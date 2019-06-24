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Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правящая партия Грузии согласилась пойти на уступки участникам протестов и изменить систему выборов в парламент, но протестующие требуют выполнения всех требований.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik-Georgia, у парламента Грузии продолжаются протесты.

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"Часть требований уже выполнена, однако не выполнили главное - отставку министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения задержанных на акции. Поэтому акция продолжится до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены",- заявляют участники акции.

В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент 01
В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент 02
В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент 03

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Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133999
 
 
 Топ комментарии
 
Ты за Грузию не волнуйся,там зарплата выше ,чем в Украине и люди гонят пророссийских политиков,а на щелкают хлебалом,когда кум путина телеканалы скупают
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Бідна Грузія. Вона довго не протягне.
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Ты за Грузию не волнуйся,там зарплата выше ,чем в Украине и люди гонят пророссийских политиков,а на щелкают хлебалом,когда кум путина телеканалы скупают
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Эту зарплату обеспечивали не русские туристы?
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Туризм в Грузии - это 7-8% экономики страны.
Ну, не тянет формулировка, что "зарплату обеспечивали русские туристы"...
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Если честно, я не заметил ничего что не было бы направленно на туризм, если говорить о доступной большинству работе.
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Так все в интернете есть. Почитай из чего формируется ВВП Грузии, сколько в процентном соотношении туда заезжало туристами кацапов. А потом и сюда заходи со своими глубокомысленными выводами.
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Ты был в Грузии? Видел все своими глазами?
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Ну и давай посмотрим. Доходы от туризма в 2018 году превысили 3 млрд долларов, при ВВП страны в 16,2 миллиарда долларов. Любые волнения в стране, это отказ туристов ехать, любых туристов вообще.
Ты представляешь вообще что такое 18% от ВВП и сколько по цепочке еще дополнительных процентов доходов там сидят?
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Так потери от "волнений" или от того, что кацапы туда не поедут? Туристы в Тбилиси едут, где "волнения" или на берег Черного моря ? В Египте ( в столице) давеча тоже "волнения" были (пару лет назад) , но на потоке туристов это не отразилось.
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Египет входит в самые популярные курорты мира. Грузия пока нет.
Российские туристы там оставляют больше всех денег. Соответственно, вместе с теми кто не приедет из за волнений, возьмем $1 млрд. Мало?
Нет, это очень и очень много. При средней зарплате в $400 долларов, это значит что 2.5 миллиона человек могут остаться в конце месяца без зарплаты, из 3.7 миллиона населения вообще.
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Ты про свою мокшанию волнуйся, ольгинський заробитчанин.
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Посадовили кацапа в крісло спікера і надали право вести засідання
Там потрібно всю владу міняти... така ганьба..
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А президент Грузии Соломия похожа по возрасту на Юльку. Видно РФ на этих двух женщин ставку делала и по одной схеме тянула их . И тоже - лицо такое располагающее . А суть проруцкая
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Перефразирую. Посадили клоуна в президенты (шутившего про майдановцев и называвшего Украину - проституткой), который подвластен Бене и дали право управлять страной. Тут нужно власть менять.... Такой позор.
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Перефразирую. Посадили вадинтур барыгу-олигарха в кресло президента и назвали его патриотом, бо он в вышиванке. И еще он очень убедительно рассказывает сказки о НАТО и ЕС... Такой позор...
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МЕНЯТЬ??? ТЫ ШО??? СТРАНА В ОПАСНОСТИ, ПУТИН НАПАДЕ!
ДУМАЮ, ТАМ ТОЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕ СОЕВЫЕ КАК ТЫ
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это будет у нас уже этой осенью.
Народ потребует ответа за наказание мыролюбных реформистов и свиней. За попытки новых мыролюбных вывертов.
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Тебе сейчас скажут , шо ты кремлевский агент ... аха
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Я скрытый удмуртъ???

Та не смішіть моі капці.
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А казали там поліція як у Америці. Американці вже давно б задавили))
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ты путаешся в показаниях. ты путаеш грузинскую полицию с твоей мордовской охранкой.
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Сразу видно - нация с горячей кровью. Вокруг да около не ходят, сразу в лоб дают знать. 😁
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У 2008 році, в серпні, ***** поїхав до Китаю на Олімпіаду, Архазія відірвалась від Грузії, з кров'ю.
У 2014 - Сочі - Лугандонія в Україні.
2019 - Minsk. ***** туди не поъхав ще? Чи таки це ж не Олімпіада.

До речі, Гітлер розпочав війну теж з Олімпіади. "Совпадение? Не думаю"!
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А он "ніпрічьом"! "Іхтамнєт", єто трактористьі с шахтєрамі вікопалі с шахт танкі, сістєми залпового огня. "Ну і да, прізнайом, єто нашіє отпускнікі і людє па собственному желанію на сафарі єздіют" ©
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Зеленский пускай на примере Грузии сепарскорашисткую нечисть с Украины гонит.
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Наивный - "В Николаеве партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одному адресу. Офисы фракций расположены на проспекте Центральном, 67 в офисе № 424."
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Я слышал за это, думаю что это обычный фейк. По этому адресу наверняка что то совсем другое находится.
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а вот завтра и попрошу родственников прогуляться по данному адресочку. а потом отзвониться. Николаев, слава Богу не в Крыму и не на расеи, маскироваться не надо У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту - Цензор.НЕТ 1946

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Ты "с дуба рухнул..."?! Как он самого себя, и свою "ново-старую команду", погонит с Украины?! Ну, вы, "омерыканцы внутриМКАДовские", и даёте... Совсем "рамсы попутали...".
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Грузины МОЛОДЦЫ!!! А у нас Новинский. Бойко, Медвечук, Рабинович и пр. идут в парламент.
Завтра в ВР приедут Жирик и Затулин и будут рассказывать что украинцы это раисяне, Киев - руцький город, Юго-восток Украины это недоросия, И вообще Украину придумал Запад

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А потом вы протрезвеете, и всё окрасит себя не такими печальными красками.
ПС. Не надо фотки пуйла (не карикатурные) постить....
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Что мне делать не вам решать. это первое. А второе, для особо одаренных. Когда для вас гугл Планета Х, вам картинка не поможет. Фишка в том чтобы по фото найти соответствующее высказывание *****. Ist verständlich ?
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Оно то второстепенно---но как дешево! Но грузины сразу просекли затею. Вдумайтесь---там собрались по части православной, церковной поговорить, так чмо кацапское что уселось в кресло спикера член КПРФ! Комуняшка----лицемерие высшего уровня! Жаль что новинского грузины недосмотрели. Сами мы не можем подсрачников надавать---а попроси грузинов---та там бы до моря пинали! Сбежал тварёныш---чуйка сильная.
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Нельзя... В Тбилиси крыши очень крутые - упадёт, разобьётся...
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Короче, действующая власть на...уй идти не собирается. Как всё знакомо.
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Нехер лодку шатать, кремлевский шатун!
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И то правда, на сегодня хватит. Спокойной ночи!
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"В период развала "совка", в глухое село привезли "крутой" фильм - "Машина любви", назывался... Только на экране "ситуёвина" пошла, на задних рядах девки завизжали... Тут, сквозь визг прорывается бас: "Да поп я, поп!" А в ответ: "Поздно, батюшка, поздно!...".
Так и здесь... Пошла "раскачка" "МАЙДАНА"...
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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