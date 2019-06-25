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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1544) ПАСЕ (1326)

 Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти

Парламентская Ассамблея Совета Европы сегодня может поддержать резолюцию о возвращении в ее ряды России - на это уже якобы согласились представители Франции и Германии. Цена вопроса - 60 млн евро членских взносов. Представитель украинской делегации Олег Ляшко отмечает, что в случае возвращения России Ассамблея себя полностью дискредитирует и продаст принципы за деньги. Политик приехал в Страсбург, чтобы сорвать эти тайные договоренности. Если Россия вернется - Украина должна уйти из ПАСЕ навсегда, считает Ляшко.

 "Фактически политическое решение о возвращении россиян уже принято в Берлине и Париже. И во время последнего визита Зеленского к Франции и Германии ему было это озвучено. Кроме того, мы слышим заявления о том, что на саммите G20 в Осаке Трамп будет говорить с Путиным одновременно на эту встречу не пригласили президента Украины. Кто дал право сильным мира сего за спинами украинского народа решать его судьбу? Поэтому наша мощная команда приехала в Страсбург и мы сделаем все, чтобы поломать те планы и решения, которые уже были приняты в Берлине и Париже о возвращении российской делегации ", - отметил Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Лидер РПЛ заявил, под видом "стремления к диалогу" европейцы прячут банальную причину возвращения российской делегации в ПАСЕ - это деньги. "Аргументация о том, что россияне должны иметь право на доступ в Европейский суд по правам человека - не выдерживает никакой критики. Россия приняла закон, по которому может не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Поэтому банальная причина возвращения россиян в ПАСЕ - это деньги. Российская делегация задолжала в бюджет Совета Европы больше 60 млн евро. Ни французы, ни немцы не хотят за них платить. И поэтому, вместо сокращения чиновничьего аппарата и расходов на него, они хотят вернуть россиян. Если Совет Европы так поступит - это будет позорное решение, которое полностью дискредитирует эту уважаемую организацию 70 лет существования ", - считает Ляшко.

Политик сообщил, что имеет эффективный план остановки блицкрига Москвы и будет добиваться в ПАСЕ его воплощения.

Напомним, ранее Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3134000
 
   
 Топ комментарии
 
Впервые согласен с этим любителем коров.
Мало того, Украине надо провести массовую мобилизацию ЗеДебилов в ряды ВСУ и трудовые лагеря, для строительства многоэшелонированной линии обороны по границам с Парашей и её губернией Беларусью.
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Когда простой нарид выбрал себе начальника и начальника своих детей тупого клоуна.. Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 5285
Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 9764
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А у Ляшко походу яйца медными оказались. Зебло, как крыса забилось в щель и обоссалось там от страха. Демарш мало чем поможет, но плюнуть в харю и назвать продажных шавок скотиняками, таки надо Тут респект Ляшко.
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Не должна и не уйдёт
Детский сад ей-богу

В Минске мы с РФ ведём переговоры уже 5 лет, а в ПАСЕ не можем, мы не такие!

На кого эти двойные стандарты рассчитаны
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Хотя если текущая делегация Украины в ПАСЕ пока помолчит, может, и лучше будет. А то сейчас весь мир агентамикремля объявят, кроме Пётра Алексеевича
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Виновать, ВЫ ведёте? Впрочем да, Германия там участвует в роли старой торговки сосисками имея с этого свой гешефт.
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Вы про Минскую группу ничего не слышали? Так вперёд в гугл
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А який стосунок Мінська група має до повернення-неповернення кацапів у ПАРЄ? Стосунок до цього має лише і виключно повага кацапів до принципів, проголошених самою ПАРЄ! Принципів, на яких вона створювалася і які начебто сповідує. Немає поваги до принципів - немає членства. А ваш кумир Зєлєнскій був правий частково, коли порівнював одну країну з актрисою німецьких фільмів для дорослих. Чому частково? Бо порівнював не ту країну. Йому б потрібно було згадати країну, під прапором якої ви тут пишете.
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А у Ляшко походу яйца медными оказались. Зебло, как крыса забилось в щель и обоссалось там от страха. Демарш мало чем поможет, но плюнуть в харю и назвать продажных шавок скотиняками, таки надо Тут респект Ляшко.
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ну можешь за него на выборах и проголосовать
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ну уж не за вас зебилов вонючих -это точно
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если я зебил, то ты просто дебил...в спам
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Опять врешь и все выкручиваешь? Благодаря Минску нет полномоштабной войны с рашкой, думаю сейчас уже будет, т.к. Зеленский точно сбежит, а опоблок большая вероятность что будут вешать на столбах...
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Полномасштабной войны нет, но только это вовсе не благодаря Минску. В случае начала такой войны в зоне боевых действий окажутся 15 действующих ядерных реакторов в Украине, и примерно столько же в РФ, а это десятки Фукусим, т.е. в Европе никто не выживет...
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Путин уже несколько лет покупает европейских политиков и все идет к отмене всех ограничений, в том числе и санкций. И СП-2 уже несколько лет строят и скоро запустят. Вот такая вот продажная Европа....
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Лишает пенсий своё быдло, он подкупает или уже подкупил, но самог главное что быдло это поддерживает терпит и готов на все.
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Впервые согласен с этим любителем коров.
Мало того, Украине надо провести массовую мобилизацию ЗеДебилов в ряды ВСУ и трудовые лагеря, для строительства многоэшелонированной линии обороны по границам с Парашей и её губернией Беларусью.
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Ну, если после такого плевка в европейские ценности страны Балтии тоже не покинут эту выгребную яму, а останутся сидеть рядом с их вероятным оккупантом, то это будет выглядеть как минимум странно, как максимум вонюче. А эту "организацию" давно пора распустить нахрен, тем более, что ни на что серьезное она не влияет.
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Чекаємо на жорсткі заяви президента, його зустрічі з європейськими лідерами, переконливі виступи на європейських трибунах...
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А шо лидер самой большой фракции в ВР? ПАСЕ - состоит из представителей парламентов стран-участников
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Парла́ментская ассамбле́я Сове́та Евро́пы (ПАСЕ) - одно из двух главных уставных ведомств Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ - старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества,
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За тарифы шестой президент не отвечает, за войну шестой президент не отвечает, за внешнюю политику шестой президент не отвечает (Порох за все это отвечает по сей день, судя по вашим многочисленным комментариям в любой теме). За что шестой президент отвечает?
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Изучите кто за шо отвечает в Украине из ветвей власти
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Мне это хорошо известно. Поэтому комментирую по теме, не переводя рельсы. В отличие от профессиональных троллей.
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Я лишь отвечал на ваш вопрос, задачей которого было увести тему в сторону. Вы с этим прекрасно справляетесь, профессионально.
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😁 никакой стороны. ПАСЕ - это собрание парламентариев. У СН пока ни одного парламентария.

