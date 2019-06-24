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Все про:ОБСЕ (3658) операция Объединенных сил (1325) Чевик Ясар Халит (2) Александр Сырский (13)

 Командующий ООС обсудил с главой миссии ОБСЕ прекращения огня на Донбассе

Командующий операции Объединенных сил Александр Сырский проинформировал председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика о ситуацию с безопасностью на линии разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский встретился с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господином послом Яшаром Халитом Чевиком. Во время встречи командующий ООС проинформировал посла Яшара Халита Чевика о текущем состоянии ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, а также о ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке гражданского населения, ситуации минной безопасности в районе ответственности и т.д.", - сказано в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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В пресс-службе напомнили, что Яшар Халит Чевик занял пост председателя СММ ОБСЕ в Украине 1 июня 2019 по назначению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака.

Источник: https://censor.net.ua/n3133998
 
 
 Топ комментарии
 
Мені дуже цікаво, що робив Зєлєнскій корисного для держави Україна, коли катався у Париж і Берлін. Справді хочу знати , чи пішли на користь державі витрачені бюджетні кошти? Що він таке вчудив, що французи і німці перші скрипки у оркестрі, що грає повернення кацапів у ПАРЄ?
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командующий ООС должен был сжечь миссию ОБСЕ в большом костре, и скормить жареное мясо ОБСЕшников собакам.. но это из другой реальности..
сецчас командующий ООС договаривается о капитуляции..
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че там обсуждать?
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Шо Эвропа на Мааскву вже іти не хоче? Да нема в них Наполеона))
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командующий ООС должен был сжечь миссию ОБСЕ в большом костре, и скормить жареное мясо ОБСЕшников собакам.. но это из другой реальности..
сецчас командующий ООС договаривается о капитуляции..
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Шрек, вот скажи, а скольких обээсэшников зжег Пецин командующий ООС?
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Пока все крутят зраду вокруг паре, в покоях главнокомандующего куется пабэда!
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че там обсуждать?
1 перестать стрелять
2 стать на колени
3 отметить победу колорадской ленточкой
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Мені дуже цікаво, що робив Зєлєнскій корисного для держави Україна, коли катався у Париж і Берлін. Справді хочу знати , чи пішли на користь державі витрачені бюджетні кошти? Що він таке вчудив, що французи і німці перші скрипки у оркестрі, що грає повернення кацапів у ПАРЄ?
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"слушай обидно, клянусь, ничего делал, просто зашел..."(c)
Командующий ООС обсудил с главой миссии ОБСЕ прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 3160
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Ну, я хочу почути версії осіб, наближених до члена, вибачте, до тіла.
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Дал обещание, что сдаст , что выполнить все обещания пуйлу по "минским договоренностям"
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Ну вот уже результаты есть в Европе поняли , что зря вводили санкции , зебил привез мир как и обещал 73 %
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Что не так по тексту, а не выдумки? Где там зрада? Вопрос прекращения огня начат в 2014 года петей.
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ОБСЕ- развед,шарага рашиста.которая сливает данные о расположении украинских войск.в прошлом после того,как эти твари наведывались к украинским бойцамрашист вел прицельный огонь на поражение...
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Ещё одни прокацапские ляди..С таким ОБСЕ и врагов не надо..
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Попробую без «паники», НО - очень настораживает...........
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Ну а як же?!? Агонь прекратить , санкціі атменить!
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Опять ОБСЕ опять прекращение огня? 6 лет прыгаем весело на граблях.
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Ну а як же?!? Агонь прекратить , санкціі атменить!
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любят УКРАИНЦЫ договариваться )))) ИСТОРИЯ ни......я их НЕУЧИТ !!! огонь ПРЕКРАТИТЬ , оружие СДАТЬ , поднять ФЛАГИ и за ДНЕПР !!!! бегом !!!
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Сырский хоть намазал себе вазелином перед общением с еврогеями? Или стойко перенес процедуру, без читов, как настоящий военный, защитник Родины?
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Это же так просто!
По зе.
Общался с двумя обсешниками на бп в 14.
Один - в прошлом кадровый вояка РФ, пенс, другой - подобное прибалт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандующий ООС обсудил с главой миссии ОБСЕ прекращения огня на Донбассе
 
 
 
 
 
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