі, безмежна любов до життя і музики техно. А ще, це її сьогодні, 20 червня, збив водій на Протасовому Яру. У неї перелом тазу та черепно-мозкова травма. І їй потрібна допомога. Ми всі дуже хочемо і сподіваємось, що вона виживе і знову вийде на сцену. Щодня необхідно купувати мільйон ліків. Потрібна кров на обмін. І потрібні свідки події, які готові дати показання. Ми віримо, що світ не без добрих людей. І що Настя буде посміхатися.
Номер картки для допомоги: 5168 7456 0209 6759 Ірина Савченко. Призначення платежу: для лікування Насті Супруненко
Кров здавати в Київському міському центрі крові, для Супруненко, міська клінічна лікарня #17, відділення реанімації.