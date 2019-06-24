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 Общество
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Все про:Киев (17630) протест (4454) застройка (545)

 Активисты в Киеве снесли забор и перекрыли движение из-за незаконной стройки в Протасовом яру

В акции участвуют несколько сотен человек. Они пропускают только общественный транспорт и машины экстренных служб.

Местные жители и активисты в районе незаконной застройки - в лесопарке между улицами Протасов Яр и улицей Амосова - снесли строительный забор и разбили два домика охраны строительной площадки. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

После этого активисты вышли на проезжую часть Протасова Яра, заблокировав движение. Они пропускают только троллейбусы и транспорт экстренных служб.

По состоянию на сейчас строители под охраной "титушек" за три предыдущих дня успели спилить несколько десятков деревьев на склоне Протасова Яра.

Протестующие подготовили обращение в КГГА, а также призвали горожан подписать обращение к КП "Киевблагоустройство". Цель обращения - не продлевать действие контрольной карточки застройщика ООО "Дайтона Групп". Сейчас их разрешение на вмешательство в благоустройство действительно до 2 июля.

Также на Цензор.НЕТ: У стройплощадки в Протасовом Яру снова произошла потасовка между активистами и представителями застройщика. ФОТОрепортаж

Участок на склоне в зеленой зоне возле Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова был передан застройщику на 5 лет в аренду на обслуживание еще при городском голове Киева Леониде Черновецком. Через несколько лет изменили его целевое назначение - под строительство офисно-торгового комплекса и продлили аренду на 10 лет. Сейчас земельный участок находится в аренде до 2022 года под строительство офисно-торгового центра. Территория здесь 3 га, и все 3 га планируют под вырубку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп от БПП Король вместе с дочкой незаконно возводят многоэтажку в исторической зоне Киева, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3134001
 
 
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Шо, опять нацжоны и прочая сэча за бабло отрабатывает конкурентов?
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Какая может быть стройка, если авакову в карман не успеет.
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За інформацією "Цензора" більшість забудовників Києва, Львова та інших міст балотується у Раду від "Слуги народа". Якщо підтримка цієї партії сягає місцями 50 відсотків, то я не розумію протестувальників - однією рукою голосувати за забудовників, а іншою - нести плакати проти їх діяльності. Це навіть не шпагат. Це розділення свідомості
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Когда-то Киев был самым зеленым городом в Европе. Мэр активно борется с МАФами вместо того, чтобы бороться с такими застройками.
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єх, не встиг київпрайд на захист дерев. Тітушки спиляли( Ось так завжди.
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до речі, як там справа зі збитими під час попередньої акції на дорозі дівчатами?..
допомогти шановне товариство протестунів не бажає?

Olga Dunebabina с Anastasia Suprunenko.
20 июня в 12:27 ·

Це Настя Супруненко. Весела дівчина, талановита акторка студентського театру, єдина дочка та вірна подруга.У неї чарівна посмішка, творчий підхід до усього на світі, безмежна любов до життя і музики техно. А ще, це її сьогодні, 20 червня, збив водій на Протасовому Яру. У неї перелом тазу та черепно-мозкова травма. І їй потрібна допомога. Ми всі дуже хочемо і сподіваємось, що вона виживе і знову вийде на сцену. Щодня необхідно купувати мільйон ліків. Потрібна кров на обмін. І потрібні свідки події, які готові дати показання. Ми віримо, що світ не без добрих людей. І що Настя буде посміхатися.
Номер картки для допомоги: 5168 7456 0209 6759 Ірина Савченко. Призначення платежу: для лікування Насті Супруненко
Кров здавати в Київському міському центрі крові, для Супруненко, міська клінічна лікарня #17, відділення реанімації.
Активісти в Києві знесли паркан і перекрили рух через незаконне будівництво в Протасовому яру - Цензор.НЕТ 5462
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАктивисты в Киеве снесли забор и перекрыли движение из-за незаконной стройки в Протасовом яру
 
 
 
 
 
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