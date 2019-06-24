 В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik-Georgia, у парламента Грузии продолжаются протесты.
"Часть требований уже выполнена, однако не выполнили главное - отставку министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения задержанных на акции. Поэтому акция продолжится до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены",- заявляют участники акции.
Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.
Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.
После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.
Ну, не тянет формулировка, что "зарплату обеспечивали русские туристы"...
Ты представляешь вообще что такое 18% от ВВП и сколько по цепочке еще дополнительных процентов доходов там сидят?
Российские туристы там оставляют больше всех денег. Соответственно, вместе с теми кто не приедет из за волнений, возьмем $1 млрд. Мало?
Нет, это очень и очень много. При средней зарплате в $400 долларов, это значит что 2.5 миллиона человек могут остаться в конце месяца без зарплаты, из 3.7 миллиона населения вообще.
Там потрібно всю владу міняти... така ганьба..
ДУМАЮ, ТАМ ТОЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕ СОЕВЫЕ КАК ТЫ
Народ потребует ответа за наказание мыролюбных реформистов и свиней. За попытки новых мыролюбных вывертов.
Та не смішіть моі капці.
У 2014 - Сочі - Лугандонія в Україні.
2019 - Minsk. ***** туди не поъхав ще? Чи таки це ж не Олімпіада.
До речі, Гітлер розпочав війну теж з Олімпіади. "Совпадение? Не думаю"!
Завтра в ВР приедут Жирик и Затулин и будут рассказывать что украинцы это раисяне, Киев - руцький город, Юго-восток Украины это недоросия, И вообще Украину придумал Запад
ПС. Не надо фотки пуйла (не карикатурные) постить....
Так и здесь... Пошла "раскачка" "МАЙДАНА"...