Ваш троллинг не удался.
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Я говорил о РЕАКЦИИ президента зеленского, вы мне отвечаете про парламентариев. Где связь?
И кстати, читал, что вы хорошо зарабатываете, живя в Германии. Подскажите, что это за работа такая, что вы с утра до вечера-ночи сидите на ЦН? Насколько известно, немецкие работодатели щепетильны в финансах...
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Не было ещё никакой реакции Зеленского. Будет сегодня. Успокойтесь зраду гнать.

Что касается меня, то я с утра до вечера на работе ) но сегодня у меня ужасно болит горло и мне пришлось остаться дома.
Теперь расскажете почему вы не работе или постесняетесь?
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Взоржал. Он насмерть заэкает и забэкает всех европейских лидеров.
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Вопрос...так на кой нам нужна эта европа, с такими ценностями, у нас у самих любителей бабок валом.
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Когда простой нарид выбрал себе начальника и начальника своих детей тупого клоуна.. Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 5285
Ляшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти - Цензор.НЕТ 9764
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Ляшко, хотя бы, жестко высказал европейцам все, что думает, по поводу возвращения кацапов в ПАСЕ. А Украине надо выходить из этой помойки.
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Поэтому наша мощная команда приехала в Страсбург и мы сделаем все, чтобы поломать те планы и решения, которые уже были приняты в Берлине и Париже о возвращении российской делегации ", - отметил Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу РПЛ. Источник: https://censor.net.ua/n3134000
ну ну)))
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Это европейские ценности которые европейцы могут за деньги продать. Тогда зачем повторять за Европой и устраивать разные парады нетрадиционные? Их нужно запретить. Раньше их не было . И
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Парочку геев на ЦН знаю. Им парад ЛГБТ как для христиан Пасха
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Ляшко, "Дурний ти, що сало без хліба...". "Уход, не имеющий других мотивов, кроме покоя или "показательного демарша" - это окончательное поражение... В нём нет даже зерна будущей победы..." .
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А давай, Олежка, Украина уйдет отовсюду где есть параша. Из ООН, ВТО, ФИФА, МОК, УЕФА и т.д. Понятно что ты срадикал, но не до такой же степени Ляшко: Якщо Росія повернеться в ПАРЄ - Україна має звідти піти - Цензор.НЕТ 7928
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Ляшко пора "уйти" из Радьі , а Украина обязана продолжать работу в ПАСЕ .
И не делать того , что хочет РФ.
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Молодец Ляшко. Лучше быть боевым пиарасом, чем пассивным, как Зеее.
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Насколько я понимаю, Ляшко самый умный....
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Ляшко продажный дурак и действует в интересах *****. Но это его последнее попискивание перед выбросом на политическую помойку.
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При Порохе все зрадюки орали что он не причем и это все народ, я же правильно понимаю глядя на выбор 73% санкции снимаются, кацапы возвращаются.
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Однозначно надо уходить оттуда, где "русский мир"
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А Ляшко был позавчера на своем параде?
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Вот уж точно, никогда не говори никогда. В жизни бы не подумал, что соглашусь с Ляшко. А тут его мнение совпало с мнениями Яценюка, Порошенко и других старых врагов и противников. В результате получится, что деградация ПАСЕ поспособствует объединению Украины.
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Це тільки перший крок Європи,коли побачили,що Україна вибрала для себе президентом клоуна--недоучку.Для такого народу-бидла,скоро все буде як в свинорилих сусідів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко: Если Россия вернется в ПАСЕ - Украина должна оттуда уйти
 
 
 
 
 
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